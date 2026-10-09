Părintele vârstnic nu mai poate administra propriile bunuri: cine poate interveni?

Vârsta înaintată nu înseamnă, în sine, pierderea capacității de a decide. Dacă părintele dumneavoastră întâmpină dificultăți în gestionarea banilor sau a proprietăților, soluția juridică depinde de cauză: problemele fizice trebuie deosebite de deteriorarea facultăților mintale. Faptul că sunteți copilul său nu vă dă automat dreptul să îi administrați conturile ori să îi vindeți bunurile.

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Când părintele poate decide, dar are nevoie de ajutor

Dacă părintele înțelege consecințele deciziilor sale, poate împuternici o persoană de încredere prin procură. Împuternicirea trebuie să precizeze operațiunile permise, iar forma sa depinde de actele care urmează să fie încheiate.

Dacă, deși își păstrează capacitatea, nu își poate administra bunurile și, din motive temeinice, nu își poate desemna un reprezentant, instanța poate institui curatela. Aceasta nu îi înlătură capacitatea de a decide. În principiu, este necesar consimțământul său, exceptând situația în care nu îl poate exprima.

Când este afectată capacitatea de a lua decizii

Deteriorarea facultăților mintale poate justifica o măsură de ocrotire, dar aceasta nu se stabilește doar pe baza vârstei sau a unui diagnostic. Instanța analizează nevoile concrete, pe baza evaluărilor medicale și psihologice, și ascultă părintele.

Consilierea judiciară oferă sprijin pentru persoana ale cărei facultăți mintale sunt deteriorate parțial. Tutela specială presupune reprezentare continuă atunci când deteriorarea este totală. Măsura trebuie adaptată situației, fără restrângeri mai ample decât este necesar.

Dumneavoastră, ca fiu sau fiică, puteți cere instanței instituirea ocrotirii, dar nu deveniți automat tutore. Instanța desemnează persoana potrivită, ținând seama inclusiv de dorințele părintelui și de eventualele conflicte de interese.

Planificarea și situațiile urgente

Cât timp poate decide, părintele poate încheia la notar un mandat de ocrotire pentru o eventuală deteriorare ulterioară a facultăților mintale. Activarea acestuia necesită evaluări și încuviințarea instanței.

Până la soluționarea cererii de ocrotire, instanța poate numi un curator special dacă este nevoie de protecție imediată. Nici tutorele nu poate dispune liber de patrimoniu: în tutela specială, vânzarea bunurilor necesită, de regulă, autorizarea instanței.

Scopul acestor instrumente este protejarea părintelui, cu respectarea autonomiei sale, nu transferarea controlului asupra bunurilor către familie.

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