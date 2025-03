Lui Witkoff i-a scăpat porumbelul: „Nu văd că (Putin) vrea să preia TOATĂ Europa...”

Au recunoscut şi ruşii şi americanii că Putin şi Trump au avut mult mai multe convorbiri telefonice decât cele comunicate oficial. Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump pentru relaţia cu Rusia, este ales după chipul şi asemnarea lui Trump. Dă din gură şi ce trebuie şi ce nu trebuie.

Witkoff l-a lăudat pe Vladimir Putin, spunând: „Nu-l consider pe Putin un tip rău”. „Este foarte inteligent”. Să spui despre Putin, care a omorât în ultimii zeci de ani de când se află la conducerea Rusiei, milioane şi milioane de oameni nevinovaţi din ţările pe care Rusia le-a invadat, şi aproape un milion de militari ruşi de când a început invazia în Ucraina, că nu este rău, este clar directiva directă venită de la Trump, în perspectiva schimbării relaţiei America-Rusia.

Ultimele ştiri referitoare la relaţia America-Romania

Două reviste conservatoare din SUA cer retragerea SUA din România. Sub titlul „It’s Time to Cut Romania Off” (E timpul să tăiați România de pe listă), revista The American Conservative a publicat un articol în care a îndemnat administrația lui Donald Trump „să se decupleze de România” și să retragă trupele și sprijinul de la baza Mihail Kogălniceanu. Cererea este justificată de autorul articolului prin faptul că România „a sfidat dorințele administrației Trump în privința lui Călin Georgescu”, prin decizia „antidemocratică” de a bloca candidatura acestuia. De asemenea, susține că baza este costisitoare și nu mai corespunde intereselor SUA.

La două zile distanță, revista The Naţional Interest publică un text similar despre „anularea șocantă a alegerilor din România”, îi face un portret măgulitor lui Georgescu, menționează investițiile mari ale SUA în baza Kogălniceanu, care urmează să fie extinsă, și recomandă, de asemenea, retragerea trupelor din România.

Ce înţelegem de aici? A existat o înţelegere între Trump şi Putin, ca România să ia drumul Ungariei, cu un conducător de tipul lui Viktor Orban, obedient lui Putin şi factor distructiv al UE. În mai mică măsură, Robert Fico face în Slovacia acelaşi lucru. Şi Orban şi Fico sunt împotriva Ucrainei şi sabotează ajutorul acordat de UE Ucrainei. Şi Putin şi Trump au interes comun dezintegrarea UE și înfrângerea Ucrainei.

”Orban” în România urma să fie Călin Georgescu, care a primit în scurta campanie electorală de anul trecut, în special pe TikTok, milioane de dolari de la persoane legate de Rusia, fapte ce abia acum ies la lumină în anchetele procuraturii române.

În ce constă înţelegerea Trump-Putin? Tot Witkoff o dezvăluie:

„Cine nu doreşte să aibă o lume în care Rusia şi SUA fac împreună lucruri bune în colaborare, gândindu-se cum să îşi integreze politicile energetice în Arctica, să împartă poate liniile maritime, să trimită împreună gaz GNL în Europa, poate să colaboreze împreună în domeniul AI?”

Să nu fim naivi. Ideile acestea ale lui Witkoff s-au format după lungi discuţii cu Trump, el repetă doar papagaliceşte ce vrea Trump să audă.

Ambasada SUA la Bucureşti apasă pedala ameninţărilor

Ambasada SUA la Bucureşti, care execută ordinele superiorilor, a repostat discursul vicepreşedintelui american JD Vance, referitor la alegerile de anul trecut din România:

„Am ajuns, desigur, în punctul în care situația a devenit atât de gravă încât, în decembrie anul acesta, România a anulat rezultatele alegerilor prezidențiale pe baza unor suspiciuni șubrede ale unui serviciu de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor săi continentali.”... „Dar dacă democrația voastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari în publicitate digitală, din partea unei țări străine, atunci încă de la început nu a fost o democrație foarte puternică”.

Trump era la curent cu dorinţa Rusiei de a-l avea la conducerea României pe Călin Georgescu, adică Viktor Orban al României, şi a criticat şi critică România că nu a permis acest lucru. Este posibil ca atacurile americane asupra României să fie reluate, pentru a convinge alegătorii să-l aleagă preşedinte pe George Simion, primul în sondajele de opinie care arată preferinţele alegătorilor.

O altă pedeapsă, amânarea programului Visa Waiver pentru români

Premierul Ciolacu confirmă amânarea Visa Waiver pentru România: o întârziere temporară din cauza unor chestiuni tehnice.

Visa Waiver urma să intre în funcţie la 31 martie anul acesta, dar deja premierul a fost informat de amânarea acestei date. Este uşor de înţeles că amânarea aceasta este încă o presiune pusă de Trump asupra României, la cerinţa lui Putin, pentru a facilita alegerea lui George Simion la preşedinţia României. Vor urma, bineînţeles, şi alte presiuni, posibil ameninţarea directă venită din partea lui Trump, referitoare la plecarea trupelor şi echipamentelor militare americane din România.

În concluzie

Trump vrea o colaborare cu Putin, pentru a beneficia de bogăţiile naturale imense ale Rusiei, în folosul „America First”. Pentru asta, e gata să sacrifice ţări mici, cum este România, nu prin ocuparea militară de către Rusia, care nici nu mai are potenţial militar pentru aşa ceva, ci pentru influenţarea alegerilor, după modelul noiembrie 2024, pentru a câştiga preşedinţia cine vrea Putin. În acest caz, George Simion, iar România să devină obedientă lui Putin şi factor de distrugere a UE. După modelul Ungaria cu Viktor Orban.

Presiunile americane vor continua asupra Europei şi asupra României, iar noi trebuie să fim atenţi ce reacţii diplomatice şi de altă natură trebuie să avem la astfel de încercări.