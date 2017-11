Victorie pentru Alexander Zverev la Turneul Campionilor. Azi intră pe teren principalul favorit, Rafael Nadal

Germanul de 20 de ani a câştigat cu 6-4, 3-6, 6-4, după mai bine de două ore de joc.

Programul de luni

ora 14:00 - Murray/Soares vs Bryan/Bryan

ora 16:00 - Dominic Thiem vs Grigor Dimitrov

ora 20:00 - Kubot/Melo vs Dodig/Granollers-Pujol

ora 22:00 - Rafael Nadal vs David Goffin

toate meciurile vor fi în direct pe TV Digi Sport şi TV Telekom Sport