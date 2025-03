Nu prea mai este loc de surprize în alegerile prezidenţiale. Jocurile sunt aproape făcute

Alegerile prezidenţiale intră în linie dreaptă, se vor depune candidaturile şi mai departe totul e relativ clar. Nu mă aştept la mari surprize. Calendarul e foarte strâns, săptămâna aceasta se decid candidaturile.

Programul alegerilor

-Termenul limită de depunere a candidaturilor: 15 martie, ora 24

- BEC are la dispoziție maximum 48 de ore de la înregistrarea candidaturii pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de fond și de formă cerute de lege și a decide admiterea sau respingerea.

- Din momentul anunțării deciziei BEC, curg 24 de ore pentru contestații la CCR. Contestația la admiterea candidaturii o poate face absolut oricare cetățean român.

- CCR trebuie să soluționeze fiecare contestație în termen de 2 zile de la depunerea ei. CCR verifică și condițiile de constituționalitate a candidaturii.

CCR şi-a stabilit, în cazul Șoșoacă, criteriile după care judecă admiterea unei candidaturi

Iată un extras din decizia în cazul respingerii candidaturii Dianei Șoșoacă

„Orice candidat care aspiră să devină Președinte al României are obligația de a promova integritatea sistemului democratic și a instituțiilor fundamentale, de a respecta caracterul democratic al statului și valorile și principiile pe care acesta se întemeiază. A contrario, lipsa atașamentului la valorile constituționale constituie un comportament care, în sine, este contrar Constituției și care este sancționat, în cazul partidelor politice, prin declararea acestora ca fiind neconstituționale de către Curtea Constituțională, iar, în cazul persoanelor care candidează la cele mai importante demnități din stat, prin lipsa acestora de eligibilitate în cadrul alegerilor, fără că vreuna dintre aceste „sancțiuni” să poată fi considerată o vătămare a drepturilor lor constituționale.

Diana Șoșoacă a fost „mic copil” comparativ cu Călin Georgescu, în nerespectarea caracterului democratic al statului, şi valorile şi principiile pe care acesta se întemeiază.

În concluzie, Călin Georgescu şi Diana Șoșoacă nu vor trece de filtrul CCR, indiferent de ce presiuni interne şi/sau externe se vor face. În caz contrar, se fac de râs nu numai CCR, dar şi capacitatea instituţiilor statului român de a asigura respectarea Constituţiei.

Procesele penale şi dovezile aduse în ultimele săptămâni de procurori împotriva lui Călin Georgescu, ar trebui să-l facă pe acesta, dacă mai are bun simţ şi mintea întreagă, să nu-şi mai depună candidatura.

Candidatul suveranistilor

Rămân George Simion şi Victor Ponta.

George Simion nu a intrat în turul al doilea la alegerile din noiembrie 2024, şi din ultimele sondaje nu este favorit.

Nu este sigur că ieşirea din cursă a lui Georgescu ar duce voturile suveraniștilor către George Simion, care apare ca o figură politică ştearsă, prizoniera unor slogane banale repetate la infinit, fără soluţii pentru viitorul României. Fără iniţiative politice sau legislative care să fi adus vreun folos României şi poporului român. Şi el îşi dă seama că va fi repudiat la nivel european şi nu-l va băga nimeni în seamă. Nu are aura pe care a avut-o la început Călin Georgescu, prin ineditul apariţiei în cursa prezidenţială din noiembrie anul trecut. Nu va intra în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Victor Ponta este legat de un trecut tenebros, ba în PSD, ba în propriul partid, pe unde în afară de dat din gură nu are vreo realizate notabilă. A fost terfelit de scandalul legat de plagiat, cu rezultate minore la precedente alegeri parlamentare şi locale. PSD nu îl va susţine, pentru că legătura sa cu partidul nu mai există. Nici el nu are şanse să intre în turul al doilea.

Va candida Ilie Bolojan?

În opinia mea nu va candida, pentru că este, aşa cum a şi declarat, un om de onoare. PNL l-a propus pe Crin Antonescu, a şi semnat alianţa cu PSD şi UDMR de susţinere a lui Crin Antonescu, şi Bolojan nu este omul care să-şi încalce cuvântul dat şi semnătura. Poate doar o retragere voluntară a lui Crin Antonescu să-l ducă în cursa prezidenţială. Dar Antonescu este prea orgolios, a anunţat că-şi va depune candidatura, se crede prea băgat în seamă de cele trei partide care-l susţin, şi nu va pierde ocazia de a-şi trece în CV 5 ani de preşedinţia României.

Crin Antonescu

Aparent, are în spate susţinerea a trei partide, PSD, PNL, UDMR. Doar că s-au dus vremurile când alegătorii membri şi simpatizanţi ai partidelor executau orbeşte ce spun liderii partidelor. În rândurile PSD-istilor de rând, Crin Antonescu nu are nicio trecere, şi nici la PNL nu are cine ştie câţi aderenţi.

Antonescu este legat strict de PNL şi apoi şi de PSD, când a înfiinţat cu Ponta USL. E om de partid, cu apucături şi reflexe legate de clientela politică, în cel mai adânc înţeles al cuvântului. N-a făcut nimic altceva remarcabil în viaţă. În ultimii 10 ani n-a muncit nimic, a stat pe banii soţiei, înlocuind-o, probabil, la treburile gospodăreşti. Cum şi-a petrecut 10 ani din floarea vârstei? Tot aşa ar face şi ca preşedinte?

Şi când a fost în parlament, începând cu anul 1992 timp de 24 ani, nu ştiu să fi lăsat ceva în urma sa, vreo iniţiativă politică, legislativă remarcabilă, cu care să se poată lăuda acum.

Nu cred că românii se vor înghesui să-i dea votul unui om ca apa sfinţită, n-a făcut nimic, nici bine nici rău, dacă excludem formarea USL

Nicușor Dan

Este favorit în sondaje, va intra aproape sigur în turul al doilea. Este cinstit, nu are tinichele atârnate de spate, adună cinstit semnături, şi este de mirare dacă le va aduna pe toate pe bune.

Are un parcurs profesional mult peste cel al lui Antonescu, cu doctorat în matematică la Sorbona, olimpic internaţional la matematică. Bucureştenii l-au ales de două ori primarul Capitalei, în ciuda neajunsurilor legate de trafic şi de rețeaua de încălzire din Bucureşti.

Nu este legat de partide şi de clientela politică, candidează ca independent. Nu este foarte cunoscut în ţară, nu este clar cum va câştiga voturile din rural sau urbanul mic.

Are o poziţie ambiguă în scandalul Trump-Zelenski, spunând că Zelenski n-a procedat corect. Dar ce trebuia facă? Să pupe ghiulul jupânului?

Nicușor Dan nu are bani de campanie electorală (nici Antonescu nu are), doar donaţii şi nu e clar cu ce mijloace va ajunge în campania electorală la ochii şi urechile alegătorilor.

Prin faptul că nu are datorii de plătit către partide (spre deosebire de Antonescu), nu are legături de clientela politică, are un ascendent în faţa celorlalţi candidaţi, şi probabil va intra în turul al doilea.

În concluzie

Vom avea candidaţi cu şanse cât de cât notabile: Nicușor Dan, Crin Antonescu, George Simion, Victor Ponta, Elena Lasconi. Ilie Bolojan rămâne pentru varianta de prim ministru, în cazul în care coaliţia de guvernare va include şi USR, iar Ciolacu va demisiona sau va fi obligat să plece.

Nicușor Dan are prima şansă să câştige alegerile prezidenţiale din luna mai.