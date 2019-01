Întâmplări cu Gheorghe Dinică. Actorul ar fi împlinit 85 de ani

Tot într-o marţi, pe 10 noiembrie 2009, Gheorghe Dinică îşi dădea ultima suflare la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală. La ora 13.00 se constata decesul: stop cardiac, care venea după o lungă perioadă de zbateri.

Înainte de a fi condus pe ultimul drum, Dinică (1 ianuarie 1934- 10 noiembrie 2009) a făcut încă o dată ca foaierul Teatrului Naţional să devină neîncăpător. Au venit să îşi ia rămas-bun fani care îi enumerau rolurile, dar mai ales colegii săi de breaslă care au avut un deosebit respect pentru actor.

Şi pentru că se spune că momentul în care cineva moare cu adevărat este cel în care este uitat, la 85 de ani de la naşterea marelui actor, vă aducem- sau readucem, după caz- în atenţie cinci întâmplări povestite de cei apropiaţi, întâmplări care nu fac decât să contureze trăsăturile celui care ne-a jucat pe scenă şi pe ecran, ne-a cântat şi ne-a dansat.

O pedală de ambreiaj ca un gest romantic

Gheorghe Dinică era un romantic, sau cel puţin aşa intenţiona. Nu prea îi ieşea, după cum mărturisea soţia sa, Gabriela Dinică (foto: dreapta) într-un interviu acordat „Weekend Adevărul”, în septembrie 2017. Dar mai întâi să lămurim cum s-au căsătorit cei doi, episod care denotă încă o dată şarmul care-l caracteriza pe actor. „Nu m-a cerut direct niciodată. Spunea, uneori, că a visat că ne căsătorim şi aştepta o părere de la mine”. (sursă foto: arhiva personală a Gabrielei Dinică)

Într-o dimineaţă însă, când au venit ziarele, au regăsit printre ele revista „VIP”, în care pe prima pagină, impunător, la palton, se afla chiar el, acompaniat de titlul „Gheorghe Dinică s-a însurat“.

„La început, Gheorghe a stat aşa, s-a uitat, şi-apoi a zis: „Hai, mă, să ne căsătorim, să nu-i facem pe ăştia de râs!“. Aşa ne-am căsătorit. Am mers imediat, ne-am programat, ne-a căsătorit primarul de la Sectorul 1. Am fost numai noi doi şi persoana care ne-a făcut cunoştinţă, care ne-a făcut şi poze când am ieşit. Am mers la un restaurant, am venit acasă şi abia apoi am sunat-o pe soră-mea”.