Trecutul Stelei: „Statutul a fost conceput pentru ca echipa să nu devină proprietatea cuiva“. Mecanismul prin care Gigi Becali „a driblat“ asta

”În 1998 am fost secretarul general al Adunării Generale de constituire a clubului, de trecere la statutul de Fotbal Club Steaua Bucureşti, pentru că altfel nu ar mai fi putut să participe în Liga I, conform reglementărilor UEFA şi FIFA. Au fost de acord toţi membrii prezenţi la Casa Centrală a Armatei. Adunarea a fost constituită din foşti jucători ai Stelei, ofiţeri etc. Steaua era societate non-profit, nu a trecut niciodată în proprietatea lui Viorel Păunescu. Păunescu a fost în Consiliul de Administraţie şi a devenit preşedinte, pentru că a refuzat acest post Emeric Ienei, primul propus. El era la Federaţia Română de Fotbal. Ar fi fost cu totul alta situaţia, dacă el ar fi acceptat”, a declarat fostul jurnalist Dan Dumitrescu la Digi Sport Matinal.

”Steaua era societate non-profit şi se autofinanţa prin sponsorizări. Aveam un contract de sponsorizare de două milioane de dolari. Era o sumă fabuloasă pentru fotbalul românesc din acea perioadă. În acea perioadă, Steaua reuşea să se autofinanţeze prin ceea ce creştea şi vindea şi prin sponsorizări. A fost o trecere curată la societate non-profit. Am şi acum statutul conceput atunci cu multă grijă, tocmai pentru ca Steaua să nu devină proprietatea cuiva, ci să rămână a sportivilor”, a mai declarat el.

”La un moment dat, am plecat de la Steaua în anul 2000. Au început să lipsească sponsorii de la Steaua, nu vreau să merg mai departe şi să fac insinuări. A fost inventat Gigi Becali ca principal finanţator, în presă şi în discuţiile de televiziune, asta era titulatura, deşi nu avea nicio funcţie atunci. Împrumuta clubul, iar gir erau contractele jucătorilor. Această reţetă financiară pe care o consider nefericită a condus la ce s-a întâmplat în 2003. Nu am amănuntele afacerii din 2003, dar Steaua a devenit proprietatea cuiva printr-o manevră”, a afirmat Dan Dumitrescu. ”CSA Steaua şi MApN nu pot revendica niciodată această echipă. Nu ştiu pe ce bază o fac. În urma trecerii din 1998, CSA era reprezentată în Adunarea Generală şi în Consiliul de Administraţie prin anumiţi ofiţeri, inclusiv comandantul CSA Steaua Bucureşti, Cristian Gaţu, care recunoaşte această trecere legală. Ceea ce vreau eu pentru Steaua, ca om care a lucrat acolo, care a simpatizat echipa, este să devină o echipă curată. Vreau ca oamenii care reprezintă imaginea Stelei să fie lângă ea şi, odată cu venirea lor, să dispară derbedeismul de la Steaua”, a mai spus Dan Dumitrescu la Digi Sport Matinal.