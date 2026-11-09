Vacanțele copilului după separarea părinților: când este necesar acordul celuilalt părinte

Dacă doriți să plecați în vacanță cu copilul după separare, răspunsul depinde de destinație, de modul în care exercitați responsabilitățile părintești și de programul stabilit pentru timpul petrecut cu fiecare părinte. Faptul că minorul locuiește cu dumneavoastră nu înseamnă că puteți decide singur orice deplasare.

Foto: Shutterstock

Pentru o vacanță obișnuită în România, în perioada în care copilul se află legal în grija dumneavoastră, nu este necesară, ca regulă, o declarație notarială a celuilalt părinte. Trebuie însă să respectați programul convenit sau stabilit de instanță și eventualele restricții prevăzute în hotărâre. O rezervare la munte sau la mare nu vă permite să prelungiți unilateral perioada de vacanță în detrimentul timpului celuilalt părinte.

Pentru plecarea din România în străinătate, regulile sunt diferite. Dacă minorul este cetățean român și călătorește numai cu dumneavoastră, este necesară, de regulă, declarația autentificată a celuilalt părinte. În România, aceasta se obține la notar. Declarația poate acoperi mai multe călătorii, pentru maximum trei ani, astfel că nu trebuie întocmită obligatoriu înaintea fiecărei vacanțe. Pașaportul copilului nu înlocuiește acordul.

Nici călătoriile în spațiul Schengen nu elimină aceste cerințe. Absența controalelor sistematice la frontieră nu înseamnă dispariția obligației de a avea documentele necesare.

Există și excepții. Declarația nu mai este necesară dacă exercitați singur autoritatea părintească în baza unei hotărâri definitive sau dacă celălalt părinte a decedat, cu prezentarea documentelor doveditoare. Simpla stabilire a locuinței copilului la dumneavoastră nu echivalează cu autoritatea exclusivă. O altă excepție privește deplasarea copilului în țara în care are domiciliul sau reședința, dacă sunt dovedite această situație și destinația călătoriei.

Dacă minorul pleacă în străinătate cu bunicii sau cu alt adult, iar autoritatea părintească este comună, regula este acordul autentificat al ambilor părinți.

Când nu ajungeți la un acord, puteți cere instanței să înlocuiască acel consimțământ printr-o hotărâre. Soluția nu este automată: judecătorul analizează situația concretă și interesul copilului.

În sfârșit, acordul pentru vacanță nu este un acord pentru mutarea copilului în străinătate. O deplasare temporară nu vă permite să transformați unilateral destinația concediului în noua locuință a copilului.

Pentru legislație consolidată consultați legislatie.juridice.ro!