Huawei P20 Lite, smartphone de buget  cu moţ [TECH REVIEW]

Vă recomand să-l folosiţi din prima zi cu husă, “pentru că sticlă” şi pentru protejarea camerelor foto de pe spate, care ies în relief, cu circa 2 mm.

Ecranul e LTPS IPS LCD, are 5.84 inci (433 dpi), raport 19.9, rezolutie FullHD+ (2280-1080 px) şi e suficient de luminos pentru lucru în interior, dar e ok şi în soare. Are culori echilibrate şi contrast foarte bun. În setările de Ecran / Temperatură de culoare l-am trecut din implicit pe rece, îmi place mai mult aşa, dar e chestiune de ochi şi de gusturi.

Despre notch, breton, moţ etc nu ştiu ce să zic, e cumva funny şi nu încurcă cu nimic, dar nici nu poate fi "camuflat" ca la Huawei P20. Îl accepţi sau nu, decizia îţi aparţine.

Am testat aproape o lună modelul ANE-LX1, smartphone dual SIM, o cartelă cu 4G+ şi una 2G. Sau single SIM plus slot de card până la 256 GB. Huawei P20 Lite are un procesor Kirin 659 cu 8 nuclee (4 economice şi 4 de performanţă), accelerator grafic Mali T830 MP2, 4GB de RAM, stocare internă de 64 GB (50.58 GB liberi). Sistem de operare Android 8.0 si interfaţă Emui 8.0. Conectivitate wireless 802.11 a/b/g/n/ac, 4G+ sau LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, Bluetooth 4.2, NFC, poziţionare prin A-GPS, GLONASS, BDS, Radio Fm, mufa jack de 3.5 mm, USB 2.0 Tip-C 1.0, OTG.

P20 Lite dispune de o baterie de 3000 mAh, încărcare rapidă cu încărcătorul din pachet 9V cu 2A, practic se încarcă de la 0 la 100% în circa 90 de minute. Rezistă circa 5 ore cu ecranul activ, aproximativ 10-12 ore de utilizare.

În Antutu Benchmark a scos 87929 şi s-a clasat pe locul 51, chiar în spatele lui Huawei P9, în 3d Mark sacadează puternic şi sunetul devansează imaginea, a scos doar 367 de puncte. Testul de internet mobil 4G+ (Orange) download 126 Mbps, upload 28.4 Mbps. Test wireless pe 2.4 GHz download 43.6 Mbps şi upload 6.09, iar pe 5 GHz download 241 Mbps şi upload 6.11.

E rapid în aplicaţiile uzuale: reţele sociale, navigare pe internet, e-mail etc, se descurcă şi în jocuri, dar nu vă aşteptaţi la minuni. Spre exemplu, în PUBG a ales din start setările grafice cele mai mici. E un plus faţă de P10, unde îmi amintesc că nu se încărcau reclamele care îţi dădeau NOS suplimentar şi îţi îmbunătăţeau maşina pentru cursă, mă refer la Asphalt 8.

Camera spate este duală, are un senzor de 16 MPX f2.2 (distanţă focală 3.81mm) şi unul de 2MPX f2.4, plus blitz. Focusul e rapid şi-şi face bine treaba. Cea de-a doua cameră adaugă detalii suplimentare în fiecare poză. O mulţime de opţiuni şi moduri. Camera din faţă, pentru selfiuri, are tot 16 MPX f2.

Ambele filmează Full Hd. La filmare şi în imaginile cu lumina redusă se simte lipsa stabilizării optice. În lumina zilei avem culori naturale. Pe lumina de interior sau seara apare zgomotul în imagine.M-am jucat cu slow motion şi cu time lapse şi sunt nişte funcţii simpatice.

Sunetul pe difuzor e bun în jocuri şi vizionare de clipuri video. În apeluri se aude perfect, pe speaker vocea e cam metalică. Căştile din pachet sunt nesatisfăcătoare şi l-am folosit cu Razer Hammerhead USB-C. Împreună se aud grozav. Suportă ecran împărţit (split screen) pentru o parte din aplicaţii. Are o adaptare pentru a viziona aplicaţiile pe tot ecranul şi arată mult mai bine aşa. Dar te avertizează că pot apărea erori. Din fericire, nu le-am întâlnit. Deşi pe cablu avem doar conexiune USB 2.0, viteza de transfer între smartphone şi computer e foarte bună.

Senzorul de amprentă e accesibil pe spatele dispozitivului, în poziţie centrală, şi merge bine în peste 90% din cazuri. O altă cale de autentificare este recunoaşterea facială, care uneori e mai rapidă decât amprenta, dar sunt şi situaţii când nu te recunoaşte: cu ochelari, în lumină slabă sau ţinând smartphone-ul la distanţa nepotrivită.

Nu are rezistenţă la apă şi praf, dar am găsit un test cu apă şi unul la zgârieturi, lovituri. Ca să vă faceţi o idee.

În perioada în care l-am testat, mai bine de 3 săptămâni, pot spune că nu s-a blocat niciodată, nu s-a restartat şi nu s-a închis decât la comanda mea.

Una peste alta e un smartphone modern, frumos, rapid, performant în limitele segmentului de mijloc, care poate fi cel mai bun “prieten” al unui client interesat de cel mai bun raport calitate preţ.