6 beneficii ale pulberii de muştar

Boabele şi făina de muştar sunt bogate în cisteină, substanţă care are rolul de antioxidant.

Pudra sau făina de muştar se face din 3 tipuri de boabe de muştar: cele galbene, maro şi negre. Nutriţioniştii spun că aceasta conţine aceleaşi substanţe nutritive ca seminţele.

Previne cancerul

Seminţele de muştar au minerale ca magneziul, fierul, calciul, zincul şi fosforul. De asemenea, sunt bogate în acizi graşi Omega-3 şi o substanţă numită glucozinat. Aceasta se regăseşte în multe plante care înfloresc. Glucozinaţii, explică specialiştii, sunt molecule de bază ale substanţelor care întăresc sistemul imunitar, crescând rezistenţa oamenilor la cancer. Potrivit studiilor, glucozinolaţii din plante pot combate creşterea tumorilor cancerigene.

Printre plantele care conţin glucozinolaţi se află şi hreanul japonez, cunoscut sub denumirea de wasabi, dar şi cruciferele, precum broccoli. În anul 2002 a fost publicat în revista „International Journal of Vitamin and Noutrition“ un studiu legat de proprietăţile anticancerigene ale pudrei de muştar, iar rezultatul a fost că aceşti glucozinolaţi ar ajuta în lupta împotriva unor tipuri de cancer, în special al celui pulmonar, notează cei de la livestrong.com

Ştiai că...

... pudra uscată din seminţe de muştar nu are miros, însă, atunci când e adăugată în apă, capătă o aromă iute?

Încetineşte îmbătrânirea

Atât seminţele de muştar cât şi pudra sunt bogate în cisteină. Această substanţă are rolul de antioxidant, adică te protejează de efectul radicalilor liberi eliberaţi în atmosferă. Radicalii liberi duc la îmbătrânirea timpurie a pielii şi a întregului organism.

Află pe clicksanatate.ro cum să alungi durerea de gât cu pudră de muştar!

De ce să ţii cont când cumperi uleiul de măsline

Simptome care anunţă diabetul