România îl plânge pe Cristian Ţopescu: Hagi, Nadia, Patzaichin, primele reacţii. Curg mesaje din toate direcţiile

România l-a pierdut pe cel mai mare comentator sportiv din istoria ţării. Dacă se spune că nu vom mai vedea un al doilea Hagi sau o altă gimnastă de talia Nadiei, atunci, această afirmaţie e valabilă şi în cazul lui Cristian Ţopescu. Mai ales că cei mai mulţi comentatori din ziua de azi sunt la ani-lumină distanţă de cerinţele acestei meserii.





La scurt timp după ce ştirea cu moartea lui Cristian Ţopescu s-a răspândit, au început să curgă reacţiile după această tragedie.





Ce s-a spus şi ce s-a scris în mediul online?





Gheorghe Hagi (Facebook): România pierde astăzi un om de o valoare imensă, un profesionist desăvârşit, un patriot. Vocea lui Cristian Ţopescu va rămâne vie şi inconfundabilă. Odihneşte-te în pace, Cristian Topescu!





Nadia Comăneci (Facebook): Astăzi este o zi trista. Un om extraordinar care va rămâne mereu in inimile noastre. Mulţumesc, Cristian pentru momentele minunate.





Ivan Patzaichin (ProSport.ro): Nu-mi vine să cred, pleacă cei mai buni oameni din sport în ultimul timp. L-am cunoscut la Jocurile Olimpice din Munchen, era cu zâmbetul pe buze, ştia tot despre mine şi despre sportul meu. Apoi, m-a invitat în studioul Televiziunii Române, imediat după Munchen, am făcut un reportaj foarte interesant. De atunci, s-a legat o prietenie solidă între noi doi. Un adevărat profesionist, se documenta enorm înainte de o transmisiune. Ultima dată ne-am întâlnit acum mai puţin de două luni, era cu zâmbetul pe buze, aşa cum era mereu, cu o vorbă bună pentru fiecare", a declarat pentru ProSport legendarul Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic şi mondial.





Andreea Răducan (Prosport.ro): Când eram mică şi-mi făceam treburile prin casă, îmi dădeam seama că e gimnastică la TVR pentru că-i auzeam dânsului vocea. Mi-au mers la suflet comentariile şi nici nu bănuiam că într-o zi va comenta şi evoluţiile mele, nu aveam un asemenea curaj să-mi fugă mintea chiar acolo. Apoi, am ajuns să evoluez la Mondialul din Tianjin, în 1999, dar şi la Jocurile Olimpice de la Sydney, cu vocea dânsului la pupitru. Păcat că nu am casetele video, poate vom primi vreodată, de la Televiziunea Română, ar fi frumos.





Împlinirea totală a fost la JO de la Atena, când am comentat amândoi concursul de gimnastică, timp de o săptămână, ediţie la care am luat un sac de medalii. Dânsul era cu poveştile frumoase, eu cu partea tehnică. Pot să spun că domnul Ţopescu mi-a insuflat hobbyul pentru jurnalism. Nu-mi vine să cred că nu mai este printre noi. Condoleanţe familiei şi un gând bun din partea mea.





Gabriela Szabo (Prosport.ro): Am crescut cu vocea lui, a fost un om care iubea valorile din sport. Un om pe care nu-l va mai înlocui nimeni. Aşa s-au dus şi Iolanda Balaş, Nicolae Mărăşescu... L-am cunoscut în 1991, când eram junioară, aveam doar 16 ani. Era la Balcandiada de la Salonic, eu am câştigat, dânsul a rămas cu noi în delegaţie. Apoi am crescut cu comentariile lui. A impresionat prin corectitudinea lui şi valoarea lui. Un formator de opinie cum rar am văzut.