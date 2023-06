China pune miliardele pe masă în Arabia Saudită. Washington-ul crede că tot America este partenerul preferat. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol relevant pentru viziunea chineză, publicat în ziarul Global Times pe data de 13 iunie, cu privire la cea de-a 10-a Conferință a Forumului de Cooperare China-Țările Arabe, desfășurată în perioada 11-12 iunie, la Riad, capitala Arabiei Saudite. Evenimentul a fost descris de presa chineză drept „cea mai mare întâlnire între cercurile de afaceri din China și Țările Arabe, încheiată cu rezultate fructuoase”.

Foto: Oficiali arabi și chinezi la sesiunea de deschidere a celei de-a 10-a Conferințe a Forumului de Cooperare China-Țările Arabe, intitulată „Infrastructura de investiții și finanțare a inițiativei „Centura și Drumul”, lansată de China”, Sursa: aici

Organizat de ministerele de investiții și externe ale Arabiei Saudite, în colaborare cu Secretariatul General al Ligii Arabe, Consiliul Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional și Uniunea Camerelor Arabe, pentru a sprijini și promova cooperarea în domenii precum economia, comerțul și investițiile în scopul obținerii unor soluții de interes comun atât pentru națiunile arabe, cât și pentru China prin colaborare strategică (potrivit site-ului oficial al Conferinței), evenimentul de două zile a doborât un record în ceea ce privește numărul participanților și, într-adevăr, a înregistrat rezultate semnificative.

Foto : 11 iunie 2023 (duminică), ministrul saudit de externe Faisal bin Farhan și vicepreședintele Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez, Hu Chunhua, la cea de-a 10-a Conferință a Oamenilor de Afaceri din Țările Arabe și China, organizată la Riad. Sursa : aici.

Potrivit presei arabe și celei chineze, la conferință au participat peste 3.000 de participanți din peste 20 de țări, dintre care 150 de persoane (oficiali guvernamentali, investitori și lideri de afaceri din 16 sectoare industriale) au luat cuvântul.

Conform presei saudite, în prima zi a Conferinței, au fost semnate 30 de acorduri de investiții în valoare de 10 miliarde de dolari în diverse sectoare precum tehnologie, surse regenerabile, agricultură, imobiliare, minerale, lanțuri de aprovizionare, turism și sănătate. Ministerul Investițiilor a declarat că guvernul saudit a semnat acorduri cu mai multe entități chineze pentru proiecte, precum o societate mixtă pentru cercetarea, dezvoltarea, producția și vânzările de automobile, dezvoltarea turismului și a altor aplicații și producția de vagoane și roți în Regat. Enumerăm în continuare cele mai importante acorduri semnate în prima zi a conferinței:

· Un acord în valoare de 5,6 miliarde de dolari, semnat între Ministerul Investițiilor din Regat și Human Horizons, un dezvoltator chinez de tehnologii de conducere autonomă și producător de mașini electrice sub marca HiPhi, pentru a înființa o societate mixtă pentru cercetarea, dezvoltarea, producția și vânzările de automobile.

· Un acord de 266 de milioane de dolari semnat de Arabia Saudită cu dezvoltatorul Android Hibobi Technology Ltd. din Hong Kong pentru a dezvolta turism și alte aplicații.

· Un acord de 250 de milioane de dolari facilitat de Ministerul Investițiilor între compania de căi ferate saudite SABATCO și producătorul de material rulant de stat chinez și cotat la bursă CRRC pentru a produce vagoane și roți în Regat.

· O înțelegere de 150 de milioane de dolari între Ministerul Investițiilor, Ministerul Industriei și Resurse Minerale și producătorul industrial chinez Sunda pentru a produce sodă caustică, clor și derivați, parafină clorurată, clorură de calciu, clorură de polivinil și produse de conversie aferente în Regat.

Foto : Primul Summit China-Țările Arabe, organizat la Riad, capitala Arabiei Saudite, Sursa : aici

Dacă lucrurile se vor derula la nivelul declarațiilor, este prematur să spunem, dar trebuie să sesizăm că efortul de colaborare chino-arab este din ce în ce mai persistent. Ideea acestei Conferințe urmează succesului înregistrat în urma organizării primului Summit China-Țările Arabe, la sfârșitul anului 2022 la Riad, care a injectat un nou impuls dezvoltării relațiilor sino-arabe și cooperării pragmatice dintre cele două părți. În ceea ce privește tematica și principalele subiecte de pe agenda acestei Conferinței, merită subliniat că tema de anul acesta a fost „Colaborăm pentru prosperitate” ("Collaborating For Prosperity"), iar agenda evenimentului a inclus sesiuni și discuții care au variat de la investiții în inițiativa „Centura și Drumul” lansată de China, cooperare în domeniul energiei curate și lanțul de aprovizionare cu petrol și gaze, până la sectoarele turismului și divertismentului, precum și oportunități de finanțare și investiții pe piețele de capital.

Potrivit presei egiptene, sesiunea de deschidere a acestei Conferințe a fost moderată de Lara Habib de la canalul Al Arabiya, iar oficialii prezenți au fost ministrul saudit al investițiilor Khalid Al-lFalih, președintele Autorității pentru investiții din Oman Abdul-Salam Majali, vicepreședintele Fondului național de dezvoltare saudit Mohammad Al-Tuwaijri, fondator Președintele ACWA Power Mohammad A. Abunayyan, Președintele Consiliului Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional Ren Hongbin și Președintele Hang Lung Group Ronnie Chan. (vezi prima poză a materialului)

„În timpul sesiunii de deschidere, participanții au discutat despre rolul Inițiativei „Centura și Drumul” în promovarea creșterii și dezvoltării economice în China și în țările arabe, au trecut în revistă exemple de succes ale parteneriatelor existente între China și țările arabe și au discutat despre impactul pandemiei de COVID-19 asupra relațiilor economice comune dintre China și țările arabe. De asemenea, aceștia au dezbătut, modul în care relațiile comune pot fi consolidate prin investiții în diverse sectoare, în special energia regenerabilă și dezvoltarea infrastructurii. Sesiunea a abordat, de asemenea, politicile de facilitare a investițiilor și comerțului dintre cele două părți, precum și rolul investițiilor arabe în infrastructură și inovare în crearea de noi oportunități pentru companiile și investitorii chinezi. ”

După cum se poate observa, conferința organizată la doar câteva zile după vizita secretarului de stat al SUA Antony Blinken la Riad (6-8 iunie 2023), nu numai că a oferit o platformă importantă de cooperare pentru cercurile de afaceri din China și Țările Arabe, ci reprezintă un argument în plus pentru schimbările care au loc în Orientul Mijlociu în ceea ce privește relația SUA - Țările Arabe - China. Pentru țările arabe, în special pentru Arabia Saudită, cel mai mare exportator de țiței din lume și cea mai mare economie arabă (și totodată, principalul furnizor de țiței pentru China, preconizându-se, potrivit Global Times, că-și va păstra această poziție și în 2023), pe fondul intensificării tensiunilor cu SUA, China devine un partener cheie într-o ordine globală multipolară. Cu alte cuvinte, echilibrul de putere în această regiune se modifică treptat.

Evenimentul a atras atenția presei internaționale, după cum era de așteptat. Reacția a fost, deseori, de îngrijorare. New York Times încheie astfel materialul dedicat evenimentului: „În China, Prințul Mohammed vede un aliat major dispus să împărtășească cu ea tehnologia – chestiune crucială pentru eforturile Arabiei Saudite de a-și diversifica economia, dependentă de petrol, și de a construi alte tipuri de industrii. Mai mulți vorbitori de la conferință au comparat schimbările economice prin care trece Arabia Saudită sub prințul Mohammed cu transformarea pe care a experimentat-o China cu câteva decenii în urmă. „În istoria omenirii, la fiecare 20 sau 30 de ani se întâmplă ceva mare, iar ultimul lucru economic important care s-a întâmplat a fost poate deschiderea Chinei”, a spus Ronnie Chan, un dezvoltator imobiliar din Hong Kong. „Astăzi, sunt martor la ceva, în regatul saudit, care mi-a amintit de ceea ce s-a întâmplat acum 30 sau 40 de ani în China”.” (CSSR)

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

Să deschidem „Drumul Mătăsii” modern chino-arab!

Reprezentanții companiilor chineze și arabe semnează acorduri majore în Arabia Saudită

„30 de acorduri de investiții în valoare de 10 miliarde de dolari semnate în prima zi!” Potrivit unei relatări de presă din data de 12 iunie a ziarului „Arab News”, în perioada 11-12 iunie 2023, Arabia Saudită a organizat o întâlnire de afaceri la Centrul Internațional de Conferințe al regelui Abdulaziz din Riad, în scopul consolidării relațiilor comerciale dintre țările arabe și China. Este vorba despre cea de-a 10-a Conferință a Oamenilor de Afaceri a Forumului de Cooperare Sino-Arab și al 8-lea Seminar de Investiții al acestui Forum, eveniment la care au participat peste 3.000 de reprezentanți din peste 20 de țări.

Foto : Ministrul saudit al Energiei, prințul Abdulaziz bin Salman, ținând un discurs pe data de 11 iunie în cadrul celei de-a 10 Conferință a Oamenilor de Afaceri a Forumului de Cooperare China-Țările Arabe, Sursa : aici

Conferința Oamenilor de Afaceri a Forumului de Cooperare China-Arabia Saudită este un eveniment important în cadrul Forumului de Cooperare Sino-Arab, organizat, pe rând, la fiecare doi ani, în China și în țările arabe, angajându-se să promoveze dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două părți. Potrivit presei saudite, inițiativa lansată de China „Centura și Drumul”, energia regenerabilă, produsele farmaceutice, start-up-urile, e-sportul, turismul și securitatea alimentară au fost principalele subiecte de pe agenda celor două zile de conferință. Conform Ministerului Saudit al Investițiilor, cele 30 de acorduri de investiții semnate de țările arabe și de China în prima zi a conferinței acoperă diverse domenii, precum energia regenerabilă, agricultură, imobiliare, minerit, turism și sănătate. Agenția de presă de stat saudită a declarat că Ministerul saudit al Investițiilor a semnat un acord în valoare de 5,6 miliarde de dolari cu producătorul chinez de mașini electrice Human Horizons, pentru a înființa o societate mixtă implicată în cercetarea și dezvoltarea, producția și vânzarea de automobile. Saudi ASK Group și China National Geological&Mining Corporation au semnat, de asemenea, un acord de cooperare în valoare de 500 de milioane de dolari SUA, prin intermediul căruia li se permite companiilor chineze să extragă cupru din Arabia Saudită.

Pe lângă anunțarea cooperării cu partea chineză în mai multe domenii, Ministerul Saudit al Investițiilor a declarat, de asemenea, că va fi deschis un „Drum al Mătăsii” modern între China și Țările Arabe, în scopul susținerii Arabiei Saudite în realizarea viziunii viitoare de diversificare economică și a utilizării tehnologiei moderne pentru îmbunătățirea competențelor tinerilor.

Mulți oficiali saudiți prezenți la întâlnire au lăudat realizările înregistrate în urma cooperării Țărilor Arabe cu China.

Foto : Ministrul saudit al Investițiilor Khalid al-Falih, Sursa : aici.

„Țările arabe au legături comerciale și culturale cu China de peste 2000 de ani și, având în vedere complementaritatea economiilor lor în domenii cruciale pentru economia globală, relația dintre cele două părți s-a dezvoltat semnificativ” a declarat ministrul saudit al Investițiilor Khalid al-Falih.

Foto: Ministrul Energiei al Arabiei Saudite, Prinţul Abdulaziz bin Salman, Sursa: aici

„Nu m-ar surprinde să aud mai multe anunțuri în curând despre investițiile dintre Arabia Saudită și China. Arabia Saudită avansează în mod constant „Viziunea 2030”, iar China promovează inițiativa „Centura și Drumul”, așadar între cele două țări există o sinergie.”, a declarat ministrul Energiei al Arabiei Saudite, prințul Abdulaziz bin Salman.

Foto: Li Weijian, cercetător la Institutul de Politică Externă al Institutului de Studii Internaționale din Shanghai , Sursa: aici

Li Weijian, cercetător la Institutul de Politică Externă al Institutului de Studii Internaționale din Shanghai, a declarat pe 12 iunie, în timpul unui interviu cu Global Times că, relația actuală dintre China și Arabia Saudită poate fi descrisă ca fiind „în deplină armonie”. Pe baza propriei sale experiențe din ultimii ani, Arabia Saudită a realizat că investirea multor resurse în jocuri geopolitice inutile va împiedica foarte mult dezvoltarea țării, de aceea consideră că pentru aceasta trebuie să pornească de la propriile nevoi, fiind din ce în ce mai mult de acord cu filosofia Chinei. Ea are totodată nevoie de sprijin tehnic și de investiții semnificative pentru a-și realiza „Viziunea 2030”, în timp ce capacitățile de dezvoltare și de investiții ale Chinei în domenii precum energia verde, tehnologia etc. i-au atras atenția. Prin urmare, cooperarea dintre cele două părți are la bază atât dorințe comune, cât și nevoi practice.

Mass-media occidentală a acordat atenție „momentului oportun” organizării Forumului de Cooperare China-Țările Arabe. Reamintind fundalul forumului, Reuters a declarat: „ Dar cooperarea dintre Riad şi Beijing s-a aprofundat şi în domeniul securităţii şi al tehnologiei sensibile, pe fondul unei apropieri a legăturilor politice, spre preocuparea SUA.”

Foto : Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken la o conferință de presă comună cu ministrul saudit de Externe Faisal Bin Farhan la hotelul Intercontinental din Riad, Arabia Saudită, 8 iunie 2023, Sursa : aici

Cu doar câteva zile înainte de deschiderea conferinței, secretarul de stat american Blinken a efectuat o vizită în Riad. În timpul întrevederii cu oficialul american, ministrul saudit de externe Faisal Bin Farhan a subliniat importanța relației cu China și posibilitatea consolidării cooperării Arabiei Saudite cu China. Blinken a răspuns că SUA „nu cer nimănui să aleagă între China și Statele Unite”, dar în opinia acestuia „Statele Unite ale Americii sunt în continuare partenerul preferat pentru majoritatea țărilor din regiune (din Orientul Mijlociu)”.

Potrivit Reuters, întrebat despre criticile aduse relaţiei bilaterale în timpul Forumului de Cooperare China-Țările Arabe, prinţul Abdulaziz bin Salman a declarat: „În realitate le ignor pentru că... în calitate de om de afaceri... vei merge acolo unde ţi se va prezenta oportunitatea”.