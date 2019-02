Actriţa Juliette Binoche crede că lui Harvey Weinstein i-a ajuns. „Încerc să mă pun în locul lui. Acum, justiţia trebuie să îşi facă treaba”

Juliette Binoche a declarat joi, la conferinţa de presă organizată de Festivalul de Film de la Berlin că în timpul lungii sale colaborări cu Harvey Weinstein, nu a avut nicio probleme.

„Încerc să mă pun în locul lui. I-a ajuns, cred. Mulţi oameni s-au exprimat. Acum, justiţia trebuie să îşi facă treaba. Nu am avut niciodată probleme cu el, dar am putut vedea că avea probleme. Ca producător a fost minunat în majoritatea timpului. Cred că a fost un producător minunat. Că n-ar trebui să uităm, chiar dacă a fost dificil pentru unii regizori şi actori, şi, în special, pentru actriţe”, a declarat Binoche, citată de The Guardian.









În 2017, Harvey Weinstein (65 de ani), fondatorul companiilor americane de film Miramax şi The Weinstein Company şi producătorul unor producţii celebre precum „Pulp Fiction“, „Shakespeare in Love“ şi „Gangs of New York“, se află în centrul unui scandal în care foste angajate şi actriţe îl acuză de hărţuire sexuală şi contact fizic nedorit. Printre victimele sale se numără actriţele Ashley Judd şi Rose McGowan, un model şi două asistente ale producătorului, iar acuzaţiile lor datează din ultimii 30 de ani. Producătorul este judecat într-un proces la New York, fiind anchetat, de asemenea, în Los Angeles şi Londra.





Actriţa a lucrat cu Weinstein la celebrele filmele „Chocolat” şi ”Pacientul Englez” care i-a adus şi un Oscar.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: