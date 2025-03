Paul Stănescu crede că Antonescu este singura opțiune pentru Cotroceni. „Noi nu avem voie să nu câștigăm alegerile în această țară”

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a transmis că actuala coaliție de guvernare trebuie să câștige alegerile prezidențiale din luna mai, având în vedere că deține peste 98% din administrațiile locale.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, în cadrul Conferinței Județene a PSD Suceava, scrie Agerpres.

„Ținta unui partid politic este să fie la guvernare. Nu e altă țintă. Dacă cineva are altceva de spus, să ne spună. Noi nu avem voie să nu câștigăm alegerile în această țară cu Crin Antonescu în momentul în care avem mai mult de 98% din administrația publică locală. Nu avem scuze. Eu o spun direct. Înseamnă că toți, de la Marcel Ciolacu, Paul Stănescu și toți ceilalți, până la ultimul nostru membru suntem nimeni dacă pierdem alegerile. Putem să ne ducem acasă și merităm să ne ducem acasă”, a afirmat Paul Stănescu.

Liderul PSD le-a cerut primarilor să se implice activ în campania electorală și a avertizat că o eventuală înfrângere ar putea avea consecințe grave asupra partidului. Printre acestea, el a menționat posibilitatea ca viitorul președinte – fie Nicușor Dan, Victor Ponta sau George Simion – să susțină introducerea alegerilor locale în două tururi, ceea ce ar putea afecta primarii și președinții de Consilii Județene ai PSD.

„Ce se întâmplă dacă pierdem alegerile, dacă Crin Antonescu nu e preşedinte? Vă spun eu, se întâmplă două lucruri grave de tot: nu mai avem prim-ministru şi Şoldan nu o să facă mare lucru cu echipa lui şi nici la Suceava, nici la Olt, nici unde vreţi dumneavoastră. Şi doi, doi, domnilor primari, ştiţi că vă iubesc, sigur vom avea alegeri în două tururi şi la primărie şi la Consiliul Judeţean. Să nu credeţi că Ponta, care nu are partid şi sigur îşi va face partid, Nicuşor Dan, şi cine mai este mă, mai e unu?... Simion, Simion. Ăştia, sigur, neavând primari, vor veni în Parlament, vor încerca să facă două tururi. Oare are organizaţia PSD Suceava nevoie de aşa ceva? Eu nu cred că are nevoie de aşa ceva”, a mai spus Stănescu.