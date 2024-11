Schimbarea la față a PNL și PSD, grăbită de votul românilor. Cum s-au regrupat partidele după eșecul de la prezidențiale

Rezultatele candidaților PNL și PSD la alegerile prezidențiale de duminică, 24 noiembrie, au produs schimbări majore în conducerea celor două partide. Candidații lor au făcut un pas în spate, iar formațiunile au fost nevoie să ia măsuri urgente pentru a se regrupa înainte de alegerile parlamentare.

Alegerile prezidențiale de duminică, 24 noiembrie 2024, au produs un șoc la conducerea celor mai importante partide din România ultimilor ani.

Înainte de ziua primului tur de scrutin nimic nu părea să anunțe deznodământul celor doi lideri ai Partidului Social Democrat și Partidului Național Liberal.

Mai multe sondaje de opinie îl prezentau pe Marcel Ciolacu drept favoritul de neclintit la intrarea în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.

Cu toate acestea, întrebat, vineri, dacă va demisiona de la conducerea PSD în cazul în care va rata intrarea în „finala” prezidențialelor din 8 decembrie, premierul Marcel Ciolacu a răspuns: „Categoric, da! Categoric!”.

Unele sondaje realizate în cursul lunii noiembrie îl prezentau și pe Nicolae Ciucă printre favoriții la intrarea în turul al doilea de scrutin, chiar dacă la o diferență notabilă de principalul favorit prezentat de casele de sondare, Marcel Ciolacu, ori într-o luptă strânsă pentru locul al doilea după acesta, cu Elena Lasconi (USR) și George Simion (AUR).

Duminică dimineața cei doi lideri politici puteau avea motive de optimism în privința viitorului lor apropiat la conducerea partidelor din care fac parte.

Rezultatele votului de duminică i-au lăsat în afara turului al doilea al alegerilor prezidențiale și au dus la plecarea lor, în mai puțin de 24 de ore de la alegeri, din fruntea celor două forțe politice.

PSD, conducere interimară după demisia lui Marcel Ciolacu

Cu mai puțin de o săptămână înaintea alegerilor parlamentare, PSD și PNL sunt nevoite să se regrupeze cu noi lideri în pregătirea scrutinului din 1 decembrie 2024.

Luni, Marcel Ciolacu și-a anunțat plecarea din fruntea PSD. „Aş dori sǎ îi felicit pe cei care s-au calificat, conform votului românilor, în turul 2. I-am scris și doamnei Lasconi, am sunat-o, i-am și scris, am felicitat-o, cum e normal. PSD nu va face nicio contestație, chiar dacǎ e foarte micǎ diferența. Aseară i-am înaintat secretarului general demisia, azi am convocat un consiliu politic național. O sǎ rămân alături de colegii mei pânǎ duminicǎ, la alegeri. Demisia e un act unilateral. La viitoarele alegeri din PSD nu voi candida pentru nicio funcție. Rămân premier pânǎ se terminǎ alegerile și se terminǎ mandatul”, a declarat Marcel Ciolacu.

Conducerea interimară a PSD va fi asigurată de Marcel Ciolacu, însă principal comunicator va fi Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

„PSD își propune să obțină din nou încrederea românilor la alegerile parlamentare. Vom intensifica eforturile pentru a le explica românilor ce dorim să facem pentru ei. Vom veni cu o noua abordare mult mai direct, mult mai frac. Aceste alegeri prezidențiale au transmis acest semnal pentru noi. Cred că împreuna cu colegii o să reușim până duminica să facem acest lucru”, a spus Victor Negrescu.

Ilie Bolojan, președinte interimar al PNL

Scorul slab obținut de Nicolae Ciucă în primul tur al alegerilor prezidențiale - locul cinci și mai puțin de nouă din voturile românilor - i-a grăbit și acestuia demisia din fruntea Partidului Național Liberal.

Luni, 25 noiembrie, preşedintele PNL Nicolae Ciucă şi echipa sa de conducere au demisionat.

„Dragi români, am înțeles ce ați dorit să ne transmiteți! În ciuda greșelilor pe care le-am făcut, am învățat lecția pe care ne-a transmis-o electoratul și vom respecta decizia românilor", a transmis Nicolae Ciucǎ.

În aceeași zi, lie Bolojan a fost validat ca președinte interimar al PNL, iar Dan Motreanu, Emil Boc, Ciprian Ciucu și Valeriu Iftime au fost validați prim-vicepresedinti interimari.

„În urma unui prim tur în care, indiferent de lucrurile neclare, românii au dat un vot de protest împotriva lumii politice, şi PNL a învăţat această lecţie. În această situaţie, conducerea, domnul preşedinte Ciucă, cei patru prim-vicepreşedinţi şi secretarul general au demisionat din funcţie şi am acceptat să preiau această situaţie în calitate de preşedinte al PNL, împreună cu colegii pe care i-am propus în cele patru poziţii de prim-vicepreşedinte şi în poziţia de secretar general: dl primar Emil Boc, Adrian Vestea (secretar general), dl. primar Ciucu de la Sectorul 6, dl. Dan Motreanu, de la PNL Giurgiu, şi Valeriu Iftime, preşedintele CJ Botoşani, în aşa fel încât zonele României să fie reprezentante,dar şi organizaţiile să fie reprezentate", a declarat noul lider al PNL.

Ilie Bolojan este membru PNL din anul 1993. A fost primar al municipiului Oradea, iar din 2020 este președinte al Consiliului Județean Bihor.