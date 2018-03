VIDEO Naomi Osaka, după ce a învins-o clar pe Serena Williams: „Nu vroiam decât să o impresionez“

„Visul meu este să le înving pe Şarapova, Serena şi Venus“, spunea Osaka în urmă cu ceva vreme. Visul ei s-a îndeplinit aseară, după ce a trecut şi de Serena, ultima „victimă“ celebră pe care o avea pe listă.

„Nu ştiu dacă voi ştiţi, dar Serena este jucătoarea mea favorită. Nu vroiam decât să o impresionez şi să aud de la ea un <Come on> şi cred că l-am auzit“, a declarat japoneza după meci.

Naomi Osaka va juca în turul al doilea împotriva Elinei Svitolina din Ucraina, locul 4 WTA. .

“I don’t know if you guys know this, but Serena’s my favorite player.” #MiamiOpen



Naomi Osaka’s post-match interview. pic.twitter.com/4GSqJjg9S7 — WTA Insider (@WTA_insider) 21 martie 2018

Naomi Osaka has won her last eight matches, losing just one set total.



d. Sharapova

d. Radwanska

d. Vickery

d. Sakkari

d. Pliskova

d. Halep

d. Kasatkina

d. Serena Williams — WTA Insider (@WTA_insider) 21 martie 2018