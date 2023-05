Ligia Ciornei: „Nominalizarea pentru Best Indie Producer în cadru IPIFF 2023 este o încununare a muncii noastre”

Printre nominalizările IPIFF 17 – Ediția 2023, la categoria Best Indie Producer for a Romanian Feature Film se numără și „Clouds of Chernobyl”, în regia Ligiei Ciornei.

Absolventă a Colegiului Național „Spiru Haret” Suceava - matematică, informatică și UNATC „I. L. Caragiale” - regie de film, Ligia Ciornei a debutat în lungmetraj după ani de studii de specialitate, terminând cursurile doctorale la Facultatea de Film din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale“. A înființat Pala Film în 2021. Filmul ei de debut a plecat de la tragedia de la Cernobîl, urmărind o poveste reală: deși copiii se nășteau cu malformații, avortul era în continuare interzis, prin Decretul 770, iar femeile erau controlate periodic pentru a se depista sarcinile timpurii. Într-un sat din Moldova, forțată de soacra ei să avorteze și lipsită de sprijinul soțului, Irina (Isabela Neamțu) e pusă în fața unei decizii dificile.

Născută lângă granița cu Ucraina, Ligia Ciornei și-a inspirat scurtmetrajele „Vintage” (2017) și „Somewhere in Moldova” (2019) din locurile natale. După ce a prezentat primul său lungmetraj cu buget redus, „Clouds of Chernobyl” la TIFF 2022, Ligia Ciornei mărturisea faptul că a aplicat la Centrul Național al Cinematografiei din 2014 până de curând, dar notele n-au fost suficient de mari din cauza faptului că nu a avut punctaj ca regizor. „Acesta a fost momentul în care echipa a zis gata, hai să-l facem pur și simplu! Am lucrat ani întregi și în facultate, și mai târziu în aceeași formulă artistică, și mă refer aici la Isabela Neamțu, alături de care am făcut două scurtmetraje și trei piese de teatru. Ea îmi citește fiecare scenariu, e alături de mine în parcursul acesta de descoperire în film. Așa că am făcut acest pas spre producția independentă, încurajată de echipă”, mărturisea Ligia Ciornei. Fiind înconjurată de oameni cu experiență, a învăţat şi „a furat meserie“. Am stat de vorbă cu Ligia Ciornei despre nominalizarea la IPIFF 2023.

Participați cu acest film, „Clouds of Chernobyl”, la IPIFF 2023. Ce beneficii vă poate aduce?

Participarea la festivalul de film IPIFF 2023 cu filmul „Clouds of Chernobyl” poate aduce beneficii semnificative pentru producător. Prin prezentarea filmului în fața unui public avizat se poate câștiga o expunere valoroasă. Criticii de film și profesioniștii din industrie prezenți la festival pot observa și aprecia calitatea filmului, ceea ce poate contribui la creșterea vizibilității și recunoașterii acestuia. În plus, participarea la festival facilitează networking-ul și interacțiunea cu alți profesioniști din industrie. Acest tip de conexiune poate duce la stabilirea de parteneriate pentru proiecte viitoare și la colaborări în dezvoltarea de producțiile comune. Interacțiunea directă cu alți producători, regizori, agenți de vânzări și distribuitori poate crea oportunități noi și poate duce la crearea de legături durabile în industrie.

Cum arată o zi pe platourile de filmare?

O zi pe platourile de filmare poate să însemne o viață de om. Provocările sunt contracronometru, iar discernământul în momentele de criză devine cel mai bun aliat al tău. Este un domeniu plin de responsabilități față de echipă, față de creatori și față de tine însuți, dar nu în ultimul rând, față de film. Să ajuți la crearea unui timp cinematografic care rămâne, necesită multă răbdare și multă dedicație. O asumare completă. Viața producătorului de film este o viață dedicată celor mai înalte și curajoase țeluri, filtrate printr-o sită a concretului și al cifrelor.

Ce vi se pare cel mai important atunci când lucrați la un proiect?

Pentru mine cel mai important este omul. Dacă omul din fața mea mă inspiră prin curaj, nebunie, dragoste și celelalte virtuți pe care ar trebui să le aibă, asta mă determină să lupt cu toată forța ca filmul să prindă viață.

Când o idee e mai bună decât alta, apropo de scenariul unui film?

Toate ideile sunt bune, acum, depinde cine le are și le pune în practică. În calitate de producător am învățat că un regizor sau un scenarist are nevoie de consultanți internaționali. Cum spuneam, dacă omul mă convinge, soluții de îmbunătățire a unui scenariu, sau a unei idei, există.

Cum este să coordonezi activitatea atâtor oameni, mai ales că lucrul cu oamenii întotdeauna lasă loc surprizelor?

La orice problemă există o soluție, asta am învățat de la producători cu o mai mare experiență în industrie. Referitor la cum coordonezi și cum te asiguri că totul merge conform planului, nu cred că există o rețetă pentru că proiectele și oamenii implicați sunt atât de diferiți încât ție ca producător îți rămâne sarcina de a fi un om cu o minte deschisă și un șahist desăvârșit în ceea ce privește anticiparea mutărilor, în cazul de față, a neprevăzutului. În rest, bineînțeles că pornești la drum cu un plan bine stabilit și analizat, asemenea unui organism viu, fără îndoială suportă modificări în timp.

Cât de dificil este să găsești partenerii potriviți să susțină costurile producerii unui film?

Ține foarte mult de cine ești tu ca om în acel moment. Asta atrage partenerii și oamenii potriviți care să ajute la desăvârșirea muncii tale. E cumplit procesul. Dar trebuie să crezi, trebuie să fii perseverent, trebuie să ai acea doză de nebunie și să te ridici din nou și din nou. Totul ține de credința și de libertatea pe care ți le dai să întâlnești și să cunoști oameni și de a-ți exersa abilitatea de a menține o relație profesională, care poate în acel moment nu este potrivită cu proiectul pe care îl implementezi, dar care poate să înflorească mai târziu.

Care este povestea din spatele filmului „ Clouds of Chernobyl”?

Povestea din spatele producției „Clouds of Chernobyl” poate fi asemuită cu un drum inițiatic. Totul a început în 2019 când, după șapte sesiuni pierdute la CNC, echipa cu care am lucrat din facultate, într-o zi de primăvară a zis: Gata! Nu mai așteptăm. Facem filmul. Și așa a fost. Prima investiție a fost din partea familiei lui Dan Dimitriu, directorul de imagine și producător al filmului. Acesta a fost startul, evident că banii au fost prea puțini și a trebuit să găsim și alți investitori, ceea ce s-a întâmplat, dar nu imediat. Abia după ce am avut un first cut al filmului oamenii au putut fi convinși și au și ei dreptate, totuși, trăim într-o perioadă în care imaginea în mișcare e mai puternică decât o serie de cuvinte așternute pe hârtie sau un discurs atrăgător. Cu toate acesta, prima piedică a fost când aveam filmul montat și nu aveam surse de finanțare cât să ne susținem post-producția, iar aici s-a întâmplat un lucru extraordinar, Isabela Neamțu, producător executiv al filmului și actrița din rolul principal, a reușit să-l convingă pe Viorel Chesaru, executive director la Chainsaw Europe, să ne primească într-o întâlnire. Următoarea provocare a venit de la Viorel, i-a plăcut filmul, dar pelicula avea nevoie de un final, așa că am plecat în următoarea călătorie și am construit un nou final al poveștii. Această provocare ni l-a scos în cale pe Mario Marian, producător, care fără nicio ezitare s-a suit în corabia filmului nostru și cu ajutorul și pasiunea lui pentru film am reușit în 2020 să ducem producția la bun sfârșit, iar Viorel Chesaru a devenit co-producătorul filmului. Aici intervine partea cea mai grea. După un an de pandemie, cu un film finalizat, ne-am trezit într-un moment istoric în care începea războiul din Ucraina, iar în SUA se dezbăteau legile anti-avort. Două subiecte externe foarte importante pe care le-am integrat în film. Pe fondul acestor presiuni sociale am reușit să avem premiera în 2022. Filmul „Clouds of Chernobyl” a fost distribuit în 24 de cinematografe din țară, a fost vândut la HBO MAX, Amazon Prime, Tubi și VUDU, a reușit să aibă un circuit festivalier internațional și a fost parte într-o caravană cinematografică susținută de Asociația Life Call care s-a desfășurat în 26 de orașe. Așadar, nominalizarea pentru 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫 în cadru IPIFF 2023 este o încununare a muncii noastre. Vorbim de o industrie micuță, o familie de cineaști, profesori și studenți, care împreună sau separat duc la capăt un film mai mult independent decât finanțat. Dacă eram în SUA poate aveam o perspectivă în această direcție, dar la noi cred că e mai mult vorba despre cum pot să te ajut să reușești în visul tău.

Ați simţit fie și pentru o clipă că nu reuşiți să duceți până în capăt filmul?

Da, au fost multe momente în diferite producții în care în timpul procesului am vrut să renunț, dar din experiența mea și a altor producători s-a demonstrat că reușita ține de a duce un lucru până la capăt, acolo e provocarea adevărată, să vrei să renunți, să fii îndreptățit să renunți, dar totuși să nu o faci. Ține de o smerenie față de meserie, dacă reușești să înțelegi acest detaliu, provocările nu mai par atât de copleșitoare.

Aveți vreo amintire plăcută de la filmări?

La aproape un an de la lansarea filmului, acum, totul pare plăcut și în același timp totul este o amintire. Dar cel mai mult îmi face plăcere să-mi amintesc cum oamenii au venit la momentul potrivit în viața filmului, au venit așa ca într-un basm, ca să ajute acest mic film care a reușit la rândul lui să salveze prin intermediul caravanei cinematografice patru copii de la avort. Patru mame, după ce au văzut-o pe Irina (personajul principal din film) cu cel de-al treilea copil în brațe, au avut curajul să ceară ajutorul.

Dacă v-aș ruga să catalogați filmele?...

Sunt filme bune, sunt filme slabe și sunt filme frumoase. Eu mă încadrez la a treia categorie, mie îmi plac filmele frumoase.

Cât de important este un festival de film destinat în exclusivitate producătorilor, așa cum este IPIFF?

Festivalurile de film obișnuite sunt adesea centrate pe premiere și proiecții pentru publicul larg, iar producătorii pot fi adesea eclipsați de prezența regizorilor și actorilor. În schimb, un festival dedicat exclusiv producătorilor oferă oamenilor o platformă specială pentru a-și expune și promova proiectele lor, pentru a-și evidenția abilitățile și expertiza în fața altor profesioniști din industrie. Această oportunitate de a crea o rețea de contacte și de a schimba idei poate conduce la colaborări, parteneriate și potențiale oportunități de finanțare și distribuție a proiectelor. Participarea la un astfel de festival, precum IPIFF, poate spori vizibilitatea și credibilitatea producătorului în industrie. De asemenea, în cadrul festivalului se pot oferi informații actualizate despre finanțare, distribuție, aspecte legale și alte puncte esențiale ale industriei cinematografice, contribuind astfel la dezvoltarea profesională a producătorilor.