Noile televizoare Samsung QLED sunt, în sfârşit, potrivite pentru era digitală

Noua generaţie de televizoare Samsung e acoperită sub denumirea QLED şi a fost creată în jurul a trei idei: Q Picture, Q Smart şi Q Style. După cum le spune şi numele, fiecare dintre ele ar trebui să acopere o zonă precisă din nevoile oamenilor.

Prima e bazată pe tehnologia Quantum Dot şi, conform Samsung, datorită noilor particule metalice Quantum Dot, televizorul QLED poate reda cu acurateţe nuanţele şi un volum de culoare de 100%. Astfel, e cel mai înalt nivel de pe piaţă la momentul actual, potrivit Verband Deutscher Elektrotechnieker (VDE), una dintre cele mai mari asociaţii ştiinţifice din Europa. De asemenea, nivelurile de negru şi contrastul sunt accentuate şi experienţa de vizionare ar trebui să fie foarte bună, indiferent de luminozitatea încăperii.

Când vine vorba de funcţionalităţi smart, nu mai e o surpriză: aplicaţii dedicate pentru conţinut de divertisment şi acces rapid la tot ceea ce conectezi la televizor. În plus, telecomanda Samsung One Remote poate controla acum mai multe dispozitive şi integrează comenzile vocale pentru căutări sau funcţii TV. Şi prin Smart View poţi accesa televizorul prin Android sau iOS. Un bonus e că orice conectezi printr-un port apare cu identitatea dispozitivului respectiv, nu sub forma „HDMI 1“.

La Q Style, Samsung a anunţat Invisible Connection pentru a reduce grămada de cabluri conectate la televizor printr-o singură conexiune. Tehnologia cablului e fibra optică şi acesta va face legătura cu toate celelalte dispozitive externe.

În ceea ce priveşte acelaşi stil şi design, compania a prezentat sistemul de montarea pe perete No Gap, care poate fi instalat în doar 15 minute. Pentru cei care nu doresc să monteze televizorul pe perete, există standurile elegante: standul Studio, conceput sub forma unui şevalet, şi standului Gravity, pe care îl poţi roti cu uşurinţă şi permite vizionarea optimă, din orice unghi. Totodată, există „The Frame“. Cum îi zice numele, acesta transformă televizorul într-un tablou. Când modul Art este pornit, The Frame arată ca un tablou montat pe perete şi ecranul afişează ce vrei: artă, poze.

Utilizatorii au la dispoziţie o varietate de peste 100 de opere de artă digitală din categorii diferite, inclusiv peisaje, arhitectură, natură, pictură şi altele. De asemenea, luminozitatea e reglată automat şi televizorul e activat când cineva e în încăpere.

Principalele lucruri cu care ar trebui să rămâi din anunţul Samsung e că televizorul o să arate mai bine în sufragerie, mai ales dacă îl faci tablou, e mai uşor de montat pe perete şi o să aibă, în sfârşit, un stand decent pe care să stea, departe de mobilă. Preţul, încă necomunicat, va fi mare, cum era de aşteptat. De asemenea, debutează doar în Vestul Europei, pentru început. Urmează alte ţări de-a lungul anului.