Cum se face educație pe timp de pace și război

Vacanța elevilor români se apropie cu pași repezi de sfârșit.

Conform noului calendar, anul școlar 2023-2024 prevede ca prima zi de școală să fie 11 septembrie.

Este adevărat că vacanța acestora a început prematur, odată cu revendicările din stradă ale angajaților din sistemul de învățământ, cu cererile de mărire a salariilor, odată cu greva organizată de organizațiile sindicale din domeniu pe sfârșitul anului trecut!

Greva generală din învățământ a fost declanșată pe 23 mai 2023, implicând 150. 000 de dascăli și încă 60-70. 000 de cadre didactice și auxiliare, care au solicitat o creștere salarială de 25 %.

Pe 12 iunie 2023 greva a fost suspendată, revendicările greviștilor fiind acceptate și ulterior reglementate printr-o ordonanță guvernamentală care acum este în vigoare.

Greva de anul acesta a fost cea de-a patra grevă din sistem, din 1989 și până în prezent, toate având la bază revendicări salariale.

Anul școlar încheiat cu chiu cu vai și cu rezultatele pe care le știm cu toții a fost urmat de cea mai mare tobă care s-a bătut până acum în privința educației prin celebrul program, proiect lege sau cum vreți să îi ziceți, al marelui președinte ”mut” de țară sau ”dispărut” înainte de terminarea mandatului prezidențial, Klaus Iohannis, ”România educată”!

Pe 4 iulie 2023, președintele Iohannis a promulgat cu tam-tam Legile Educației, declarând cu mândrie națională : ” Angajament îndeplinit, România educată devine realitate!”

Pam-pam!

Doar că noile legi nu aduc prea multă speranță și nu inspiră încredere multora dintre românii dezamăgiți de prestația în fruntea României a încă actualului președinte de țară, în cele două mandate încredințate de majoritatea electoratului!

Nimeni sau aproape nimeni nu așteaptă să se întâmple marile lucruri în bine în învățământ după promulgarea acestor legi!

Salvarea ar putea veni tot din partea societății civile, care încearcă să facă ceva pentru educația națională! Fostul ministru al învățământului Daniel Funeriu, este unul dintre cei care încearcă să pună bazele unor proiecte viabile la care să atragă și alți români interesați de revitalizarea educației românești!

Acum, ca alternativă la sistemul învățământului gratuit de stat, care în realitate pentru părinți și elevi nu este deloc gratuit, se dezvoltă în paralel oferta limitată a învățământului privat, dar la care nu au acces în special din lipsa banilor cei mai mulți elevi din România!

Chiar dacă până la începerea luna viitoare a noului an școlar mai este foarte puțin timp, până acum, autoritățile centrale, locale, administrative nu par că s-au sinchisit în această vacanță lungă de pregătirea școlilor pentru un nou ciclu de învățământ!!!

Nu am auzit, văzut nicăieri știri proaspete din care să reiasă că edilii, responsabilii, autoritățile să fi fost preocupate în această vară, în vreun fel de crearea condițiilor propice desfășurării noului an școlar!!!

Câte unități de învățământ, școli, licee au fost reabilitate, renovate, pregătite din această vacanță pentru noul an școlar? Că de școli noi construite nu prea poate fi vorba!

Sigur, la primul sunet al clopoțelului în școlile din România educată vom auzi, avea o sumedenie de probleme, unele de ani de zile trecute cu vederea, care nu au fost rezolvate! Acestea sunt probleme nemuritoare în ciuda declarațiilor pompoase, la fiecare început de an școlar, ale autorităților, politicienilor, responsabililor în domeniu și ale rugăciunilor popilor prezenți la festivități!

Clădiri improprii desfășurării actului educațional, lipsă avize de funcționare de tot felul, lipsă materiale, lipsă cabinete medicale școlare, lipsă personal medical, lipsă toalete și câte și mai câte...

Părinții elevilor vor fi chemați din nou să acopere lipsurile materiale și financiare ale școlilor, ca în fiecare an!

Sigur vor mai fi situații când unii dintre școlari se vor confrunta cu lipsa toaletelor, a căror problemă unii edili aleși n-au reușit să o rezolve în ani buni de mandat!

Chiar dacă în privința pregătirii noului an școlar există incertitudini evidente, la fel de bine vedem și o liniște înșelătoare a autorităților și responsabililor care ar fi trebuit să se ocupe din timp, cu prioritate pentru începerea noului an școlar!

La noi, în România, pe timp de pace, situația se repetă an de an, din rău în mai rău, dar acest lucru nu-i îngrijorează pe ”deștepții” cu atribuții în domeniu!

Poate altceva îi interesează pe unii!

Că tot se apropie școala, zilele trecute i-am auzit pe unii băieți de la sindicate din învățământ, amenințând cu o nouă grevă și alte mișcări de protest dacă nu li se rezolvă cererile!

Dacă în România, pe timp de pace, nu există prea multă preocupare privind noul an școlar, în țara călcată de orcii ruși, Ucraina vecină, există o îngrijorare evidentă, o incertitudine privind desfășurarea educației pe timp de război.

Există nu doar incertitudine, ci și preocupări, proiecte, programe reale, activități, fapte pentru asigurarea procesului de învățământ chiar sub asediul armelor și sub amenințarea bombelor și rachetelor.

Elevii ucraineni se confruntă cu un an școlar incert. Mii de copii din Ucraina nu se pot întoarce la școlile lor!

Bombardamentele Rusiei au forțat 5,9 milioane de oameni să fugă în țările vecine.

Se estimează că 173.000 de copii refugiați din Ucraina sunt înscriși în școlile poloneze.

Alți 50.000 frecventează școlile din Republica Cehă.

De asemenea, Rusia a separat cu forța mii de copii ucraineni de familiile lor, tutorii și îngrijitorii lor și i-a transferat în unități unde sunt expuși unui curriculum revizionist din Rusia. Unii sunt transferați în unități din adâncul Rusiei, alții sunt dați spre adopție de către părinții ruși.

Starea a mii de copii este necunoscută.

Guvernul ucrainean a estimat că 19.000 de copii au fost luați ilegal din familiile lor și duși în Rusia. Din acel total, doar aproximativ 360 de ore.

Mulți dintre ei sunt de vârstă școlară.

Ucrainenii au hotărât să continue.

În ciuda greutăților, ucrainenii sunt hotărâți să-și reconstruiască țara și să ducă o viață normală cât mai mult posibil.

Comparația cu educația școlară în timp de pace, în România, cu educația școlară în timp de război, în Ucraina, ne-ar putea face să tragem concluzia că ucrainenilor le pasă de viitorul copiilor lor și fac tot ce este posibil să le asigure o educație bună chiar și sub atacul armelor și invazia orcilor, pe când pe ai noștri înalți diriguitori ai educației naționale nu îi doare nici măcar la bască în continuare, an după an, guvernare după guvernare…