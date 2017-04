Ziua „Z“ în lupta pentru campionat. Reghecampf jigneşte echipa lui Hagi: „Sincer, mi s-a făcut scârbă!“

„Sper să marchez şi să câştigăm meciul. Sunt mai în formă ca niciodată. Valoric suntem mult peste ei, dar important o să fie cine va arăta mai multe ambiţie. Cred că dacă vom câştiga suntem campioni“, a prefaţat Denis Alibec disputa din această seară dintre eternele rivale FCSB şi Dinamo. La cum arată clasamentul în momentul de faţă, pentru roş-albi singura variantă de a rămâne în lupta pentru titlu rămâne victoria. De partea cealaltă, FCSB este singura dintre cele trei echipe care se bat pentru câştigarea campionatului care depinde numai de propriile rezultate. Şi nici nu are nevoie de punctaj mare pentru a termina pe primul loc.

Stoica şi Reghecampf inflamează spiritele

Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a încercat să pună presiune pe brigada de arbitri înaintea confruntării din această seară. „Anul trecut, finala campionatului s-a jucat la Giurgiu: Astra - Steaua. Balaj a dictat două lovituri de pedeapsă, decizii regulamentare împotriva noastră şi Astra a câştigat campionatul. Finala campionatului actual s-a jucat luni, pe «Arena Naţională», Steaua a jucat cu Viitorul. Radu Petrescu a avut două faulturi clare comise în careu de jucătorii Viitorului pe care le-a trecut cu vederea. De ce? Nu înţeleg. Mi-aş dori ca arbitrii să încerce să lase ca acest campionat să-şi aleagă o campioană pe teren“, a spus Stoica. La rândul său, Laurenţiu Reghecampf, a declarat că meciul de sâmbătă dintre Viitorul şi Astra Giurgiu a fost „foarte interesant“. „Urmează un meci pentru noi se pare foarte important, din toate punctele de vedere, mai ales având în vedere faptul că sâmbătă am văzut un meci foarte interesant. Aş vrea să mă abţin de la orice comentariu pentru că sincer mi s-a făcut scârbă“, a spus Reghecampf. „Mă uit, ascult, toată lumea face scenarii despre cine ia campionatul. Văd că noi nu suntem importanţi, nu suntem luaţi în seamă. Noi nu avem această presiune, ceilalţi să-şi facă calcule. Jucăm un fotbal de plăcere. Ne batem cu echipele cele mai bune. Dacă o să iasă o să fie o minune, dacă nu, vom vedea. Oricum ce se întâmplă în momentul de faţă este fantastic, suntem fericiţi. N-avem nicio presiune, ceilalţi au presiune, au investit foarte mult şi îşi doresc să câştige acest campionat cu ce au ei mai bun“, a replicat patronul-antrenor al Viitorului, Gheorghe Hagi.

Vine Marius Şumudică la FCSB?

Întrucât Laurenţiu Reghecampf va pleca mai mult ca sigur de la FCSB în această vară, indiferent de deznodământul campionatului, în condiţiile în care Al-Gharafa (Qatar) îi oferă un salariu de 2,5 de milioane de dolari pe an şi alte bonusuri importante: câte un milion de dolari pentru câştigarea titlului şi a Ligii Campionilor Asiei. „Dacă suntem campioni, nu-i mai cer niciun ban pentru a pleca, uităm de clauze. Am câştigat bani cu el, l-am vândut pe Stanciu, am jucat în Liga Europa, am luat zece milioane, mi-e jenă să-i mai cer şi banii din clauză. Titlul se poate pierde doar printr-o minune. După meciul cu Dinamo, care nu ne poate bate, valoric nu ne poate bate, mai avem cu Astra şi apoi cu Craiova. Cred că 80% suntem campioni“, a confirmat Gigi Becali.

Deşi o astfel de variantă părea de neconceput până nu demult, latifundiarul din Pipera i-a făcut o ofertă lui Marius Şumudică: 30.000 de euro pe lună, plus bonus un de un milion de euro dacă duce echipa în grupele Ligii Campionilor şi clauză de un milion de euro dacă pleacă sau e dat afară.

Nici Şumudică nu a mai fost vehement ca până acum în privinţa unei posibile treceri la echipa lui Gigi Becali: „Îmi las o portiţă pentru toţi cei care vor să facă performanţă. În cazul în care nu am o ofertă din străinătate, pot da curs oricărei oferte, în momentul în care o echipă îşi doreşte performanţă, pentru că eu în ultimii doi ani am făcut performanţă, am luat un campionat, am luat o supercupă, suntem apropae de a câştiga un nou trofeu, am fost în primăvara europeană. În momentul în care cineva are încredere în mine şi vrea să lucreze cu Şumudică, profesional eu fac orice pentru echipa respectivă”.



Cu cine mai au de jucat favoritele

FCSB

Astra Giurgiu (deplasare)

CS Univ. Craiova (acasă)

Viitorul Constanţa

CS Univ. Craiova (acasă)

CFR Cluj (deplasare)

Dinamo Bucureşti

CFR Cluj (deplasare)

Astra Giurgiu (acasă)