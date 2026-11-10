Omul din primărie care veghează la legalitatea actelor. De la notarul comunal la secretarul general

Primarii se schimbă după alegeri, dar administrația locală trebuie să funcționeze în continuare. Un rol important în această continuitate îl are secretarul general al comunei, orașului sau municipiului. Mai puțin vizibil decât aleșii locali, acest funcționar are atribuții esențiale pentru legalitatea actelor administrative și buna funcționare a primăriei.

Funcția are o istorie îndelungată, în care s-au schimbat atât denumirile, cât și responsabilitățile. Într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro, inspectorul guvernamental Zoltán Györke urmărește această evoluție, de la scriitorul comunei și notarul comunal la secretarul general de astăzi.

De la redactarea hotărârilor la atribuții de autoritate

În Vechiul Regat, Legea comunală din 1864 prevedea un secretar pentru comunele urbane și un scriitor pentru cele rurale. Sarcinile erau în principal tehnice: redactarea proceselor-verbale și transcrierea hotărârilor, potrivit instrucțiunilor consiliului sau primarului.

În Transilvania, cadrul juridic era diferit. Notarul comunal avea un statut distinct, iar alegerea sa pe viață, prevăzută de reglementarea din 1886 prezentată în analiză, oferea stabilitate administrației. Acest notar era un funcționar al administrației locale, nu echivalentul notarului public de astăzi.

Diferențele dintre regiunile istorice sunt importante: până la unificarea administrativă din 1925, nu a existat un singur traseu legislativ pentru întreaga țară.

În perioada interbelică, notarul comunal a primit responsabilități care depășeau redactarea documentelor. Legea din 1925 îl prezenta ca agent al autorității centrale în comuna rurală. Participa la ședințele consiliului fără drept de vot și putea primi atribuții de stare civilă. Reglementările epocii îi încredințau și sarcini privind aplicarea legilor și poliția administrativă.

Statutul său s-a modificat din nou în anii următori. În 1929, numirea revenea consiliului comunal; în 1936, notarul era numit și salarizat de Ministerul de Interne. Schimbările arată cum aceeași funcție putea fi apropiată fie de autoritatea locală, fie de puterea centrală.

O funcție discretă, dar cu miză pentru cetățeni

În 1938 reapare denumirea de secretar comunal. Acesta conducea cancelaria, redacta procesele-verbale ale ședințelor consiliului și contrasemna actele primarului. Reorganizarea din 1949 a plasat secretarul în comitetul executiv al consiliului popular, în noua structură a puterii de stat.

Istoria nu descrie o instituție rămasă neschimbată, ci una remodelată de regimuri politice și de concepții diferite despre administrație.

Astăzi, secretarul general este funcționar public de conducere, cu atribuții privind legalitatea actelor administrative și continuitatea activității locale. Pentru cetățeni, importanța sa se vede mai ales în rezultatul muncii: o administrație care funcționează potrivit legii, dincolo de schimbările politice.