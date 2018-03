Titi Aur revine în Campionatul Naţional de Raliuri !

“Nu cred că există un concurent care merge la o competiţie fără să-şi dorească să ajungă pe locul 1. Cu siguranţă, echipamentul şi experienţa noastră ne califică să ne luptăm pentru locul 1. În acelaşi timp, evoluţia campionatului şi tinerii care merg din ce în ce mai tare, fac dovada că nu va fi deloc uşor. Eu nu sunt un fan al asfaltului. Se ştie că-mi place aderenţa cât mai scăzută, motiv pentru care mă bucură faptul că vremea la prima etapă din Campionat, Tess Rally 2018, va fi capricioasă. Vremea urâtă pentru mine înseamnă vreme bună! Însă, nu neg că trebuie să mă adaptez la noul stil de pilotaj. Dacă pe timpuri, mersul de-a latul sau mersul spectaculos însemna şi eficient, acum, cu astfel de maşini, orice derapaj înseamnă o mică întârziere şi atunci sunt foarte conştient că trebuie să lupt cu câteva lucruri: cu pauza făcută, cu instinctul de conservare care se accentuează odată cu înaintarea în vârstă, dar în acelaşi timp trebuie să mă adaptez şi la noua maşină, şi la noul stil de pilotaj. Foarte greu îmi este să dau un pronostic, dar cu siguranţă vom face totul ca să fim cât mai sus în clasament”, a declarat Titi Aur.





Copilotul său, Silviu Moraru a completat: “Mai sunt mici amănunte de pus la punct, iar echipa tehnică lucrează de zor. Am adunat 250 km de teste cu Skoda Fabia R5 şi spunem noi că suntem unde trebuie. Ne simtim bine în maşină, este prietenoasă, ascultătoare şi cred că am găsit stilul de pilotaj optim. Am reînnodat legătura pilot-copilot ca şi cum nu am fi avut niciodată vreo pauză!”