Umorul a fost uitat în ultimii ani. Despre viitorul publicității, cu Ioana Mănoiu, General Manager GMP PR

Ioana Mănoiu, General Manager GMP PR este invitată în campania CELE MAI-Femeile de palmares vin la Adevărul Live.

Noul normal. Noul posibil. Flexibilitate. Adaptabilitate. Reziliență. Toate împreună au venit împreună cu pandemia și crizele multiple.

Cum s-a adaptat comunicarea însăși în această perioadă? Ce înseamnă pentru profesioniștii din domeniu, adaptabilitatea și flexibilitatea? Excesul de flexibilitate din ultimii doi ani a omorât umorul în PR? Cum au arătat campaniile creative din ultimul an, la GMP PR și ce le-a scos în evidență?Abordarea subiectelor dificile: umor sau/și umanitate?Care este cea mai bună practică, azi, pentru a obține un sentiment pozitiv într-o campanie?

Urmărește o discuție cu mult umor despre antreprenoriat, business, jurnalismul de azi, dar mai ales despre cum (mai)arată Industria de PR și Comunicare după 3 ani de încercări multiple.

Jurnalistă pentru foarte scurt timp, în 2005, Ioana a fondat agenția GMP PR. A venit în industrie cu o viziune nouă despre comunicare ceea ce a dus agenția ei pe podiumurile din România dar și la nivel internaţional. GMP PR a primit premii în competiţiile Sabre Awards, European Excellence Awards, Romanian PR Award, cu distincții precum „Best use of PR Evaluation”, „PR Innovator of the Year”, „Newcomer European Agency of the Year” sau „Romanian PR Agency of the year”.

Studiul Unlock Market Research, coordonat de revista BIZ i-a adus Ioanei recunoscunoașterea de profesionistul cu cea mai mare notorietate din industria românească de PR. În anul 2010, Ioana a absolvit Programul de Executive MBA la Berlin School of Creative Leadership și deține un Certificat Profesional in Management de la Open University Business School (Codecs). În 2011, Ioana a reprezentat România în juriul Festivalului de Publicitate de la Cannes.

