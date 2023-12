Ministerul Agriculturii are 111 instituţii subordonate. Aici sunt banii dumneavoastră...

Informaţia a fost dată de premierul Ciolacu, care anunţase că va reorganiza ministerele până la 30 decembrie. Acum s-a răzgândit, doar 6-9 ministere anul acesta, restul la anul. Nu este prima oară când se laudă, din neştiinţă, sau minte pentru cine îl mai crede. A declarat că în două zile se rezolvă cu intrarea României în Schenghen, aerian şi naval. Şi au trecut vreo 4 zile fără să se întâmple ceva. Ciolacu minte cum respiră. Puterea i-a luat minţile. Precis nu va reorganiza niciun minister până la sfârşitul anului, că vin sărbătorile de iarnă şi nu se cade să le ofere un „cadou otrăvit” bugetarilor de lux.

Ministerul Agriculturii

Are 111 instituţii subordonate, când toată agricultura României este privatizată, şi nu ascultă de sfaturile sau ordinele ministerului de resort.

Ministerul Agriculturii are Direcţii Judeţene pentru Agricultură, inclusiv Direcţia Agricolă a Municipiului Bucureşti. Care supraveghează lucrările agricole pe marile bulevarde ale Bucureştiului, sau florile plantate în parcuri de către primării. Am scris un articol despre această Direcţie Agricolă complet inutilă.

Nici celelalte Direcţii Judeţene n-au vreo utilitate, pentru că nu au obiectul muncii: agricultura românească este privată, într-o economie de piaţă, şi nu ascultă de ce le spune statul.

Mai are ministerul Agriculturii multe alte instituţii subordonate:

Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"; Agenţia Națională a Zonei Montane; Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură; Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor; Agenţia Domeniilor Statului.

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate; Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor-servicii publice deconcentrate; Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor; Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor; Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului; Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare; Autoritatea Naţională Fitosanitară; Banca de resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău.

La ce ar fi utile populaţiei toate aceste instituţii, nimeni nu ştie.

Există, însă, o logică de partid. Toate aceste instituţii constituie refugii pentru bugetarii de lux, proveniţi din clientela politică a partidelor. Filialele judeţene ale partidelor primesc drept recomepnsă pentru scoruri mari în alegeri, posturi de şefi, mai mici sau mai mari, în instituţiile statului. Plus joburi pentru familiile lor, cuscri, amante, etc. Aceasta-i logică pentru care România are 1,3 milioane bugetari, iar Polonia, cu o populaţie dublă, doar 900.000. Instituțiile bugetare consumă bani mulţi din bugetul României, fără ca ţara să aibă nevoie de ele.

Ce spune economistul prof. univ. dr. Mircea Coşea

Specialiştii neutri spun că bugetul pe 2024, construit pentru clientela politică, nu are cum să funcţioneze, fiind aberant.

Declaraţiile lui Mircea Coşea:

ANAF ”protejează, într-un fel, tot ce înseamnă marea evaziune a societăților cu capital de stat. Acolo apare evaziunea, iar ANAF-ul nu face nimic în această direcție”.

Bugetul pe 2024 este „o utopie, o dorință fără putință”, iar „Guvernul știe că e un fals, iar acest fals ne va costa”.

„Acest buget e plin de promisiuni extraordinar de generoase, totul crește totul se dezvoltă, tot e înfloritor, toți trăiesc mai bine, toți primesc mai mulți bani. Un singur lucru nu se spune: de unde se iau acești bani și dacă există acești bani”.

„Cum putem spune că o să avem o creștere economică de 3,4%, a doua din Europa? Păi ce știm noi ce-o să fie în Europa?”

„Vă dați seama ce improvizație s-a făcut, ce amatorism e acolo? Un buget într-o țară civilizată se face în octombrie. Cel târziu la începtul lui noiembrie. intră în discuție. se fac rulări pe modele, se fac testări, fel de fel de analize. Noi am făcut bugetul în două zile în care dl ministru săracu’ de el a dormit pe scaun în minister”.

La un moment dat se sparge „buba”

Probabil Legea Bugetului şi OUG „trenuleţ” („mocăniţa”) vor trece prin parlament, făcând din PNL şi ministrul Boloș părtaşi la aiurelile lui Ciolacu. Pentru care vor plăti scump în alegeri.

Cum miracole nu se fac în economie, este posibil ca deficitul bugetar în 2024 să explodeze, CE să nu ne dea banii din PNRR şi din Fondul de Coeziune, iar costurile împrumuturilor să urce la niveluri inacceptabile pentru România. Ce va face atunci guvernul Ciolacu?

Se va duce cu miloaga la FMI, doar că şi ei pun condiţii „groaznice” pentru acordarea de împrumuturi mari, după expresia lui Florin Cîțu. Iar în spate, PSD şi PNL au 4 rânduri de alegeri la care trebuie să dea socoteală alegătorilor de ce nu au bani de pensii şi salarii bugetare.

Acela va fi momentul adevărului în politica românească!