Ceaiul roşu protejează inima

Ceaiul rooibos (tufiş roşu) se obţine din frunzele verzi şi lucioase ale arbustului Aspalathus linearis. După procesare, frunzele îşi schimbă culoarea în roşu. În Africa de Sud, locul de origine, băştinaşii consumă ceaiul roşu de mii de ani, datorită proprietăţilor sale medicinale. La noi, este cunoscut mai ales graţie gustului plăcut, iar în ultimul timp a început să fie recomandat de fitoterapeuţi datorită proprietăţilor care ajută la protejarea inimii.

Sursă generoasă de antioxidanţi

În ceaiul roşu au fost identificate aproximativ 9. 000 de flavonoide, multe dintre ele prezente, în general, şi în alte plante. Dintre toţi antioxidanţii pe care îi conţine, 2 sunt mai deosebiţi: aspalatin şi nothofagin, care combat radicalii liberi şi protejează inima.

Rooibos este unic tocmai datorită conţinutului de aspalatin, fiind singura plantă de pe glob care conţine acest antioxidant, din ceea ce s-a descoperit până acum. În corpul uman, substanţa joacă un rol protector împotriva compuşilor care pot cauza cancer sau care pot afecta starea celulelor corpului.

În plus, acest compus contribuie la reglarea tensiunii arteriale, la îmbunătăţirea circulaţiei sângelui şi la menţinerea sănătăţii inimii. De asemenea, ceaiul roşu are un conţinut mare de minerale esenţiale organismului (calciu, fier, potasiu, magneziu şi zinc), dar şi de vitamine (A, C şi E).

