 De ce a respins Judecătoria Aiud expertizarea a 89 de CD-uri într-un dosar de incendiere | adevarul.ro
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De ce a respins Judecătoria Aiud expertizarea a 89 de CD-uri într-un dosar de incendiere

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Judecătoria Aiud a respins două cereri de expertiză într-un dosar privind incendierea unor mașini și imobile. Apărarea solicitase verificarea datelor de pe 89 de CD-uri și examinarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, invocând neconcordanțe între probe și prezentarea acuzațiilor, semnalează Yasemin Asan într-o notă de studiu pe JURIDICE.ro.

cd uri distruse foto igpr
Foto: Arhiva Adevărul

Avocatul inculpatului a semnalat diferențe între înregistrări, mesajele electronice și descrierea faptelor din rechizitoriu, documentul prin care procurorul a trimis cauza în judecată.

Instanța a considerat însă că presupusele discrepanțe nu au fost indicate concret. În plus, diferențele dintre conținutul înregistrărilor și felul în care procurorul le-a prezentat nu reprezintă, prin ele însele, indicii serioase că probele ar fi fost modificate. Aceeași concluzie privește și pasajele din înregistrări care nu au fost folosite în susținerea acuzației.

Judecătoria a respins și solicitarea ca un expert să constate lipsa unor mesaje WhatsApp despre care procurorii susțin că există în materialul probator. În forma propusă de apărare, cererea nu se încadra în scopul legal al unei expertize. Totodată, metoda de extragere a datelor indicată nu putea fi folosită pentru unul dintre CD-uri, consemnat ca fiind rupt în două bucăți.

În privința imaginilor de supraveghere, instanța a apreciat că o expertiză pentru îmbunătățirea clarității lor nu era utilă în acel moment al procesului, ținând cont de celelalte probe deja administrate.

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