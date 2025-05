Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a votat „pentru un popor unit şi prosper”

Ministrul interimar al Apărării, Angel Tîlvăr, a votat duminică, 18 mai, la al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, „pentru pace şi înţelepciune”.

„Am votat pentru un popor unit şi prosper, care ştie întotdeauna ce este mai bine pentru el. Am votat pentru pace şi înţelepciune”, a scris Tîlvăr, pe Facebook.

Duminică dimineață, Premierul interimar Cătălin Predoiu a anunțat că a votat „pentru o președinție care să consolideaze și să dezvolte rolul României în Uniunea Europeană”.

„Am votat pentru o președinție care să consolideaze și să dezvolte rolul României în Uniunea Europeană și să dezvolte parteneriatele euro-atlantice pe care România le are. Am votat cu gândul la o președinție care să ne reprezinte cu demnitate și civilitate în lume, de care să nu ne fie rușine, de care să fim mândri cu toți”, a spus Predoiu la ieșirea de la urne.