PSD şi PNL joacă cu pistoalele pe masă. Cine clipeşte primul

Conflictul PSD-PNL legat de data alegerilor prezidenţiale capătă, pe zi ce trece, cote tot mai înalte. Ciolacu susţine că a existat deja o convenţie între PSD şi PNL pentru datele de 15 şi 29 septembrie, că el e premier şi poate decide de unul singur, indiferent de poziţia partenerului de coaliţie. Interesul lui Ciolacu este să profite de creşterea pensiilor de la 1 septembrie, şi de faptul că fiind perioada de concedii nu vor avea loc dezbateri electorale care să demonstreze eşecul guvernării sale în materie de deficit bugetar şi datoria publică externă.

Şi n-o spun doar competitorii electorali, o spune CE în ultimul raport referitor la economia românească:

„Suntem foarte îngrijorați de situația fiscală din România. Deficitul ar fi trebuit să fie corectat până în acest an. Ultima dată când am analizat cifrele anul trecut, ne așteptam la un deficit de peste 6% și se presupunea că va scădea în acest an. Vedem că tendința merge în direcția greșită. Execuția deficitului în prima parte a anului este slabă. În momentul de față, mă aștept ca deficitul să fie mai aproape de 7% din PIB în acest an. Deficitul fiscal combinat cu deficitul de cont curent este îngrijorător și reprezintă o amenințare pentru România în continuare. România are nevoie de un plan fiscal credibil pe termen mediu, cu o reformă fiscală”.

PNL spune că după alegerile din 9 iunie s-au schimbat datele problemei şi ar vrea alegerile prezidenţiale apropiate sau parţial suprapuse cu cele parlamentare, adică noiembrie-decembrie. Ultima propunere a PNL pare să fie 27 octombrie şi 10 noiembrie.

La ultima şedinţă de guvern, Ciolacu a turnat gaz pe foc dându-i dispoziţie ministruliui liberal de interne, Cătălin Predoiu, să pregătească HG referitor la alegerile prezidenţiale, menţionând ca date pentru primul tur 15 septembrie sau 29 septembrie.

Ce se poate întâmpla mai departe

Cătălin Predoiu trebuie să decidă de cine ascultă: de şeful lui din executiv, Marcel Ciolacu, sau de ce îi spune PNL care l-a propus şi validat ministru.

În prima variantă, pentru ca PNL să nu pară în continuare „atârnat” de PSD, fapt ce l-ar costa enorm în alegeri, este posibil să decidă retragerea miniştrilor din guvern şi ruperea coaliţiei. Nu cred că PNL îşi mai permite, acum în prag de alegeri prezidenţiale şi parlamentare, să lase impresia că este „sluga” lui Ciolacu şi a PSD.

Dacă Predoiu ascultă de partid şi nu elaborează HG referitor la prezidenţiale cu data cerută de Ciolacu, după convorbiri repetate şi îndelungate cu PNL, Ciolacu are posibilitatea să-l remanieze sau să elaboreze HG-ul pe cont propriu, fără să ţină cont de miniştri liberali. Şi în acest caz, tot la ruperea coaliţiei se ajunge, pentru ca PNL nu va accepta aşa ceva şi să rămână la guvernare.

Guvernul PSD-Ciolacu revine la parlament pentru votul de reinvestire

Dacă se schimbă compoziţia politică a guvernului, premierul trebuie să revină la parlament să ceară încă un vot de încredere pentru o altă coaliţie majoritară, sau pentru un guvern minoritar. Nu cred că liberalii îi vor da un cec în alb, cu care să organizeze alegerile după bunul plac al lui Ciolacu şi al PSD.

Există riscul unei crize guvernamentale care nu trebuie României acum, în prag de alegeri, şi într-un context extern foarte periculos.

Cine va ceda?

Greu de spus. Partidul care cedează va pierde puncte preţioase în alegeri, părând a fi la remorcă celuilalt partid. Ciolacu şi-a umflat muşchii în mod public, şi nu are cum să cedeze fără a fi considerat „bleg”. Ciucă la fel, ar fi acuzat că a lăsat partidul la discreţia lui Ciolacu. Sunt multe voci în conducerea PNL care cer ieşirea de la guvernare, pentru a nu fi asociaţi în alegeri cu contraperformanţele clare ale lui Ciolacu, în materie de deficit bugetar şi datorie publică externă. Mai ales acum după ce chiar CE a arătat aceste deficienţe majore ale guvernării Ciolacu.

Suntem într-o situaţie limită, pentru că PSD şi PNL s-au întâlnit de 3-4 ori, şi după ore lungi de negociere n-au găsit nicio soluţie. Dar nici o criză guvernamentală nu cade bine României în această perioadă. Cine va clipi primul?