Scandal în gimnastică. Destăinuiri cutremurătoare ale unei foste gimnaste de top

Un nou testimonial postat pe site-ul (ARADS.ro) de către Asociația Româna pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor - Europa Unita - (ARADS-EU) dezvăluie o nouǎ poveste cutremurǎtoare a unei foste sportive de top din gimnastica ritmicǎ, care acuzǎ tratamente abuzive din partea Irinei Deleanu, actuala preşedintǎ a Federației Române de Gimnasticǎ Ritmicǎ și a doamnei Maria Girbǎ, antrenor emerit.

Irina Lalciu, un nume de referință în gimnastica ritmică din România, a ales să-și împărtășească povestea, aducând la suprafață adevăruri dureroase despre experiențele ei și ale colegelor sale.

Interviul ei vine ca o confirmare a declarațiilor anterioare făcute de vârfurile de lance din ultimele 4 cicluri olimpice, unde mai multe gimnaste au vorbit despre abuzurile fizice, psihice și emoționale suferite.

NE-AM DEZVOLTAT ACEST SPIRIT DE ECHIPĂ ÎN DURERE

Irina Lalciu își amintește cu tristețe de perioada în care participa la primele competiții naționale. Atmosfera de ostilitate din comunitatea gimnasticii se reflecta si asupra colectivului de gimnaste, mai ales că Maria Girba și Irina Deleanu nu erau privite cu admirație în comunitate. Fragmentarea gimnasticii ritmice de Federația Română de Gimnastică și înființarea Federației Române de Gimnastică Ritmică au ridicat întrebări privind legalitatea acestor acțiuni, un subiect pe care Irina Lalciu îl atinge, deși nu cunoaște toate detaliile.

DACĂ SPUNEAI CE TE DERANJEAZĂ ERAI DENIGRATĂ!

Ca martoră directă, Irina Lalciu a văzut și a trăit agresiunile fizice și emoționale. Mărturiile ei sunt cutremurătoare: colegele ei erau agresate cu ciupituri, unghii înfipte în burtă și lovituri aplicate la picioare cu diverse obiecte.

PROASTĂ, GRASĂ, TÂMPITĂ, NESIMȚITĂ, VACĂ. NU AȘA SE FACE EDUCAȚIA!

Deși a fost de șapte ori consecutiv campioană națională, Irina Lalciu nu a beneficiat de o retragere demnă. A ales să renunțe la gimnastica ritmică din cauza tratamentelor abuzive. Mai târziu, a descoperit că povestea retragerii sale fusese distorsionată, fiind prezentată ca o retragere din cauza unei accidentări la genunchi, nu din cauza comportamentului abuziv al Mariei Girba și Irinei Deleanu.

ÎMI DORESC O SCHIMBARE REALĂ ÎN GIMNASTICA RITMICĂ!

Deși a iubit enorm gimnastica ritmică, Irina Lalciu a ales să se îndepărteze complet de acest mediu toxic, așa cum îl caracterizează ea. Fostă sportivǎ subliniază importanța creării unui spațiu sigur pentru toate gimnastele, în care să poată evolua fără frică de abuzuri. Irina Lalciu speră că povestea ei va inspira alte gimnaste să vorbească deschis despre experiențele lor și să contribuie la o reformă necesară în sistemul de pregătire sportivă.

UN APEL LA SOLIDARITATE ÎNTRE GIMNASTE!

Irina Lalciu încurajează solidaritatea între gimnaste pentru a se susține reciproc și a se proteja împotriva abuzurilor. Ea crede că, prin unitate și prin împărtășirea experiențelor, se poate construi o comunitate mai puternică și mai sănătoasă, care să promoveze respectul și demnitatea în sport. Aceste mărturii și apeluri la schimbare sunt esențiale pentru a aduce la suprafață problemele care se repetă ciclic în gimnastica ritmică și pentru a asigura un viitor mai bun pentru generațiile viitoare de sportivi. Irina Lalciu rămâne un simbol al curajului și al determinării, iar povestea ei este un pas important către o reformă reală în acest domeniu.

Nu este pentru prima data când Irina Lalciu a ales să-și facă public drama. În anul 2015, în articolul „Fostă campioanǎ la gimnasticǎ ritmicǎ și-a găsit libertatea în dans” apărut în Adevarul, Irina Lalciu povestește aceleași abuzuri și comportamente inadecvate la care a fost supusă de către antrenoarea ei.

„Am fost la un concurs în Franţa şi, după antrenamentul de acomodare, m-a mai ţinut încă trei ore! La final, a început să ţipe la mine şi să-mi spună că sunt proastă. În următoarea zi, la concurs, nu am prins coarda aşa cum trebuia. Cum am terminat exerciţiul, mi-a spus: «Ai atins podeaua. Vezi degetul ăsta? Când ai scăpat coarda, mi-a plesnit o venă aici. Puteam să mor şi să mă ai pe conştiinţă». Cât timp am mai rămas la concurs, nu a mai vorbit cu mine deloc“, îşi aminteşte Irina. Întâmplarea se petrecuse la sfârşitul unui periplu competiţional întins pe durata a patru luni.

Din păcate toate aceste drame continuă sǎ marcheze și în prezent tinerele gimnaste, probabil, sub atenta supraveghere a președintei FRGR și sub ochii nepăsători ai autorităților române competente care ar trebui sa ia măsuri.

Toleranta este o forma de complicitate.