Simona Halep, despre sezonul 2017: „Cel mai frumos, dar şi cel mai greu an“

La eveniment au participat personalităţi ale sportului românesc: Ilie Năstase, Gheorghe Hagi, Ion Ţiriac, Elisabeta Lipă şi mulţi alţii.

“A fost cel mai bun an de departe, dar şi cel mai greu, cu momente emoţionale dificile. Au fost însă şi momente frumoase, atunci când am reuşit să ajung pe locul 1. A fost un an frumos şi sper să am alţii şi mai frumoşi”, a spus Halep.

Despre programul din perioada următoare, Simona a afirmat: „Nu plec nicăieri deocamdată, o să mă antrenez în România. Mai am câteva zile de vacanţă, dar am început să lucrez la sala de fitness, să alerg un pic. E plăcut să mai am câteva zile libere. De Crăciun nu voi fi acasă, pentru că plec în Thailanda pentru acest turneu demonstrativ. O să merg cu drag la turneul demonstrativ din Thailanda, fără presiunea turneului oficial, dar sper să mă ajute pentru startul de an“.

Horia Tecău a declarat că va continua şi în 2018 alături de olandezul Jean-Julien Rojer. „Voi continua împreună cu Rojer, avem un parteneriat bun, deşi mai avem multe lucruri de îmbunătăţit. Mă bucur însă că anul viitor vom avea din nou şansa de a face lucruri frumoase. Acum vreau să mă odihnesc, să mă refac fizic, pentru că am jucat multe turnee anul acesta, mai multe decât ne-am propus. Vreau să am o perioadă de odihnă şi apoi mă voi pregăti pentru anul următor. Voi pleca în Miami să mă antrenez cu Rojer două săptămâni. Anul viitor vreau să fiu un partener mai bun pentru Rojer, să-l ajut mai mult pentru că odată ce vom face asta rezultatele vor veni de la sine. Ne dorim foarte mult să câştigăm în Australia, şi pentru asta ne vom pregăti în următoarele săptămâni“.