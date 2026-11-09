 Vacanțele copilului după separarea părinților: când este necesar acordul celuilalt părinte | adevarul.ro
search
Luni, 9 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei
juridice banner png

Vacanțele copilului după separarea părinților: când este necesar acordul celuilalt părinte

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Dacă doriți să plecați în vacanță cu copilul după separare, răspunsul depinde de destinație, de modul în care exercitați responsabilitățile părintești și de programul stabilit pentru timpul petrecut cu fiecare părinte. Faptul că minorul locuiește cu dumneavoastră nu înseamnă că puteți decide singur orice deplasare.

shutterstock 2739453199 jpg
Foto: Shutterstock

Pentru o vacanță obișnuită în România, în perioada în care copilul se află legal în grija dumneavoastră, nu este necesară, ca regulă, o declarație notarială a celuilalt părinte. Trebuie însă să respectați programul convenit sau stabilit de instanță și eventualele restricții prevăzute în hotărâre. O rezervare la munte sau la mare nu vă permite să prelungiți unilateral perioada de vacanță în detrimentul timpului celuilalt părinte.

Pentru plecarea din România în străinătate, regulile sunt diferite. Dacă minorul este cetățean român și călătorește numai cu dumneavoastră, este necesară, de regulă, declarația autentificată a celuilalt părinte. În România, aceasta se obține la notar. Declarația poate acoperi mai multe călătorii, pentru maximum trei ani, astfel că nu trebuie întocmită obligatoriu înaintea fiecărei vacanțe. Pașaportul copilului nu înlocuiește acordul.

Nici călătoriile în spațiul Schengen nu elimină aceste cerințe. Absența controalelor sistematice la frontieră nu înseamnă dispariția obligației de a avea documentele necesare.

Există și excepții. Declarația nu mai este necesară dacă exercitați singur autoritatea părintească în baza unei hotărâri definitive sau dacă celălalt părinte a decedat, cu prezentarea documentelor doveditoare. Simpla stabilire a locuinței copilului la dumneavoastră nu echivalează cu autoritatea exclusivă. O altă excepție privește deplasarea copilului în țara în care are domiciliul sau reședința, dacă sunt dovedite această situație și destinația călătoriei.

Dacă minorul pleacă în străinătate cu bunicii sau cu alt adult, iar autoritatea părintească este comună, regula este acordul autentificat al ambilor părinți.

Când nu ajungeți la un acord, puteți cere instanței să înlocuiască acel consimțământ printr-o hotărâre. Soluția nu este automată: judecătorul analizează situația concretă și interesul copilului.

În sfârșit, acordul pentru vacanță nu este un acord pentru mutarea copilului în străinătate. O deplasare temporară nu vă permite să transformați unilateral destinația concediului în noua locuință a copilului.

Pentru legislație consolidată consultați legislatie.juridice.ro!

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un pianist care a căzut de pe un vas de croazieră a fost salvat de doi pescari după nouă ore în ocean, la zeci de kilometri de ţărm
digi24.ro
image
Un telefon dat lui Putin a provocat o ruptură majoră în Europa. Liderii europeni, profund divizați în privința Ucrainei
stirileprotv.ro
image
Tribunalul București analizează cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului său preventiv cu o altă măsură
gandul.ro
image
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
mediafax.ro
image
„Nu-i convocam pe Moruțan și Cîrjan”. Alegerile lui Gică Hagi, puse sub semnul întrebării
fanatik.ro
image
Tabloul de 3 lei al lui Grigorescu nu este o excepție în Prahova: creșa de un leu și parcarea de 5 lei de la Urlați. Primar: „Pe timpul lui Ceaușescu așa se proceda”
libertatea.ro
image
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască": "Uimitoare!"
digisport.ro
image
Oana Roman, nemulțumită de răspunsul primit după ce a vrut să doneze haine: „Aș fi putut să fac bani din chestia asta”
click.ro
image
Vin 10 zile consecutive de ninsoare în România. Localitățile în care va ninge în zilele următoare
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
O eroare de 37 de cm îi lasă pe doi bătrâni fără casa visurilor, aproape de Capitală. Primiseră şi autorizaţia
observatornews.ro
image
Schimbări importante pentru pensionari în 2027. Ce se întâmplă cu banii de la 1 ianuarie
cancan.ro
image
Românii vor primi la pensie mai puțin de 40% din ultimul salariu. Pensionarii vor avea un real șoc. De când?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
prosport.ro
image
Unde sunt cele mai multe radare pe șoselele din România. Lista drumurilor monitorizate și cât sunt amenzile în 2026
playtech.ro
image
Ionuț Radu apără poarta Celtei, dar NU și pe a României! Daniel Șendre nu crede în comunicatul FRF
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Mihai Bendeac anunță o surpriză de proporții: "El va fi antrenorul echipei naționale a României"
digisport.ro
image
Thomas Markle, acuzații șocante din partea fostei soții. Ce i-ar fi spus despre minorele din Thailanda
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Wow! Avem imaginile cu tortul, dansul mirilor, a fost pe lux şi opulenţă la nunta lui Pescobar cu Lavinia
romaniatv.net
image
Horoscop 9 noiembrie 2026. Ziua în care destinul schimbă regulile jocului! Trei zodii primesc vești uriașe, iar pentru altele se anunță răsturnări spectaculoase de situație
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Luna Nouă în Scorpion, pe 9 noiembrie: ce nu mai merită să duci după tine și cum îți faci curaj să începi altfel? Previziuni pentru toate zodiile
click.ro
image
Andreea Antonescu, lecții dure după iubirile eșuate. Ce nu ar mai accepta niciodată într-o relație: „Astăzi văd iubirea mult mai matur”
click.ro
image
Mariana Mihuț a împlinit 84 de ani! Fermecat de frumusețea ei, Victor Rebengiuc a divorțat de prima soție: „Ne-am iubit mult!”
click.ro
Harry, Charles, William, Anne jpg
Nicicum nu are loc lângă ei. Prințul Harry, mesaj sfâșietor în ziua în care familia sa s-a reunit din nou, fără să-l invite
okmagazine.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
Model digital de elevație al sitului Aguas Buenas, văzut dinspre est
Un monument construit fără regi și fără elite: misterul celor 372 de movile, integrate într-un plan geometric complex
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Americanu’ din „La Bloc”, dezvăluiri despre cea mai grea cumpănă din viața sa! Operația de 12.000 de euro care i-a salvat viața. Ce meserie are acum
image
Luna Nouă în Scorpion, pe 9 noiembrie: ce nu mai merită să duci după tine și cum îți faci curaj să începi altfel? Previziuni pentru toate zodiile

OK! Magazine

image
Nicicum nu are loc lângă ei. Prințul Harry, mesaj sfâșietor în ziua în care familia sa s-a reunit din nou, fără să-l invite