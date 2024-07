Bacalaureat 2024: România eşuată la educaţie. Ministerul Educaţiei se laudă cu cifre „coafate”

Cifrele pe care ni le prezintă ministrul Educaţiei în conferinţa de presă de azi ascund adevărul despre starea învăţământului românesc.

Din comunicatul privind simularea Bacalaureatului din 2024 rezultă că aveam 146.000 de elevi înscrişi. Nu e clar dacă înscrişi la simulare sau în toate clasele terminale de liceu. Dacă acceptăm că la simulare, rezultă că numărul elevilor existenţi în cataloagele claselor terminale este mult mai mare.

Să acceptăm numărul de elevi existenţi în clasele terminale ca fiind 146.000. Dintre aceştia s-au înscris la Bacalaureatul din iunie-iulie 119.000 de elevi, iar prezenţi la toate probele 116.700 (din seria curentă). Diferenţa de 29.000 de elevi n-au considerat că merită să vină la Bacalaureat, pentru că oricum nu aveau şanse să promoveze examenul.

Promovaţi din seria curentă au fost 95.112, adică 81,5%, raportat la cei prezenţi la examen. Dacă raportăm reuşiţii la cei înscrişi în clasele terminale ale liceului obţinem un procent de promovare de 65%. Şi pentru cei neînscrişi sau absenţi de la examen statul, adică noi, contribuabilii, am plătit salariile profesorilor şi cheltuielile de funcţionare a şcolilor.

Să mai adăugăm faptul că acum 12 ani erau înscrişi în clasa a I-a 190.000 de elevi, din care doar 119.000 au ajuns la Bacalaureat. Unde sunt restul de 71.000 de elevi? Ar trebui să fim informaţi (pe banii noştri) câţi elevi au făcut şcoala profesională, câţi au abandonat în timpul şcolii primare, gimnaziului, liceului. Ştie ministerul toate cifrele astea? Care este rata reală de abandon şcolar? Mă îndoiesc că ştie!

Dacă raportăm pe cei ajunşi la Bacalaureat, 119.000, plus cei care au urmat şcoala profesională, la cei înscrişi în clasa a I-a, 190.000, rezultă un abandon şcolar de 32%, mult peste cel real recunoscut de autorităţi, în jur de 15%.

Au reuşit la Bacalaureat, din seria curentă, 95.112, care raportat la 190.000 înscrişi în clasa a I-a ne dă un „randament” al şcolii româneşti de 50%. Contribuabilii români plătesc şcoala care funcţionează cu un randament de 50%! Ce finanţator şi-ar permite aşa ceva? Doar statul român, pe banii românilor!

La filiera tehnologică avem o rată de promovare de 63%, raportată, evident, la cei prezenţi la Bacalaureat. Cât ar fi rata de promovare raportată la cei existenţi în clasele terminale, filiera tehnologică, al căror număr nu îl ştim? Probabil 35-40%

Medii de 10 au obţinut doar 39 de candidaţi, faţă de 222 în 2022, cele mai puţine medii de 10 din ultimii 11 ani. Au fost subiectele mai grele, sau corectarea computerizată a „încurcat” socotelile celor cu pile, care n-au reuşit note maxime?

Cei mai mulți candidați (18.426 – toate promoțiile) au obținut medii situate pe segmentul 9 – 9.49. Este iarăşi o anomalie, o abatere flagrantă de la curba lui Gauss, care spune că cei mai mulţi candidaţi trebuie să aibă medii în segmentul 6.50-7.50. Explicaţia ar fi că cei 18.426 de candidaţi au beneficiat de meditaţii sau/şi sprijinul părinţilor, deci nu este meritul şcolii, pentru că nu se înscrie în curba lui Gauss.

Nu ştim încă numărul liceelor, majoritatea tehnice, cu rata de promovare zero. An de an există astfel de licee, plătite din banii contribuabililor, cu randament zero. Adică le plătim degeaba, prin decizia şefilor educației şi a guvernului.

În concluzie corectarea computerizată este un pas înainte, pentru că elimină „compromisurile” din centrele de evaluare, la presiunea personajelor politice.

Abandonul şcolar ilustrat de examenele de absolvire este de aproximativ 30%, dublu de cât susţine ministerul Educaţiei.

Şcoala românească nu serveşte interesele societăţii, prin prestaţia de slabă calitate ilustrată de examenele de absolvire, analizate cu toate cifrele. În plus, ministerul Educaţiei încearcă să ne mintă cu cifre false, prezentând situaţia în roz, când realitatea este cu mult mai neagră.