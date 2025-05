Deznodământul dezbaterilor prezidențiale: „Mai toți au ratat șansa lor rară de a ne convinge”

Psihologul Mihai Copăceanu trage linie în urma dezbaterilor dintre candidații la alegerile prezidențiale și subliniază câteva concluzii principale în urma răspunsurilor oferite în ultimele zile de cei care doresc să obțină prima funcție în stat.

Psihologul a subliniat că cei 11 candidați au dat greș în misiunea lor de a convinge și au dovedit în principal o lipsă de respect atât față de moderatori, cât și față de telespectatori, nereușind să respecte regulile impuse.

„Pe mine cel mai tare m-a uimit lipsa de respect a majorității candidaților față de moderatorii dezbaterii, față de regulile pe care nu doar că le cunoșteau dinainte, dar cu care au fost de acord și indirect lipsa de respect față de noi ca cetățeni, care îi urmăream și aveam așteptări de la aceștia. Mai toți au ratat șansa lor rară de a ne convinge, de a ne arăta cât de buni și cât de competenți sunt.

Candidați la cea mai înaltă funcție în stat care răspundeau orice pofteau sau aveau deja teme prestabilite (ei inainte de a răspunde punctual la o întrebare țineau morțiș să spună ce aveau în gând), se comportau fără limite, depășeau timpul, comentau, vorbeau unii peste alții, erau ironici, efectiv făceau orice le trecea prin cap. Ca la circ”, a subliniat psihologul Mihai Copăceanu într-o postare pe Facebook.

El subliniază că „aproape la fiecare 5 minute, moderatorii le reaminteau și îi rugau să respecte formatul. În zadar. Aveai impresia că erau niște copilași de grădiniță în prima zi când doamna încerca din răsputeri, cu fiecare în mod personal să îi potolească, să facă liniște în clasă. Nu aveau niciun stres că se adresează națiunii, că sunt urmăriți de milioane de români, că se aflau fix în Administrația Prezidențială și că miza este uriașă, Președenția României, țară UE. Scopul lor imediat, reacțiile lor emoționale, impulsive și dreptul la replică erau o prioritate”.

Lipsa de cunoștințe a candidaților

O altă concluzie trasată de Mihai Copăceanu este că, deși întrebările nu au fost solicitante, candidații au dat dovadă de un nivel grav de incompetență și de necunoaștere a Constituției și a legislației: „Întrebările jurnaliștilor nu au fost de dificultate maximă, nu le-a cerut nimeni să dezbată geopolitică, drept constituțional și diplomație de rang înalt, să identifice soluții delicate și inteligente la probleme sensibile diplomatic, pe plan european sau mondial, să identifice soluții la crize economice, să medieze eventuale conflicte internaționale sau să explice cum vor dezvolta noi parteneriate strategice. Dimpotrivă întrebările erau simple și generale”.

Potrivit psihologului, confruntați cu scenarii simple, candidații au oferit răspunsuri la fel de simple, iar dezbaterile au oferit în general un moment de can-can. «Poate cineva să spună că a auzit răspunsuri geniale? Adevărate lecții de politică externă? În caz de urgență în loc să justifice necesitatea contactării a 3 personalități pe plan internațional, unii și-au enumerat prietenii, alții instituțiile UE, comportamente tipic românești, „las' că sun eu pe cineva”. Cineva spunea Turcia, altul China. Cu siguranță China ne bagă în seamă maxim (...)

Nu am văzut programe prezidențiale serioase elaborate de către o echipă de campanie alcătuită de iluștrii specialiști. Nu am primit viziuni și strategii pe următorii 5 ani, nici analize economice, sociale sau politice. Nu am văzut o echipă de experți și de intelectuali care să gireze pe vreun candidat. Am fost martori la sloganuri și lozinci», subliniază psihologul.

Ce ar fi trebuit să transmită cei 11 candidați

„Politic vorbind nimeni nu ne-a dat pe spate cu un imens bagaj de cunoștințe, cu răspunsuri inteligente bazate pe competență. Nu putem spune că am avut în fața noastră un om de cultura lui Iorga, de diplomația lui Titulescu, cineva care cunoștea 5 limbi străine precum Carol sau era abil precum Brătianu sau Maniu. Nu aveam în fața noastră un Take Ionescu care a făcut facultatea și doctoratul la Paris! Cred că din cei 11 candidati, o singură persoană are studii la Paris. Și atunci rămâne întrebarea: ce blestem pe țara asta încât să nu ai pe cine alege?”, mai punctează Mihai Copăceanu

Psihologul subliniază și calitățile de care ar fi trebuit să dea dovadă candidații, însă remarcă faptul că niciuna dintre ele nu este bifată de vreun pretendent pentru fotoliul de la Cotroceni.

«Psihologic vorbind nu am văzut personalității si caractere puternice care sa ne transmită siguranță, echilibru, răbdare, inteligența emoțională, inteligență speculativa, nici tact, pragmatism, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de lucru în condiții de stres ridicat, nici măcar politețe, carisma sau alte valori morale.

Nu ne-a transmis niciunul vreun entuziasm special, vreo dorința puternică de a-l vota, nu ne-a convins niciunul cu vreo inteligența superioară și cu vreo cultură de intelectual fin, de strateg militar sau de diplomat de carieră iscusit, nici patriotism, nici convingeri sau atribute de a sluji oamenilor. Să sari din fotoliu și să strigi:„uite domne de un astfel de președinte avem nevoie”», mai completează Mihai Copăceanu.