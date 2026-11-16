Procesul-verbal de contravenție, amenda și punctele de penalizare: ce puteți contesta?

Dacă ați primit o amendă rutieră, aveți dreptul să contestați atât fapta reținută în procesul-verbal, cât și sancțiunile aplicate. Puteți solicita anularea procesului-verbal sau, după caz, modificarea sancțiunii. Important este să precizați ce considerați greșit și ce solicitați instanței.

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Punctele-amendă nu sunt puncte de penalizare

Deși denumirile pot crea confuzie, ele au funcții diferite. Punctele-amendă sunt folosite pentru calcularea sumei de plată. Punctele de penalizare reprezintă o sancțiune distinctă, iar acumularea lor poate duce la suspendarea dreptului de a conduce.

Prin urmare, plata amenzii nu șterge punctele de penalizare. Nici înlocuirea amenzii cu un avertisment nu înlătură automat punctele sau suspendarea permisului. Dacă apreciați că acestea au fost aplicate nelegal, contestați-le expres.

Ce motive puteți invoca?

Puteți arăta că fapta nu a existat, că nu ați săvârșit-o dumneavoastră, că împrejurările au fost consemnate greșit sau că sancțiunea nu corespunde situației reale. Puteți invoca și nereguli ale procesului-verbal.

Totuși, nu orice greșeală de redactare conduce automat la anulare. Unele lipsuri esențiale atrag nulitatea, în timp ce alte nereguli trebuie analizate inclusiv prin efectul lor asupra posibilității dumneavoastră de apărare.

Simpla nemulțumire nu este suficientă. Fotografii, înregistrări, documente și declarații ale martorilor pot susține plângerea, în funcție de ceea ce trebuie demonstrat.

În ce termen și unde depuneți plângerea?

Termenul este de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal. Plângerea poate fi depusă la judecătoria de la locul constatării faptei sau la cea de la domiciliul dumneavoastră. Taxa judiciară de timbru este de 20 de lei.

Anexați procesul-verbal, dovada achitării taxei și probele disponibile. Păstrați dovada depunerii și nu lăsați pregătirea dosarului să vă facă să pierdeți termenul.

Puteți plăti amenda și totuși să o contestați?

Da. Plata nu înseamnă renunțarea la dreptul de a contesta. Ca regulă, puteți achita în 15 zile jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru fapta respectivă, nu jumătate din suma aplicată. Există însă și excepții de la plata redusă.

Ce se întâmplă până la soluționare?

Înregistrarea plângerii suspendă executarea amenzii și a sancțiunilor complementare contestate. Suspendarea executării nu înseamnă însă anularea lor.

Dacă permisul a fost reținut, obțineți dovada înregistrării plângerii și verificați la poliția rutieră actualizarea evidențelor și formalitățile pentru restituire. Nu presupuneți că simpla expediere a plângerii vă permite să conduceți.

O contestație utilă identifică precis greșeala, prezintă probele și solicită explicit soluția urmărită.

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