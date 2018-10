Artă fără graniţe la Black Sea Arts Festival Bucureşti 2018

Festivalul va avea loc în Bucureşti, în incinta fostului complex Industria Bumbacului, în 4 spaţii neconvenţionale, reabilitate şi transformate de tineri plini de iniţiativă: TOT, Nod Makerspace, Deschis Gastrobar şi La Firul Ierbii.

Intrarea la festival este liberă pentru vizitatorii, care se pot bucura de activităţi variate pentru întreaga familie.

Deschiderea festivalului va avea loc joi, 11 octombrie, la ora 17:00 la TOT, cu vernisajul a trei expoziţii de artă: o instalaţie semnată Ramon Sadîc, o expoziţie de fotografie realizată de Cristi Hancu şi o instalaţie interactivă realizată de artista din Ucraina, Liliia Liutko. Prima zi de festival se va încheia cu o reprezentaţie inedită, un dans ritualic al unui derviş rotitor, practicat încă de acum 600 de ani de adepţii poetului şi misticului persan Rumi.

În cadrul BSAF 2018 vor rula în premieră o serie de filme artistice şi documentare cu teme politice sau sociale, menite să deschidă dezbateri despre situaţia politică şi socială actuală a ţărilor aflate în bazinul Mării Negre. Printre acestea menţionăm documentarul Our new president (r. Maxim Pozdorovkin/ US, RU, 2018), filmul artistic Sideway (r. Tayfun Pirselimoğlu/TR, GR, 2018) şi documentarul Hybrid Warfare (r. Toma Chagelishvli/GE, 2018).

Pe parcursul festivalului există o serie de workshop-uri creative deschise publicului printre care un workshop de decoraţiuni interioare organizat de Muna Bloom şi un workshop special de artele spectacolului susţinut de Vera Iona Papadopoulou, una dintre cele mai relevante personalităţi de pe scena internaţională a teatrului experimental şi a artelor vizuale, care a colaborat cu artişti de renume ca Marina Abramovic şi Yoko Ono. Pe 13 şi 14 octombrie începând cu ora 14:00, la Nod Makerspace, Asociaţia pentru Dialog şi Valori Universale va susţine o serie de workshop-uri de artă turcească: un workshop de caligrafie otomană, unul de pictură pe apă şi unul de pictură cu henna.

Anul acesta, Black Sea Arts Festival include şi o serie de activităţi speciale pentru copii care să le permită celor mici să înveţe şi să interacţioneze cu alte culturi vecine din zona Mării Negre. În perioada festivalului copiii au ocazia să exploreze tehnicile animaţiei în cadrul a două workshop-uri coordonate de animatori profesionişti din România şi Bulgaria.

În weekend, la dispoziţia copiilor este şi un spaţiu de joacă neconvenţional. Proiectul Băbăreasa, realizat de arhitecta Karina Staicova, prezintă cinci căsuţe în miniatură care imită arhitectura caselor tradiţionale din România, Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova şi Azerbaijan. Căsuţele vor fi expuse în incinta complexului, iar sâmbătă şi duminică se vor transforma în mini-cinematografe unde vor rula animaţii din mai multe ţări pe tot parcursul zilei. La finalul festivalului căsuţele vor fi donate asociaţiei MagiCamp care organizează tabere pentru copii care suferă de boli grave sau probleme emoţionale severe.

În încheierea festivalului 4 artişti internaţionali de pe scena muzii electronice vor susţine un concert caritabil. Concertul îi va avea ca protagonişti pe Brazda lui Novac, unul dintre pionierii muzicii electronice în România, Marius Copel, un artist complex care îmbină muzica electronică cu experiemente vizuale hipnotice, trupa austriacă Murder Time care aduce în prim plan un stil muzical eclectic şi noul proiect electronic românesc Al’iikhwa Ra.

Donaţiile strânse în cadrul concertului vor fi redirecţionate spre subvenţionarea unor tabere de joacă în România pentru copii ucraineni din regiunea Donbass.

Mai multe detalii despre eveniment:

https://www.facebook.com/BlackSeaArtsFestival/

http://www.pamanteni.ro/black-sea-arts-festival-2018/

BLACK SEA ARTS FESTIVAL este un eveniment organizat de ONG Pământeni cu sprijinul Black Sea Trust for Regional Cooperation – A Project of the German Marshall Fund of the United States, care îşi propune să construiască poduri între popoarele din jurul Mării Negre prin intermediul artei.