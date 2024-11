Alegeri prezidențiale 2024. Victor Ponta: „Eu sunt șocat, recunosc!”. Ce urmează în PSD

Victor Ponta, fost președinte al PSD, în prezent consilier al lui Marcel Ciolacu și candidat la Parlamentare, s-a declarat șocat de rezultatul înregistrat în primul tur al Alegerilor prezidențiale 2024. Ponta a vorbit și despre ce ar trebui să facă Ciolacu pentru Alegerile de duminică.

„Eu sunt șocat, recunosc!”, a spus Victor Ponta, în cadrul unei intervenții telefonice în direct la Digi 24, referindu-se la rezultatul primului tur al Alegerilor prezidențiale 2024.

„Diferența față de doamna Lasconi este totuși infimă. Ceea ce știu - că am văzut multe în PSD, am pierdut și eu alegeri prezidențiale, și Adrian Năstase, și Geoană - e că e o situație foarte grea, dar că PSD-ul are întotdeauna capacitatea de a-și reveni. Important e că duminică avem alegeri parlamentare și cred că cel mai important lucru e ca PSD să rămână pe primul loc duminică. Nu va fi ușor, în contextul actual, și nu văd cine poate, până duminică, în afară de Marcel Ciolacu, să conducă această bătălie care deodată e mult mai grea decât o așteptam”, a spus Victor Ponta.

„O execuție ritualică a lui Ciolacu nu cred că ajută pe nimeni, dimpotrivă”

Aducerea în discuție a demisiei lui Marcel Ciolacu, după ce acesta nu a reușit să intre în turul 2 al Prezidențialelor, s-a făcut în contextul în care, pe surse, se vorbește despre faptul că Ciolacu și-ar fi anunțat colegii că renunță la funcție.

Victor Ponta spune însă că nici Mihai Tudose și nici Sorin Grindeanu, nume vehiculate pentru preluarea conducerii partidului, nu sunt variante potrivite în acest moment și a venit și cu explicații.

„În opinia mea, în următoarele trei, patru, cinci zile e foarte greu să faci schimbări și să nu afecteze mecanismul. Cred că e nevoie de un pic de încredere. Toată lumea e foarte... Eu sunt șocat, recunosc, de rezultat, de direcția în care merge România, Cei mai mulți lideri PSD probabil simt ca și mine același lucru și, așa, o execuție ritualică a lui Ciolacu nu cred că ajută pe nimeni. Dimpotrivă, face mai mult rău”, a spus Ponta.

Fostul lider PSD a mai spus că nu poate fi aruncată în cârca primarilor vina de a nu-și fi dus liderul în turul 2 al Prezidențialelor 2024.

„Cred că pur și simplu n-am înțeles cât de mult s-a schimbat România, cât de mult înseamnă campania în online... Dacă cineva zice că a înțeles deja- nu sunt nici 24 de ore - ce s-a întâmplat e mult mai deștept decât mine. Eu încă nu rușesc să înțeleg acest vot, dar pot să înțeleg, pentru că am fost de multe ori, în multe bătălii electorale (...), e că duminică e totuși o bătălie esențială pentru PSD și că ultimul lucru de care e nevoie acum e să înceapă și ceva lupte interne”, a subliniat Ponta.

Nimenii nu i-a cerut demisia, luni-dimineață, lui Marcel Ciolacu, a mai precizat Ponta, liderii PSD înțelegând că vina este una colectivă și că obiectivul acum pentru PSD este câștigarea alegerilor parlamentare de duminică.

Strategia PNL ar fi „îngropat” ambele partide

O explicație pentru scorul dezastruos înregistrat atât de candidatul PSD, dar mai ales de candidatul PNL - care nu a reușit să ia nici măcar 10% din voturi, ar fi strategia greșită a PNL. Partenerii de guvernare au greșit, crede Ponta, atunci când au început atacurile împotriva PSD, efectul fiind acela al conducerii voturilor „în traista celor antisistem”.

„PNL practic, și în special Nicolae Ciucă a jucat rolul - se folosește în politologie, nu e o jignire - idiotului util, cel care a atacat, a atacat, a atacat PSD, fără să obțină el voturi. A dus aceste voturi nu la Siomion, le-a dus către Călin Georgescu și către Elena Lasconi. A fost o tactică absolut catastrofală, sigur, și pentru PNL, care a luat 8%, dar și pentru PSD”, a adăugat Victor Ponta.

„Acum e un haos total”

După ce toate scenariile studiate în campanie au fost date peste cap de rezultatul alegerilor, astăzi s-a așternut haosul, crede Ponta, iar asta într-un moment în care întrebările esențiale sunt cine va fi premierul și ce formațiuni vor forma guvernul.

„Până ieri cred că toată lumea era liniștită: o să fie o coaliție PSD cu PNL, stabilitate, continuitate. Acum e un haos total, nimeni nu știe, și de asta spun că bătălia de duminică e și mai importantă acum, indiferent că va fi președinte Călin Georgescu sau Elena Lasconi. Călin Georgescu nu are deloc un partid care să-l sprijine, Elena Lasconi are un partid slab, sau, mă rog, nepregătit pentru guvernare, ori PSD și, repet, esta sarcina lui Marcel CCiolacu până duminică, trebuie să fie primul partid în parlament și să fie capabil, dacă va fi cazul, să ofere stabilitate guvernamentală”, a conchis Ponta.