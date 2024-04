Ce am făcut în Parlamentul European pentru siguranța alimentară a românilor și pentru a proteja fermierii

Una dintre prioritățile majore pentru noi, europarlamentarii PNL, încă de la începutul atacului Rusiei asupra Ucrainei, a fost aceea de a cere Comisiei Europene să adopte o strategie clară și decisivă pentru a crește producția alimentară a Europei.Federația Rusă și Ucraina se numără, și acum, printre cei mai importanți exportatori de mărfuri agricole din lume.

Ambele țări au fost exportatori neti de produse agricole și furnizori globali de alimente. Între 2017 și 2021, cele două țări au reprezentat, în medie, 8,8% din producția globală de orz, porumb și grâu, potrivit estimărilor FAO și era clar că odată cu invazia rusă piețele vor fi afectate. Din păcate, așa a fost. Atacul rus a dus la o creștere abruptă a prețurilor la grâu, care a afectat întreaga UE.De aceea, noi ne-am angajat ferm, încă de atunci, să evităm sarcini suplimentare asupra fermierilor români și europeni și am reușit acest lucru, de exemplu prin respingerea de către Parlament a propunerii de reducere a utilizării unor produse de protecție a plantelor, care ar fi afectat semnificativ, și negativ, desigur, producția noastră alimentară, dar și pe agricultori!

De asemenea, am îmbunătățit semnificativ propunerea de lege venită de la Comisie privind așa-zisa restaurare a naturii, care altfel ar răpit, pur și simplu, zone vaste de la fermieri. Alături de grupul PPE Creștin-Democrat, am evitat și această calamitate.Și aș vrea să fiu clar. Încă de la început, grupul PPE a cerut Comisiei să ia măsuri ferme pentru a se asigura că alimentele din Ucraina ajung în țările terțe așa cum ar trebui și nu provoacă instabilitate pe piețele din țările vecine ale UE și, pe măsură ce prețurile îngrășămintelor au explodat din cauza atacului Rusiei asupra Ucrainei, Grupul PPE a impulsionat Comisia Europeană să acționeze.

Nu trebuie uitat faptul că Rusia era cel mai mare exportator mondial de îngrășăminte azotice și al doilea furnizor principal atât de îngrășăminte potasice, cât și de fosforice. Belarus și Ucraina joacă, de asemenea, roluri importante. Multe țări din nordul și estul UE, inclusiv noi, erau dependente de importurile de îngrășăminte din aceste țări. În 2021, fermierii se confruntau deja cu provocări în achiziționarea îngrășămintelor, iar odată cu războiul declanșat de ruși situația a devenit, așa cum am văzut cu toții, și mai rea.Așadar, și în primul rând, europarlamentarii PNL nu au susținut niciodată importul de grâu și porumb ucrainean în UE, ci au cerut distribuirea acestuia în regiunile non-UE unde există o nevoie, cum ar fi nordul Africii sau Orientul Mijlociu.

În al doilea rând, am reușit însă să convingem Comisia Europeană să elaboreze și o strategie privind îngrășămintele și să ia unele măsuri pentru a reduce costurile în plină creștere, care au dus și la creșterea prețurilor alimentelor pentru noi toți, dar și la inflație. Comisia a publicat o comunicare în februarie 2023, însă, cu toate acestea, noi continuăm să lucrăm pentru o strategie mai eficientă pe termen lung.

Este evident, cred eu, că avem nevoie de ea.Este clar și faptul că, fără intervenția noastră, ajungeam pe marginea unei posibile urgente alimentare, creșterea rapidă a prețurilor alimentelor provocând nesiguranță pentru consumatori, iar costurile în creștere provocând pagube pentru fermieri, șomaj și un lanț întreg de noi probleme.Astfel, adăugarea de noi sarcini asupra producției alimentare acum, cum încă vor așa-zișii verzi, sau extrema stângă, ar duce la mai puțină hrană exact când avem nevoie de mai multă!A fi ideologici în aceste vremuri tulburi i-ar răni în primul rând pe cei mai vulnerabili dintre noi. Europarlamentarii PNL nu pot fi de acord cu așa ceva și ne vom asigura și în anii viitori că nu se va întâmpla! Acesta este un lucru cert pentru noi și un angajament ferm.

De aceea, nu am susținut nici „Strategia de la fermă la furculiță”, așa cum a fost propusă de Comisia Europeană, care ar fi dus la o scădere semnificativă a producției și ar fi determinat o creștere a prețurilor în UE. Menționez un studiu la care am avut acces atunci, care arăta negru pe alb că scăderea producției ar fi variat cu -20% pentru carne de vită, -6,3% pentru lapte, precum și cu -21,4% și -20% pentru cereale și semințe oleaginoase, respectiv. Și totuși, unele partide, din motive doctrinare, asta ne-ar fi pregătit! Iar acum cer voturi…Vreau însă să fiu clar și transparent.

PNL și grupul PPE sunt în favoarea reducerii – repet, reducerii – pesticidelor, dar am decis să amânăm toate proiectele de lege care ar fi făcut ca prețurile alimentelor în timpul războiului să explodeze! Vom mai vedea ce se întâmplă în viitor. Asta deoarece, așa cum arătat și mai sus, războiul Rusiei din Ucraina a amenințat și amenință încă securitatea alimentară europeană. Nu putem să ignorăm acest lucru, așa cum vrea stânga și să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic! Aruncarea poverii pe umerii fermierilor acum, prin interzicerea utilizării raționale a pesticidelor, sau prin a-i împiedica să-și lucreze terenurile, nu ar ajuta pe nimeni. Ar fi, pur și simplu, o nebunie!Ce vom face în viitorul mandat? Ne vom asigura că producem mai multă hrană - nu mai puțină - și în România și în alte state membre și că putem garanta securitatea alimentară a românilor și a Uniunii Europene, la prețuri corecte și pentru consumatori dar și pentru agricultori.