Liberalii reclamă „fraudă electorală masivă” la câteva secții din Olt. Ar fi vorba de sute de voturi trecute inițial în contul candidatului PSD.

Gigel Știrbu, deputat și președinte PNL Olt, reclamă că în urma renumărării voturilor din cele 11 secții din orașul Scornicești, că 830 de voturi care, în primul tur, ar fi fost trecute în procesele verbale în contul candidatului PSD Marcel Ciolacu, deși aceste voturi ar aparține altor candidați.

„Din informațiile pe care le deținem de la reprezentanții noștri care sunt în Biroul Electoral Județean, sunt diferențe flagrante între procesele verbale făcute în anumite secții de vot din județul Olt și buletinele de vot care se află în sacii care au fost predați către Biroul Electoral Județean. Noi atragem atenția de foarte mult timp că în județul Olt se petrece la fiecare tur de scrutin o fraudă electorală masivă. Mâine dimineață, după ce vom avea rezultatele renumărării voturilor de către Biroul Electoral Județean condus de către judecători vom face o plângere la Parchet, vom înștiința toate instituțiile abilitate ale statului despre această hoție din județul Olt”, spune Știrbu într-o postare pe Facebook.

Acesta povestește mai departe exemplul secțiilor din Scornicești, spunând că voturile anumitor candidați au fost puse la Ciolacu.

Conform datelor invocate, în unele secții ar fi diferențe de doar câteva voturi, în timp ce în altele ar fi vorba de sute de voturi. Ar fi, spre exemplu, cazul secției 112, în care inițial Marcel Ciolacu a avut 657 voturi, iar după renumărare ar fi doar 379. Diferențe de asemenea mari, de peste 100 voturi, sunt și la Secția 117.

Purtătorul de cuvânt al BEJ Olt, judecătorul Daniel Argeșeanu, a declarat că nu poate preciza dacă informațiile expuse sunt sau nu adevărate pentru motivul simplu că în procesul de renumărare nu se iau în calcul datele anterioare din procesele verbale.

„La acest moment nu avem procesele verbale cu rezultatul votării pe fiecare secție (...). Eu nu știu care e rezultatul anterior, eu știu doar ce constat acum din sacul lăsat de secția respectivă. Neavând cu ce să compar, nu pot să vă spun că este o diferență sau nu. Dacă partidul are acest proces-verbal, ei pot să facă o comparație. Eu nu am acest proces verbal la dispoziție. (...) Din decizia BEC noi așa am înțeles: numărăm ce găsim. Oricum, la final tragem concluziile. În acest moment numărăm”, a spus purtătorul de cuvânt al BEJ Olt, pentru „Adevărul”.

În jurul orei 19,00, conform informațiilor reprezentantului BEJ, s-a trecut de 200 secții (din totalul de 381) din care au fost renumărate buletinele de vot, sacii cu voturi fiind aleși aleatoriu, în funcție de cum au fost aceștia așezați în încăpere după ce au fost aduși de la Judecătoria Slatina.

În județul Olt, candidatul Marcel Ciolacu a obținut cele mai multe voturi (38%), clasându-se pe primul loc, fiind urmat de Călin Georgescu, George Simion, Elena Lasconi și Nicolae Ciucă.