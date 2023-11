Cum se vede din China întâlnirea Biden-Xi de la San Francisco. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol relevant pentru viziunea chineză, publicat de Global Times, care exprimă opinia experților chinezi cu privire la întâlnirea Biden-Xi de la San Francisco.

Foto: Președintele Biden va călători la San Francisco pentru a se întâlni cu președintele chinez Xi Jinping la cel de-al 30-lea summit anual de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC),

Înainte, însă, să reamintim aici poziția SUA pe această chestiune, respectiv perspectiva din care Washingtonul vede relația bilaterală. Aceasta a fost cel mai recent exprimată de către Jack Sullivan, consilierul pe probleme de securitate al Președintelui SUA, Joe Biden, într-un text recent din publicația Foreign Affairs, The Sources of American Power. A Foreign Policy for a Changed World (November/December 2023). Înaltul oficial american recunoaște că „Suntem adesea întrebați despre stadiul final al concurenței SUA cu China”, iar răspunsul este: „Ne așteptăm ca China să rămână un jucător important pe scena mondială în viitorul apropiat. Căutăm o ordine internațională liberă, deschisă, prosperă și sigură, una care să protejeze interesele Statelor Unite și ale prietenilor săi și să furnizeze bunuri publice globale. Dar nu ne așteptăm la un stat final transformator precum cel care a rezultat din prăbușirea Uniunii Sovietice (subl.n.). Concurența va avea un flux și reflux – Statele Unite vor câștiga, dar și China. Washingtonul trebuie să echilibreze sentimentul de urgență cu răbdarea, înțelegând că ceea ce contează este suma acțiunilor sale, nu câștigarea unui singur ciclu de știri. Și avem nevoie de un sentiment susținut de încredere în capacitatea noastră de a depăși orice țară. Ultimii doi ani și jumătate au schimbat ipotezele privind traiectoriile relative ale Statelor Unite și ale Chinei”.

În ceea ce privește speculațiile despre „de-cuplarea economică” a celor două state, Jack Sullivan spune: „Statele Unite continuă să se bucure de o relație comercială și investițională substanțială cu China. Dar relația economică cu China este complicată pentru că țara este un concurent. Nu ne vom cere scuze pentru a respinge practicile comerciale neloiale care dăunează lucrătorilor americani. Și suntem îngrijorați că China poate profita de deschiderea Americii de a folosi tehnologiile SUA împotriva Statelor Unite și a aliaților săi. În acest context, căutăm să scotem relația comercială din zona riscului și să diversificăm, nu să decuplăm. Dorim să protejăm un număr vizat de tehnologii sensibile cu restricții concentrate, creând ceea ce unii au numit „o curte mică și un gard înalt”. Ne-am confruntat cu critici din diverse părți că acești pași sunt mercantilisti sau protecționiști. Acest lucru este neadevărat. Aceștia sunt pași făcuți în parteneriat cu alții și concentrați pe un set restrâns de tehnologii, pași pe care Statele Unite trebuie să-i facă într-o lume mai contestată pentru a-și proteja securitatea națională, susținând în același timp o economie globală interconectată”.

Foto: Consilierul de securitate al Președintelui Joe Biden, Jack Sullivan.

De aceea, explică oficialul american, canalele diplomatice dintre SUA și China trebuie să rămână deschise: „Washingtonul și Beijingul trebuie să descopere cum să gestioneze concurența pentru a reduce tensiunile și pentru a găsi o cale de avans pentru provocările comune. De aceea, administrația Biden intensifică diplomația SUA cu China, păstrând canalele de comunicare existente și creând altele noi (subl.n.). Americanii au interiorizat unele dintre lecțiile crizelor din deceniile trecute, în special potențialul de a intra în conflict. Interacțiunea la nivel înalt și repetată este crucială pentru a clarifica percepția greșită, a evita comunicarea greșită, a trimite semnale fără ambiguitate și pentru a opri spiralele descendente care ar putea izbucni într-o criză majoră (subl.n.)”. Din păcate, continuă însă oficialul american, „Beijingul pare să fi tras deseori lecții diferite despre gestionarea tensiunilor, ajungând la concluzia că blocajele pot alimenta concurența în același mod în care centurile de siguranță încurajează conducerea nesăbuită. (Este o credință greșită. Așa cum utilizarea centurilor de siguranță reduce la jumătate decesele din trafic, la fel și măsurile de comunicare și de siguranță de bază reduc riscul accidentelor geopolitice.) Recent, totuși, au existat semne încurajatoare că Beijingul ar putea recunoaște valoarea de stabilizare. Adevăratul test va fi dacă canalele pot rezista atunci când tensiunile cresc inevitabil”.

Oficialul american recunoaște, în final, că există și interese comune între cele două puteri, chiar complementarități: „Nu tot ceea ce fac concurenții este incompatibil cu interesele SUA. Acordul pe care China a intermediat anul acesta între Iran și Arabia Saudită a redus parțial tensiunile dintre cele două țări, o evoluție pe care și Statele Unite vor să o vadă. Washingtonul nu ar fi putut încerca să intermediaze acel acord, având în vedere lipsa relațiilor diplomatice ale SUA cu Iranul, și nu ar fi trebuit să încerce să-l submineze. Pentru a lua un alt exemplu, Statele Unite și China sunt angajate într-o competiție tehnologică rapidă și cu mize mari, dar cele două părți trebuie să poată lucra împreună cu privire la riscurile care decurg din inteligența artificială. A face acest lucru nu este un semn de a deveni clătinat. Reflectă o evaluare clară conform căreia AI ar putea reprezenta provocări unice pentru umanitate și că marile puteri au responsabilitatea colectivă de a le face față”.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus care reflectă opinii ale unor experți chinezi:

China și Statele Unite inițiază o nouă rundă de dialog economic și comercial

Foto: He Lifeng este întâmpinat de Janet Yellen în San Francisco

He Lifeng, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), vicepremier al Consiliului de Stat și liderul chinez pentru afacerile economice și comerciale China-SUA, și Yellen, secretarul Trezoreriei SUA, au avut două zile de întâlniri bilaterale, pe 9 și pe 10 noiembrie, în orașul San Francisco. Într-un interval de patru luni și puțin, această întrevedere este a doua întâlnire între oficialii de rang înalt din China și Statele Unite ale Americii din domeniul economic. La întâlnirea de anul trecut de la Bali, cei doi șefi de stat au convenit menținerea dialogului între grupurile de lucru economice și financiare ale celor două părți și cooperarea pe probleme precum politicile macroeconomice, economice și comerciale.

Analiştii sunt de părere că vizita lui He Lifeng în Statele Unite Ale Americii este propice pentru consolidarea cooperării economice dintre China şi SUA. În ultima vreme, cele două state au avut interacțiuni frecvente în diverse domenii, ceea ce aduce noi speranțe în privința reîncălzirii relațiilor între cele două țări. În același timp, SUA au transmis semnale intense pentru a promova întâlniri bilaterale între liderii chinezi și americani în timpul Reuniunii Informale a Liderilor din cadrul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la San Francisco. În acest sens, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a declarat în timpul unei conferințe de presă că, atât China, cât și Statele Unite au convenit să depună eforturi comune pentru pregătirea întâlnirii între cei doi șefi de stat de la San Francisco, însă „drumul spre acest summit” nu va fi unul lin și că deplasarea nu va fi pe „pilot automat”.

Experții chinezi intervievați de Global Times pe data de 9 noiembrie sunt de părere că dialogul economic și comercial China-SUA și interacțiunile bilaterale recente între cele două state ar avea ca scop pregătirea întâlnirii între doi șefi de stat, care este posibil să aibă loc săptămâna viitoare. În prezent, atât China, cât și Statele Unite și-au arătat deschiderea de a consolida dialogul, însă rămâne de văzut dacă aceasta poate contribui la înregistrarea de rezultate pozitive.

Statele Unite trebuie să dea dovadă de sinceritate ca răspuns la preocupările Chinei

CNN a relatat pe data de 8 noiembrie că, începând cu data de 9 noiembrie, He Lifeng va avea timp de două zile mai multe runde de discuții cu Yellen cu privire la relațiile economice și comerciale dintre China și SUA. Aceste discuții vor pune bazele întâlnirii ulterioare dintre șefii de stat ai Chinei și ai Statelor Unite ale Americii, căreia i se acordă o atenție deosebită la nivel internațional. Site-ul web american de știri de afaceri, CNBC a declarat că prezența președintelui chinez la summit-ul APEC nu a fost încă confirmată de partea chineză, însă unii oficiali americani sunt optimiști cu privire la aceasta. CNN a declarat că relațiile dintre cele două țări s-au îmbunătățit recent. În contextul actual al încetinirii creșterii economice globale și al tensiunilor geopolitice, oficialii din ambele țări depun eforturi pentru a consolida legăturile diplomatice și cooperarea economică și comercială China-SUA.

În opinia experților chinezi intervievați de Global Times pe data de 9 noiembrie, discuțiile dintre cele două părți cu privire la relațiile economice și comerciale dintre China și SUA se vor concentra probabil pe subiecte legate de politicile macroeconomice ale celor două țări, situația economică și comercială globală și pe problemele majore de interes comun pentru ambele părți. Dacă discuțiile vor putea duce la înregistrarea unui rezultat pozitiv, rămâne de văzut, însă, cu siguranță, interacțiunile anterioare între oficialii din cele două țări vor contribui la creșterea așteptărilor privind îmbunătățirea relațiilor dintre cele două mari economii ale lumii.

În ceea ce privește discuțiile dintre He Lifeng și Yellen, unele mass-media americane consideră că partea chineză ar pune din nou în vedere părții americane preocupări sale majore cu privire la o serie de politici și acțiuni întreprinse de SUA împotriva Chinei, precum impunerea de sancțiuni pentru un număr tot mai mare de companii chineze, restricționarea exportului de echipamente de înaltă tehnologie în China și impunerea de tarife suplimentare. National Broadcasting Company (NBC) a citat oficiali americani spunând că China ar putea profita de această oportunitate pentru a încerca să evalueze amploarea restricțiilor de investiții din SUA în mai multe industrii de înaltă tehnologie din China.

Foto: Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, pe Aeroportul Internațional Beijing Capital din Beijing, China, (6 iulie 2023)

Când vizita părții chineze a fost anunțată în mod oficial de ambele părți, Washington Post a publicat un articol semnat de Yellen, în care aceasta dezvăluia câteva dintre remarcile sale în timpul vizitei din luna iulie în China, și anume că, politicile economice ale Statelor Unite se bazează pe considerații simple de securitate națională și nu concep ca SUA să obțină anumite avantaje economice competitive față de orice altă țără sau pe suprimarea altor economii.

Foto: Articolul semnat de Janet L.Yellen cu privire la vizita sa efectuată în China în luna iulie, publicat de Washington Post

Ea a scris că Statele Unite pot găsi cu siguranță o modalitate de a concura cu China, menținând în același timp cooperarea. „Președintele Biden și cu mine am fost întotdeauna clari în ceea ce privește necesitatea de a răspunde relației complexe dintre SUA și China printr-o strategie economică pragmatică: protejarea intereselor noastre vitale de securitate națională, căutând în același timp o relație economică stabilă și sănătoasă”. Yellen a spus că de la călătoria ei la Beijing din iulie anul acesta, cele două țări au făcut progrese semnificative în aprofundarea contactelor la nivel înalt. Săptămâna aceasta, ea va avea schimburi de opinii mai aprofundate cu vicepremierul He Lifeng pentru a contribui la normalizarea relațiilor dintre cele două țări și pentru a înregistra progrese în problemele cheie.

Yellen a declarat, de asemenea, că SUA și China trebuie să realizeze canale de comunicare rezistente și deschise și să prevină escaladarea diferențelor în conflict. Aceasta a reiterat că Statele Unite nu au niciun interes în „decuplarea” economiilor celor două țări, spunând că aceasta (*decuplarea) „ar fi dezastruoasă din punct de vedere economic și ar fi contrar intereselor noastre naționale”. Cu toate acestea, potrivit declarațiilor sale din articol, SUA lucrează pentru a-și „diversifica” lanțul de aprovizionare pentru mărfuri cheie, cu scopul de a reduce dependența de China în zonele în care achizițiile au ajuns la „suprasaturare”.

Foto: He Weiwen (何伟文), cercetător senior la Centrul pentru China și Globalizare (Center for China and Globalization)

În ciuda faptului că au promis că nu vor căuta „decuplarea” sau îngrădirea Chinei, SUA încă impun multe restricții companiilor chineze. He Weiwen, cercetător senior la think tank-ul chinez Centrul pentru China și Globalizare, a declarat pe 9 noiembrie pentru Global Times că, spre deosebire de perioada Trump, administrația actuală adoptă o politică de îngrădiri pe porțiuni limitate cu restricții serioase și pledează pentru „eliminarea riscurilor”, care de fapt este încă o politică de „decuplare”.

Foto: Mei Xinyu (梅新育), cercetător la Academia Chineză de Comerț Internațional și Cooperare Economică

Mei Xinyu, cercetător la Academia Chineză de Comerț Internațional și Cooperare Economică, a declarat pe 9 noiembrie pentru Global Times, că Statele Unite trebuie să dea dovadă de sinceritate ca răspuns la preocupările Chinei. În timp ce China continuă să-și extindă și să își deschidă piața, SUA continuă cu politica lor de îngrădire a Chinei, care nu doar că dăunează comerțului bilateral și global, ci și poziției economice a SUA în lume pe termen lung.

Noi semnale de normalizare a relațiilor sino-americane

Foto: Cea mai mare delegație a SUA din istoria CIIE

În ultima vreme, contactele diplomatice dintre China și SUA au fost destul de frecvente, ceea ce transmite tuturor noi speranțe de normalizare a relațiilor dintre cele două state. Un exemplu concret este trimiterea de către SUA a celui mai mare grup de participanți americani la Expoziția Internațională de Import din China (CIIE). Peste 200 de participanți americani au fost prezenți la CIIE, evidențiind dorința companiilor americane de a intra sau de a se extinde pe piața chineză.

Oficialii chinezi și americani au purtat recent mai multe runde de discuții în diferite domenii. Ministerul Ecologiei și Mediului din China a anunțat pe 9 noiembrie că discuțiile despre climă susținute de către trimișii speciali și echipele pentru climă ale Chinei și SUA în California, s-au încheiat cu succes pe data de 8 noiembrie. Cele două părți au avut un schimb cuprinzător și aprofundat de opinii cu privire la punerea în aplicare a spiritului întâlnirii de la Bali între cei doi șefi de stat și au obținut rezultate pozitive în realizarea cooperării bilaterale și a acțiunilor privind schimbările climatice și promovarea în comun a celei de-a 28-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice.

Potrivit unei postări de pe contul public de WeChat al Ministerului Apărării Naționale (*al Chinei), în dimineața zilei de 9 noiembrie, armatele chineze și americane au organizat o videoconferință privind căutarea rămășițelor prizonierilor de război și ale persoanelor dispărute din militarii americani și au avut un schimb de opinii cu privire la chestiuni legate de investigarea cazurilor și cooperarea arhivelor dintre cele două armate.

Foto: Întâlnire între secretarul de stat al SUA Antony Blinken și ministrul chinez de externe Wang Yi la Departamentul de Stat din Washington, SUA, (27 octombrie 2023)

Luna trecută, ministrul chinez de externe Wang Yi a efectuat o vizită în SUA. Aceasta este prima vizită specială a unui oficial chinez de rang înalt în Statele Unite ale Americii și succedă vizitelor în China ale secretarului de stat american Blinken, secretarului Trezoreriei Yellen, reprezentantului special pentru climă al președintelui american, John Kerry, secretarului de stat pentru Comerț al SUA, Gina Raimondo, liderului majorității democrate din Senatul american, Chuck Schumer și guvernatorului Californiei, Gavin Newsom. Grupurile de lucru economice și financiare China-SUA au avut, de asemenea, primele întâlniri.

Pe lângă contactele la nivel oficial, din relatările media reiese că, începând cu data de 9 noiembrie, zborurile regulate directe de pasageri între China și Statele Unite își vor crește treptat frecvența. Până la sfârșitul sezonului de zbor de iarnă și primăvară 2023/2024, se preconizează creșterea de la actualele 48 de zboruri pe săptămână la 70 de zboruri pe săptămână, ambele companii aeriene operând 35 de zboruri pe săptămână. Analiştii sunt de părere că asta arată că fundamentele generale ale schimburilor neguvernamentale chino-americane sunt încă prezente, iar cererea generală pe piaţa de transport aerian de pasageri dintre China și SUA rămâne puternică.

Foto: Li Haidong (李海东), profesor la Universitatea de Afaceri Externe din China

Interacțiunile recente dintre China și SUA arată că relația dintre cele două țări este o relație extinsă, implicând diferite domenii și având o influență globală. Ambele părți au responsabilitatea de a gestiona bine relația, a declarat Li Haidong, profesor la Universitatea de Afaceri Externe din China pentru Global Times pe data de 9 noiembrie.

„Drumul spre summit-ul de la San Francisco” implică „trei premise” importante

În timp ce China și Statele Unite sunt angajate în dialog la toate nivelurile, mass-media americană a lansat recent semnale legate de întâlnirea dintre liderii chinezi și americani. În perioada 15-16 noiembrie, va avea loc la San Francisco (SUA) reuniunea informală a liderilor APEC din 2023. Posibila întâlnire între șefii de stat ai Chinei și ai Statelor Unite în această perioadă a atras atenția la nivel internațional.

Într-o relatare din data de 8 noiembrie, NBC a citat surse informate, potrivit cărora, SUA speră să ajungă la o nouă cooperare cu China în timpul întâlnirii dintre liderii celor două țări pentru a face față crizei fentanilului, și, de asemenea, speră să promoveze reluarea dialogului dintre cele două armate. Un fost oficial american a declarat că partea chineză speră că Biden va promite că guvernul său nu va sprijini „independența Taiwanului”.

Foto: Xie Feng, Ambasadorul Chinei în SUA, ținând un discurs la„Forumul Hong Kong privind relațiile dintre China și SUA în 2023” prin video-conferință

Pe data de 9 noiembrie, Ambasadorul Chinei în Statele Unite, Xie Feng, a ținut un discurs la „Forumul Hong Kong privind relațiile dintre China și SUA 2023” prin video-conferință. El a declarat că pentru „drumul spre summit-ul de la San Francisco” este importantă revenirea la Consensul de la Bali, gestionarea întregului proces, astfel încât să se ajungă la un consens.

Xie Feng a declarat că cele trei principii evidențiate de președintele Xi Jinping, și anume respectul reciproc, coexistența pașnică și cooperarea de tip câștig-câștig, au fost orientarea spre direcția bună. Prioritatea numărul unu este ca ambele părți să depună eforturi comune pentru o întâlnire între cei doi președinți la San Francisco, să elimine obstacolele și să intensifice dialogul și cooperarea cu bună-credință.

Un responsabil al unui think tank afiliat „The Economist” consideră că nici China, și nici SUA nu doresc ca relațiile bilaterale să continue să se deterioreze. Ambele părți au realizat că, în actualul context internațional complex și în continuă schimbare, normalizarea relațiilor dintre cele două țări este benefică ambelor părți și lumii, dar asta nu înseamnă că tensiunea dintre cele două țări a luat sfârșit. Vor permite doar o abordare mai deschisă a provocărilor cu care continuă să se confruntă relațiile dintre cele două țări, cât și motivul existenței acestor provocări. Totodată, în funcție de evoluția discuțiilor, se va urmări obținerea cooperării sau cel puțin se va căuta realizarea unui cadru propice comunicării și punerii de acord.

Sursa : aici, 10 noiembrie 2023.

Material realizat de Paula Toma, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundația Universitară a Mării Negre și coordonator al proiectului „China la zi”.