 ÎCCJ clarifică datoria consumatorului când creditul devine scadent anticipat | adevarul.ro
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ÎCCJ clarifică datoria consumatorului când creditul devine scadent anticipat

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Dobânda pentru perioada dintre declararea scadenței anticipate și finalul inițial al contractului nu intră în „datoria exigibilă” a consumatorului. Aceasta este clarificarea adusă de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026, privind contractele de credit pentru consumatori, semnalată pe JURIDICE.ro.

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Scadența anticipată presupune solicitarea plății datoriei înainte de termenul stabilit inițial. Întrebarea analizată de instanța supremă a fost dacă această datorie include și dobânda remuneratorie — dobânda obișnuită a creditului — calculată pentru întreaga perioadă rămasă din contract.

Răspunsul ÎCCJ este că în „datoria exigibilă” intră dobânda remuneratorie ajunsă la scadență până la declararea scadenței anticipate, nu și cea calculată pentru intervalul ulterior, până la finalul perioadei contractuale.

De ce contează această distincție

Instanța supremă a explicat că legea urmărește să protejeze consumatorii. Includerea tuturor costurilor aferente întregii perioade contractuale, deși debitorul nu mai beneficiază de termenul de rambursare convenit, ar contraveni acestui scop.

Pentru consumatori, clarificarea este importantă în verificarea sumelor solicitate de creditor după declararea scadenței anticipate. Ea nu înseamnă ștergerea datoriei, ci stabilește ce dobândă remuneratorie poate fi inclusă în noțiunea de „datorie exigibilă” prevăzută de articolul 38 alineatul (7) din OUG nr. 50/2010.

Potrivit comunicării soluției, decizia urmează să fie publicată în Monitorul Oficial după redactarea considerentelor și semnare.

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