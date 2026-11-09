Poate fi destituit un polițist fără ca sancțiunea să fie adaptată gravității faptei? Aceasta este problema ajunsă în atenția Curții Constituționale, după o sesizare făcută de Tribunalul Bihor într-un proces privind contestarea unei destituiri din poliție.

Instanța a decis sesizarea CCR, la cererea reclamantului. Este contestată o prevedere din Statutul polițistului care impune destituirea atunci când, pe parcursul activității, intervine una dintre situațiile indicate de lege.

De ce este contestată prevederea

Critica privește caracterul automat al sancțiunii. Potrivit argumentelor prezentate în articolul publicat pe JURIDICE.ro, legea impune cea mai severă sancțiune disciplinară, fără posibilitatea de a ține cont de gravitatea faptei, de gradul de vinovăție, de conduita anterioară sau de consecințele produse.

În esență, întrebarea este dacă o asemenea regulă respectă dreptul la muncă și cerința ca sancțiunea să fie proporțională cu fapta. Este pusă în discuție și eficiența garanțiilor din procedura disciplinară, dacă sancțiunea este prestabilită, indiferent de particularitățile cazului.

Ce înseamnă sesizarea CCR

Tribunalul Bihor a admis trimiterea problemei către Curtea Constituțională, nu a declarat prevederea neconstituțională. Sesizarea nu reprezintă nici anularea destituirii contestate.

Procesul continuă la Tribunalul Bihor, care urmează să se pronunțe asupra fondului. Problema ridicată poate avea relevanță și pentru alte cazuri în care aceeași prevedere impune destituirea.