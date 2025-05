AUR exclude negocierea cu Victor Ponta: „Un impostor lipsit de principii. Este preocupat doar de propriile avantaje”

Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, l-a criticat pe fostul premier Victor Ponta, anunțând că formațiunea politică nu va negocia cu acesta susținerea lui George Simion în turul II al alegerilor prezidențiale.

„AUR exclude orice variantă de colaborare cu Victor Ponta și cu șandramaua lui politică pe care a creat-o. Românii au vorbit limpede: Victor Ponta nu are ce să caute în politica românească, iar rezultatul pe care îl are confirmă ceea ce noi știam că el nu este niciun suveranist. Da, putem spune că este un trădător politic, un impostor lipsit de principii, este preocupat doar de propriile avantaje. Iată, acum încearcă să se agațe din nou de niște funcții sau de niște idei. Să nu uităm că el și-a abandonat propriul partid. El este total contrar principiilor morale pe care AUR și-i le doresc de la clasa politică”, a spus Marius Lulea la Realitatea Plus.

Prim-vicepreședintele AUR a mai susținut că AUR are nevoie doar de susținerea românilor: „Dacă vedeți că un candidat sau altul își anunță susținerea pentru Călin Georgescu asta face pentru a ne compromite. Noi nu avem nevoie de așa ceva. Trebuie doar să vorbim cu românii. Am avut un român care a fost săltat de procurori. Avem nevoie doar de români în aceeași competiție, nu ne pătați cu sprijinul vostru”.

Victor Ponta s-a clasat pe locul patru în turul I al alegerilor prezidențiale 2025 și a obținut 13,7%. George Simion intră în turul II la o distanță de 20 de procente față de contracandidatul său. Partidele au dat deja startul anunțurilor privind candidatul pe care îl vor susține.