Zece lucruri pe care nu le ştiai despre Cătălin Moroşanu. De ce i se zice de fapt „Moartea din Carpaţi“

„Adevărul” vă prezintă 10 lucruri mai puţin cunoscute din cariera luptătorului care în această sâmbătă va lupta la Madrid împotriva gigantului polonez Lukasz Krupadziorow. Gala va avea loc la Madrid, la arena Palacio Vistalegre, unde va avea o susţinere fabuloasă, românii înghesuindu-se să îşi ia deja biletele disponibile în magazinele tricolore din comunitatea madrilenă.

1.A ajuns luptător dintr-o întâmplare.

Moroşanu a început iniţial cu rugby-ul, fiind jucător la Politehnica Iaşi şi a ajuns chiar în loturile naţionale de juniori. Nu la multă vreme după încheierea junioratului, a decis să renunţe. O accidentare suferită la rugby i-a dat bătăi când a vrut să intre la Academia de Poliţie, aşa că a mai aşteptat un an. „În timpul ăsta mă îngrăşasem. Nu mai voiam rugby, aşa că am mers la sala lui Mihai Constantin. Era ceva nou, toată lumea îl ştia K-1. Se întâmpla în 2005. Apoi ştiţi deja povestea. Totul a decurs foarte repede, am uitat şi de academie, şi de tot. Am terminat însă Dreptul”, povesteşte luptătorul în vârstă de 32 de ani.

2.I-a bătut pe bodyguarzii lui Mazăre

Primul său contact cu sportul profesionist a fost în 2006, la Constanţa, atunci când promotorul Eduard Irimia a organizat o gală de selecţie. A nimerit într-un turneu piramidal cu doi dintre bodyguarzii lui Radu Mazăre, primul de atunci al urbei de la malul mării. I-a învins rapid pe amândoi şi i-a câştigat încrederea lui Irimia. Câteva luni mai târziu, îşi făcea debutul într-o gală Local Kombat.

3.Locuia la cămin când s-a bătut cu Stefan Leko

Drumul său spre celebritate şi succes nu a fost deloc uşor cum ar crede lumea. Primele meciuri nu i-au adus şi banii pe care îi visează orice tânăr care se apucă de sport. Dar acestea sunt momentul critic pentru cariera unui luptător. După 3 victorii consecutive în Local Kombat, Moroşanu a acceptat să lupte împotriva legendarului Stefan Leko în K-1 asta după ce mulţi sportivi cu nume refuzaseră. Nu cu mult timp înainte, croatul-germanul îl învinsese pe Ray Sefo. „Leko a venit cu limuzina la meci, Cătălin încă stătea la cămin. A făcut însă un meci fabulos, iar atunci lumea a înţeles cu adevărat că Moro are cu adevărat potenţial. Iniţial lumea îl privea cu neîncredere”, a povestit antrenorul său, Mihai Constantin.

4.L-a refuzat pe Becali şi are acelaşi antrenor ca în prima zi

Una dintre calităţile care l-au făcut respectat pe Moroşanu a fost loialitatea. Din prima zi când a păşit în sala de sport şi până în prezent, are acelaşi antrenor, pe Mihai Constantin. La scurt timp după ce a devenit faimos, Moroşanu a fost chemat la Bucureşti de Gigi Becali pentru a primi un contract. Din respect pentru patronul Stelei, a mers la întâlnire, însă a refuzat, deşi oferta financiară era cu mult peste ce avea la Iaşi. Mihai Constantin a aflat după mulţi ani ce a făcut Moroşanu. „Nu pot să îmi las antrenorul. Banii nu înseamnă totul”, ar fi spus Cătălin la momentul respectiv.

5.Radu Pietreanu l-a poreclit Moartea din Carpaţi

Dacă acum se mândreşte cu porecla sa, Moartea din Carpaţi, acum 10 ani, Cătălin nu suporta acest apelativ primit de la cunoscutul umorist Radu Pietreanu, un apropiat al circuitului Superkombat şi foarte bun prieten cu luptătorul. „El venea mereu cu ideile astea. La început nu îmi plăcea, dar acum sunt mândru că port numele munţilor noştri”, povestea Moroşanu într-un interviu.

6.Nu acceptă femeile în vestiar

Un tip superstiţios, Moroşanu are o singură cerere pentru organizatori atunci când vine vorba de meci. Nicio prezenţă feminină în vestiar.



7.A fost primul român care s-a bătut pentru K-1 în Asia

Deşi iniţial a fost considerat supraevaluat, Cătălin a intrat imediat în vizorul celebrei promoţii din urmă cu un deceniu, K-1. În 2008, prin intermediul lui Eduard Irimia, Moroşanu a ajuns să fie primul român care a luptat în Asia, sub bannerul K-1. Şi cu ce meci! L-a făcut KO în prima repriză pe japonezul Junichi Sawayashiki, cel care tocmai îl bătuse pe Jerome Le Banner!

8.A rămas cu iubita din adolescenţă

Pe Georgiana, soţia sa, Moroşanu a cunoscut-o în perioada în care practica rugby-ul. S-au cunoscut pe internet, iar de atunci au rămas împreună. Anul acesta se împlinesc 16 ani. La meciul de la Madrid, Georgiana îl va urmări din tribune, însă cei doi nu se vor întâlni decât după meci, urmând să locuiască la hoteluri diferite până atunci.

9.Două facultăţi şi politică

Cu mama învăţătoare şi tatăl pădurar, Cătălin voia să devină poliţist, dar destinul i-a ales un alt drum. Chiar şi aşa, acesta a terminat Dreptul şi acum e student la Istorie, iar din 2012 este şi consilier judeţean la Iaşi. De curând a fost ales vicepreşedinte al PNL Iaşi. „Doar din interior, implicat direct îi pot ajuta pe românii mei, care au fost nevoiţi să sufere atâta amar de vreme”, spunea Moroşanu.

10.Şi fratele său trebuia să devină luptător

Moroşanu are un frate mai mic, Claudiu, care a dorit la rândul său să urmeze o carieră în sporturile de contact. Iar antrenorii spun despre el că era foarte talentat. La primul meci susţinut de Claudiu, fratele său mai mare spune că a fost la un pas să facă infarct din cauza emoţiilor. Le-a transmis antrenorilor că se lasă de sport dacă îl mai primesc pe Claudiu. „Am simţit că înnebunesc. Mai aveam un pic şi făceam infarct. Nu aş fi putut să mă concentrez niciodată pe cariera mea, dacă era şi Claudiu acolo în permanenţă”, a povestit Cătălin Moroşanu.