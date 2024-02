Superputerea rețelelor sociale. Cum creăm conținut relevant, explică Cristiana Pană, Head of Strategy Minio Studio

AI a fost cuvântul anului 2023. Iar Google extrage din TikTok informații pe care le prezintă în Google Search. Sondajul realizat de Reuters Institute for the Study of Journalism arată o preocupare a liderilor din mass-media cu privire la „scăderea bruscă a referral traffic”ului din Facebook și X (ex-Twitter).

Aceștia susțin că în 2024 vor fi mai puțin interesați de Facebook și X, dar se vor concentra pentru sporirea audienței pe Whatsapp și Tiktok și de a crea mai mult content video, podcast și newsletter.

Cum înțelegem contentul creativ în relația cu AI? Superputerea rețelelor sociale este capacitatea sa de a ne ajuta să construim relații mai sustenabile, de a înțelege audiența, clientul, brandul pentru a crea conținut relevant care să fie remarcat și Inspirațional în mulitudinea de postări?

Dacă ești jurnalist, creator de conținut, antreprenor, specialist în comunicare, urmărește-o pe Cristiana Pană, Head of Strategy Minio Studio pentru a afla cât mai multe insight-uri valoroase despre Social Trends în 2024, la Adevărul Live, ediție realizată și moderată de Antoaneta Banu.