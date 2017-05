Simona Halep explică forma bună pe care o traversează, după ce s-a reîntâlnit cu Darren Cahill. "Pur şi simplu, simt asta!"

Halep spune că traversează o formă foarte bună, deorece se simte excelent pe zgură. După ce a eliminat-o pe Anasatasia Pavliucenkova, Simona a vorbit la Digisport despre parcursul ei actual: "Am mai multă încredere. Zgura îmi place foarte mult, mă simt stăpână pe mine atunci când joc la aceste turnee. Pur şi simplu, simt jocul şi am încredere că pot să câştig orice meci. Totul e ok. Tot mai am mici dureri la genunchi, însă nu mai dau importanţă. Bineînteles, nu sunt aşa de mari ca în trecut. Va trebui să joc cu această durere tot timpul, dar nu mă afectează la deplasarea pe teren", a explicat Halep.

Românca şi-a prelungit perioada de invincibilitate în faţa Anastasiei Pavlyuchenkova, pe care a învins-o în toate cele şapte întâlniri directe. De această dată, a avut nevoie de trei seturi. "Am început foarte bine, cu o tactică de joc foarte bună. În schimb, în setul doi, am început să dau puţin mai drept, să dau mai scurt, iar ei îi place acest joc şi a început să joace mai bine. Am fost un pic agitată în setul doi, cred că a fost şi un pic de oboseală apărută acolo. E normal după atâtea meciuri, însă am putut să potolesc această stare şi să revin la ceea ce trebuie să fiu pe teren.În decisiv am încercat să fac ceea ce am făcut şi în primul set. Am făcut-o la un nivel mai ridicat, după părerea mea, am reuşit să o alerg mai mult, să deschid terenul şi să nu-i mai dau ritm prea mult", a precizat Halep.

Forma bună a Simonei Halep coincide şi cu revenirea antrenorului Darren Cahill alături de jucătoarea noastră. Cahill s-a întors lângă ea, deşi a fost supărat după reacţia negativă a acesteia la turneul de la Miami, când l-a repezit pe australian.

Simona Halep va juca azi la Roma, în sferturi, contra estoniencei Anett Kontaveit, de la ora 13.00