S-a împlinit un an de la moartea tragică a lui Ekeng: „Inimile dinamoviştilor bat pentru tine în fiecare zi“

"Un an fără Patrick Ekeng. Te vom iubi mereu, Patrick Ekeng! 6 mai 2016, o zi tristă în istoria clubului din Ştefan cel Mare, ziua în care ne-am despărţit pentru totdeauna de PATRICK EKENG. Introdus în teren în minutul 63 al blestematului meci cu FC Viitorul, PATRICK EKENG s-a prăbuşit pe gazon câteva minute mai târziu şi a plecat, în tricoul alb-roşu cu numărul 14, într-o lume mai bună cu CĂTĂLIN HÎLDAN, FLOREA DUMITRACHE, fraţii ION şi LICĂ NUNWEILLER, SANDU CUSTOV, MIŞA KLEIN, CONSTANTIN FRĂŢILĂ, NELU STĂNESCU şi alţi mari fotbalişti care au scris istoria clubului nostru. A trecut un an fără numărul 14, un an în care am plâns şi am cântat pe toate stadioanele în memoria lui PATRICK EKENG. Inima ta s-a oprit, dar inimile tuturor dinamoviştilor bat pentru tine în fiecare zi! Nu te vom uita niciodată, PATRICK EKENG!", este postarea grupării Dinamo de pe reţeaua de socializare Facebook.

Jucătorul dinamovist Patrick Ekeng a murit, la 26 de ani, într-o seară de vineri, în 6 mai 2016, după ce s-a prăbuşit în minutul 70 al meciului cu Viitorul Constanţa, fără a fi atins de vreun alt fotbalist.