Viitorul sau FCSB? Tribunalul de Arbitraj Sportiv judecă astăzi litigiul privind acordarea ultimului titlu din Liga I

Debandada din fotbalul românesc e atât de mare încât, periodic, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne trebuie să facă ordine în Liga I. În ultimii ani, clasamentul a fost mereu modificat, inclusiv după terminarea competiţiei, din cauza verdictelor venite din Elveţia.

De data aceasta, urmează a fi stabilită la Lausanne chiar câştigătoarea titlului, judecata urmând a avea loc astăzi, cu începere de la 8.30. Viitorul şi FCSB au terminat la egalitate de puncte, 44, în fruntea play-off-ului Ligii I. Conform Ligii Profesioniste, care susţine că, la egalitate de puncte, departajarea se face la rezultatele directe din play-off, Viitorul este noua campioană a României. Însă, potrivit părerii oficialilor FCSB şi potrivit interpretării regulamentului de către ei, la egalitate de puncte trebuie să se ţină cont de toate rezultatele directe, şi din sezonul regulat şi din play-off. În această situaţie, FCSB ar trebui să fie campioana României.

“Gică trebuie să înţeleagă un lucru. Noi suntem naş-fin, dar la fotbal e război. Noi nu trebuie să includem relaţia noastră în fotbal. Aici lupţi cu toate armele. Gică nu e un om pătimaş, rău, o să treacă peste şi vom uita. Probabil în jumătate de an sau un an-doi. Eu nu am făcut nimic ilegal sau imoral. FCSB a cerut o judecată dreaptă, spuneţi-mi ce am făcut eu rău. Gică poate să zică ce vrea. Eu m-am certat o dată cu el şi am fost vinovat. Acum nu mă mai cert cu el, chiar dacă e el vinovat. A fost un moment când am vrut să renunţ la TAS, pentru că mă ruga soţia, familia”, a spus finanţatorul echipei FCSB, Gigi Becali. „Eu nu cred că TAS ar putea da o soluţie contrară celei pe care am dat-o noi şi federaţia. Primul loc e meritat de Viitorul şi de trei ani folosim acelaşi criteriu de departajare”, a spus şi preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu.

“Depinde de cei trei arbitri pronunţarea. Dacă vor avea timpul necesar să studieze dosarele, care sunt destul de voluminoase, s-ar putea să o dea chiar pe 12, dacă nu, va rămâne în pronunţare”, a declarat Cristian Bivolaru, directorul general al Viitorului.

Cum a mai judecat TAS alte cazuri din Liga I

2006: În ediţia 2005-2006 a Ligii I, Sportul Studenţesc a terminat pe locul 4 şi, cu doar două săptămâni înainte de începerea noii ediţii de campionat, a fost retrogradată în Liga a II-a. Clubul lui Vasile Şiman s-a adresat forului internaţional după ce Viorel Duru a iniţiat procedura de retragere a licenţei, dar Federaţia a avut câştig de cauză, instanţa de la Lausanne admiţând excepţia de necompetenţă formulată de FRF, precizând că nu poate soluţiona decât “litigiile care au un element de extraneitate“.

2009: FC Timişoara a primit înapoi cele şase puncte cu care fusese penalizată, iar echipa bănăţeană a putut putea astfel participa în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, trecând pe locul doi în clasamentul Ligii I. “Arbitrii-judecători ai TAS au considerat că gruparea timişoreană s-a conformat, în timp, condiţiilor impuse de TAS prin deciziile sale anterioare. Drept urmare, TAS a considerat că o penalizare cu şase puncte nu era justificată“, se menţionează pe site-ul TAS.

2011: Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins memoriile înaintate de Poli Timişoara, Gloria Bistriţa şi FC Bihor, în privinţa licenţei, iar grupările în cauză au evoluat în Liga a II-a. Poli Timişoara era vicecampioana României în acel moment, iar Gloria Bistriţa nu retrogradase niciodată de la promovarea în prima divizie.

2013: Judecătorii au decis că meciul de baraj pentru menţinerea în Liga I dintre Rapid şi Concordia Chiajna nu ar fi trebuit organizat şi că ilfovenii au dreptul să rămână în primul eşalon. Asta în condiţiile în care ediţia 2013-2014 a Ligii I începuse, iar Rapid jucase deja două meciuri, cu FC Vaslui şi Viitorul Constanţa. În acelaşi an, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a dat dreptate clubului Universitatea Cluj, care a contestat deciziile instanţelor Sistemului Naţional de Licenţiere, de a nu-i permite să evolueze în Liga I.

2014: Rapid a câştigat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv litigiul cu Federaţia Română de Fotbal, forul de la Lausanne acordând licenţa clubului giuleştean pentru ediţia 2014-2015 a Ligii I.

2015: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis ca echipa CFR Cluj să primească înapoi cele 24 de puncte cu care fusese penalizată de către Comisia de Disciplină.