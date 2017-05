Vino să alergi la Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina: patru trasee de alergare într-un decor plin de istorie

Din inima localităţii pornesc cele patru trasee, semimaratonul, crosul, cursa populară şi Kids Race, parcurgerea lor introducând alergătorii într-un cadru impresionant, plin de istorie, pe sub porţile măreţe şi prin şanţurile delimitate de zidurile masive ale cetăţii.





Cursele mai lungi ies în natură şi ajung şi pe impunătoarea colină ce străjuieşte valea Mureşului, traversează una dintre cele mai frumoase piste de biciclete din România, semimaratonul ajungând chiar şi pe Vârful Mamut.





4 trasee de alergare, unul pentru copii





Ediţia din acest an a Alba Iulia City Race propune 4 trasee de alergare, din care unul este destinat exclusiv copiilor, toate cu startul din superba cetate Alba Carolina. Semimaratonul are o lungime de 21 de kilometri şi 700 de metri diferenţă pozitivă de nivel, fiind singura cursă care ajunge până pe Vârful Mamut. Crosul are 10 kilometri şi 300 de metri diferenţă pozitivă de nivel, primii 5 kilometri şi revenirea spre centrul urbei, cu trecerea prin Poarta a III-a a Cetăţii, fiind comune cu cele de la semimaraton. Cursa Populară are doar 2.7 kilometri şi adună aproape 45 de metri diferenţă pozitivă de nivel, traseul unic şi spectaculos desfăşurându-se în totalitate în limitele Cetăţii Alba Carolina. Tot aici se desfăşoară şi Kids Race, pe categorii de vârstă: sub 8 ani, 8-12 ani şi 13-16 ani. Înscrieri online, la orice cursă, până pe 15 septembrie.





Premii totale în bani de 20.000 de lei





Bugetul total de premiere al Alba Iulia City Race ajunge în acest an la 20.000 de lei, recompensându-se, în bani, alergătorii de la semimaraton şi cros, atât la general, masculin şi feminin, cât şi la categoriile de vârstă. Pentru a accesa premiile la ”Open General” este necesară îndeplinirea anumitor baremuri de timp, pentru semimaraton, sub 1.25.00 la masculin şi sub 1.45.00 la feminin, iar pentru crosul de 10 km, sub 36 de minute la masculin şi sub 45 de minute la feminin. Se acordă şi bonus-uri de 500 de lei, pentru un nou record al traseului, sub 1.14.34 la masculin (Vitalie Gheorghiţă, în 2015) şi sub 1.29.57 la feminin (Mădălina Florea, în 2014), dar şi premii speciale de 300 de lei, pentru primul băiat şi prima fată care ajung pe Vârful Mamut.