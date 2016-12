Superstiţiile de Revelion ale sportivilor. Banii în chiloţi, cel mai frecvent obicei!

Fostul mare tenismen Ilie Năstase nu este însă superstiţios în privinţa banilor, dar asta pentru că în copilărie a fost sărac şi nu se punea problema să aibă buzunarele pline la trecerea dintre ani. Dar nu uită să poarte ceva roşu pentru a atrage energiile pozitive.

“Pe asta cu banii în buzunar de Revelion nu o am. Dacă nu am avut când eram mic, nu am obiceiul ăsta. Au intrat ei mai târziu în buzunar, dar în copilărie nu-i aveam. Mai am obiceiul în schimb să port o cămaşă nouă, sau să îmbrac ceva cu roşu. Dar nu neapărat”, a spus Năstase pentru News.ro.

Deloc superstiţios în noaptea de Revelion, fostul internaţional Gavrilă Pele Balint se concentrează pe distracţie. Dar, conform tradiţiilor româneşti, veselia şi gălăgia în noaptea dintre ani sunt necesare pentru a alunga spiritele rele.

“Nu am superstiţii de Revelion. Şi nici mâncarea nu e importantă. Ce e important este petrecerea, dansul, muzica. Încerc să trăiesc momentul mai mult decât să mă gândesc la ceea ce a fost sau la ce urmează”, a afirmat Balint.

Ivan Patzaichin, fostul campion olimpic la kaiac-canoe, nu uită de bani, obicei păstrat pentru ca noul an să nu te prindă sărac: “De Revelion, păstrez întotdeauna nişte bănuţi să-i am în buzunar. Şi mă îmbrac cu ceva nou, şi la Revelionul nostru şi la cel pe rit nou. Se păstrează tradiţia asta. În noaptea dintre ani îmi fac aşa o istorioară cu ceea ce am trăit în anul trecut, dar mă gândesc şi la ce vine. Şi întotdeauna mi-am făcut planuri”.

Originar din Moldova, fostul fotbalist rapidist Daniel Pancu are obiceiul de a ţine banii ascunşi în lenjeria intimă de Revelion. “Nu am multe superstiţii de anul nou, doar nişte bani băgaţi pe la zone mai... În chiloţi adică”, a spus Pancu.

Şi fostul dinamovist Marius Niculae are grijă să aibă buzunarele pline, dar cum tot timpul are bani la el spune că nu poate fi considerată o superstiţie: “Nu pot spune că am superstiţii de Anul Nou. Bani am tot timpul în buzunar, mulţumesc lui Dumnezeu, deci nu pot spune că este o superstiţie”.

Fostul campion mondial la box Leonard Doroftei are şi el grijă să aibă bani în buzunar şi spune că nu poate fi o superstiţie legată de Revelion.

“Superstiţii... Păi ar fi aia cu banii în buzunar, dar pe ăia îi ai oricum, aşa că în fiecare zi e Revelionul. E oricum respectată. Nu am superstiţia că trebuie să port haine noi, ce când eram copil aveam haine noi? Mă gândesc la anul care vine, mai ales că ăsta care a trecut a fost groaznic pentru mine. Dorinţe avem întotdeauna, dar să vedem şi dacă se îndeplinesc”, a declarat Doroftei pentru News.ro.

Luptătorul Cătălin Moroşanu are obiceiul ca fix la 12 noaptea să spargă paharul de şampanie sau de vin, pe care în prealabil îl goleşte şi îşi pune o dorinţă pentru noul an.

"Întotdeauna de Anul Nou îmi pun o dorinţă şi sparg paharul de şampanie, de fiecare dată. Asta după ora 12 noaptea. Şi important este să ai bani în buzunar. Tot timpul am ţinut bani, e o superstiţie pe care o păstrez. Nu mă gândesc niciodată la anul care a trecut, doar la cel care vine”, a spus Moroşanu pentru News.ro.

Fostul preşedinte al Ligii Profesinioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, îşi propune de fiecare dată să mai trăiască cel puţin 50 de ani, ceea ce ar fi mulţumitor în accepţiunea sa: “Eu n-am superstiţii deloc, nu sunt superstiţios. Bani mai găsim prin buzunare, minte nu prea mai găsim, aici e mai greu. De Anul Nou mă gândesc de obicei la viitor, ce a trecut să se ducă. Dacă mai trăiesc 50 de ani de acum înainte eu zic că nu e rău. Şi mai pun câte o creangă de vâsc în poartă”.

Gimnastul Marian Drăgulescu încearcă să fie cât mai pozitiv în noaptea de Revelion şi se gândeşte la viitorul an. “Eu nu sunt deloc superstiţios absolut deloc. Doar la 12 noaptea de Revelion, mă gândesc că sper să fiu sănătos, să reuşesc să realizez ceea ce mi-am propus. Încerc să fiu cât mai pozitiv, aşa. Şi anul ăsta m-am gândit la fel, vreau doar să fiu sănătos că restul îmi realizez eu singur toate dorinţele”, a spus Drăgulescu.

Ministrul Tinereului şi Sportului, Elisabeta Lipă, spune că noul an trebuie să te prindă cu bani pentru a aduce prosperitate: “Fiecare dintre noi cred că ne gândim de Anul Nou la ce am făcut anul trecut, ce am realizat, ce am mai fi putut realiza, obiective pentru anul viitor. Dar păstrez şi obiceiul care spune că noul an trebuie să te prindă cu bani la tine. Fiecare îşi doreşte sănătate, prosperitate în noul an”.

Antrenorul echipei Dinamo, Ioan Andone, priveşte întotdeauna spre noul an şi spune că nu este deloc interesat de trecut. “De Anul Nou mă gândesc tot timpul la viitor, nu mai am în cap ce a trecut. Ce e în spate nu mă mai interesează. Am şi acum un plan în cap pentru viitorul an, îl am în minte”, a spus tehnicianul dinamovist.