Atenție, instanțele pot dispune desecretizarea documentelor secrete

O instituție poate fi obligată de instanță să desecretizeze, integral sau parțial, documente clasificate ca „secret de serviciu”. Menținerea acestui regim trebuie justificată printr-un risc concret și actual, potrivit unei hotărâri a Înaltei Curți de Casație și Justiție, semnalată de Alina Matei pe JURIDICE.ro.

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Cazul privește documente ale Serviciului de Protecție și Pază (SPP) referitoare la un accident de muncă suferit de persoana care s-a adresat instanței.

ÎCCJ a explicat că dreptul instituției emitente de a desecretiza informațiile nu împiedică judecătorii să verifice refuzul acesteia. Controlul urmărește dacă păstrarea secretului este legală, necesară și proporțională cu limitarea accesului la informații.

Dacă informațiile sensibile pot fi separate de cele necesare solicitantului, instituția trebuie să folosească anonimizarea. Refuzul total al desecretizării nu este justificat fără explicații punctuale pentru fiecare element protejat.

Hotărârea nu înseamnă că toate documentele „secret de serviciu” devin automat publice, ci că menținerea clasificării poate fi verificată de instanță.

Soluția apare în Decizia nr. 5371 din 12 noiembrie 2025 a Secției de contencios administrativ și fiscal a ÎCCJ.