România, pedeapsă groaznică: Naţionala de rugby a fost exclusă de la Campionatul Mondial din 2019

Rugby-ul românesc a primit un verdict devastator astăzi: Echipa naţională a fost exclusă de la turneul final de anul viitor, care va fi găzduit de Japonia, între 20 septembrie şi 2 noiembrie.

S-a ajuns la această pedeapsă cruntă, deoarece, potrivit Digi Sport, România a folosit în preliminarii un jucător care nu era eligibil. Vorbim despre Sione Faka'osilea, care a fost folosit în opt rânduri.

Pe lângă excluderea de la Campionatul Mondial, România va primi şi o amendă de 100.000 de lire sterline. De asemenea, naţionala va rămâne fără cinci punte pentru fiecare dintre cele opt meciuri în care a jucat Sione Faka'osilea.

Belgia şi Spania au fost excluse şi ele de la CM 2019, de asemenea, din cauza folosirii unor jucători fără drept de joc. Aceste naţionale pot ataca decizia de astăzi în termen de 14 zile.

Ce spune comunicatul Federaţiei Române de Rugby?

Federatia Romana de Rugby va contesta decizia de depunctare a echipei nationale de rugby a Romaniei emisa de Comisia de Soluţionare a Disputelor, care afecteaza clasamentul turneului de calificare pentru Cupa Mondială din Japonia.





World Rugby a dat publicitatii astazi deciziile Comisiei de Soluţionare a Disputelor desemnate de forul mondial sa evalueze problemele aparute legate de calificarea la Cupa Mondiala de Rugby 2019. Astfel, in ceea ce priveste problemele de eligibilitate, Romania (un jucator), Spania (doi jucatori) si Belgia (cinci jucatori) au fost considerate vinovate intrucat au folosit jucatori neeligibili si penalizate cu retragerea a cate cinci puncte pentru fiecare meci in care au fost folositi jucatorii, la care se adauga sanctiuni financiare, suspendate pe o perioada de 5 ani. S-a hotarat de asemenea ca rezultatul meciului dintre Belgia si Spania sa ramana neschimbat.





Federatia Romana de Rugby nu este de acord cu decizia Comisiei de Soluţionare a Disputelor, ce stipuleaza aplicarea unor depunctari identice pentru toate tarile care au folosit sportivi neeligibili, indiferent de demersurile facute sau de absenta lor.





Pentru a putea evalua situatia, iata faptele in ordinea lor cronologica.





Federatia Romana de Rugby a transmis catre World Rugby mai multe documente scanate in vederea clarificarii eligibilitatii unor jucatori straini (anul 2015). Aceste demersuri au primit drept raspuns recomandarea unui reprezentant World Rugby de a trimite strict documentatia pentru cazurile unde exista neclaritati, in toate celelalte implicarea World Rugby nefiind necesara.





In vederea verificarii situatiei unor jucatori, federatia transmite un e-mail catre adresele de contact ale federatiilor lor de origine, Tonga si Fiji, corespondenta cu Tonga ramanand fara raspuns. (Fiji raspunde e-mailului transmis, clarificand indisponibilitatea jucatorului de care FRR era interesata, fiind abandonat procesul de eligibilizare a lui Eseria Vueti).





Avand in vedere lipsa de reactie a Federatiei din Tonga, se apeleaza la World Rugby pentru a se obtine o adresa care sa faciliteze comunicarea.





World Rugby indica adresa de e-mail presedintelui Fe’ao Vunipola, caruia Federatia Romana de Rugby i se adreseaza pentru a determina daca, din punct de vedere al statisticii competitiilor, jucatorul Sione Faka’osilea este eligibil.





Presedintele Federatiei de Rugby din Tonga confirma ca jucatorul este eligibil sa joace pentru Romania.





Sportivul semneaza un formular World Rugby in care declara pe proprie raspundere ca nu a jucat pentru reprezentativele nationale ale tarii de origine si da o declaratie in care stipuleaza ca nu a fost anuntat oficial de capturarea sa de catre federatia din Tonga prin semnarea unui document in acest sens.





Ca urmare a cumularii celor de mai sus cu principiul rezidentei de minimum 36luni (cu o pauza de mai putin de 2 luni/an) stipulat in Regulation 8 a World Rugby, jucatorul este considerat eligibil si folosit in partidele disputate de echipa nationala de seniori.





La incheierea Rugby Europe Championship 2017/2018 federatiile de rugby din Rusia si Spania reclama la Rugby Europe si World Rugby folosirea de catre Romania a jucatorului Sione Faka’osilea, considerat neeligibil.





Ca urmare a acestei sesizari, Rugby Europe si World Rugby cer detalii privind eligibilitatea tuturor jucatorilor straini folositi in editia 2017/2018 a Rugby Europe Championship.





Federatia Romana de Rugby pune la dispozitie toate documentele solicitate de cele doua foruri.





Forul mondial numeste o Comisie de Soluţionare a Disputelor pentru analiza intregii situatii, comisia solicitand o serie de documente si argumente suplimentare, pe langa cele transmise anterior, toate fiind trimise de catre Federatia Romana de Rugby in termenul specificat.





FRR se inscrie la sesiunea de audieri a Comisiei de Soluţionare a Disputelor, cautand un avocat cu expertiza pe legislatie sportiva, care sa reprezinte interesele rugbyului romanesc in contextul acestei intalniri.





Pe 10 mai 2018, la Londra, Alin Petrache, Presedintele FRR, Bogdan Muntean, Managerul de Inalta Performanta si Dan Cristea, Managing Associate in Cabinetul de Avocatura „Tuca, Zbarcea si Asociatii” sunt prezenti la audierile Comisiei de Soluţionare a Disputelor, punctand demersurile procedurale ale federatiei in vederea clarificarii situatiei sportivului Sione Faka’osilea.





Comisia de Soluţionare a Disputelor decide astazi, 15 mai 2018, ca cele 3 tari care au folosit jucatori neeligibili, Belgia, Spania si Romania, sa fie sanctionate cu aceeasi masura de depunctare – minus 5 puncte pentru fiecare partida in care s-au folosit jucatorii neeligibili – indiferent de numarul jucatorilor folositi si de absenta sau prezenta unor circumstante atenuante.





Federatia Romana de Rugby a urmarit intocmai procedura de verificare a eligibilitatii, asa cum este ea stipulata in Regulation 8 a World Rugby, pentru toti jucatorii straini care ar fi putut fi eligibili pentru echipa nationala, respectand situatiile particulare ale fiecarui sportiv si renuntand la demersurile sale acolo unde criteriile nu erau indeplinite. Am prezentat dovezi privindu-l pe Sione Faka’osilea, dovezi care confirma ca federatia noastra s-a adresat cu buna credinta tuturor celor implicati, astfel incat, considerand informatiile primite drept corecte, a decis folosirea sportivului. Toate celelalte federatii judecate in acest proces, cea belgiana si cea spaniola, nu au specificat sa fi facut aceste demersuri de verificare, primind insa astazi aceeasi sanctiune ca si Romania. Mai mult decat atat, nu exista nicio diferentiere in ceea ce priveste o directa proportionalitate intre numarul de jucatori neeligibili folositi si numarul de puncte scazute, ceea ce reafirma liniaritatea deciziei, in ciuda circumstantelor particulare care ar fi trebuit luate in considerare.





Federatia Romana de Rugby nu poate accepta o decizie in care echipele care incalca regulamentele cu buna stiinta sau din ignoranta sunt tratate identic cu cele care respecta toti pasii procedurali indicati, mai ales in contextul in care aceasta hotarare neaga un drept competitional castigat pe teren de jucatorii echipei nationale, construit cu migala si efort in ani de zile. Seria de participari neintrerupte la Cupa Mondiala de Rugby nu trebuie sa fie incheiata de o atare decizie. Comisia de Solutionare a Disputelor a constatat lipsa unei baze de date publice autorizate in care sa se faca verificarile necesare, evaluand demersurile consecvente ale Federatiei Romane de Rugby drept similare lipsei unor investigatii si a unor inscrisuri obligatorii, constatate in cazul celorlalte 2 federatii sanctionate identic cu Romania.





FRR va contesta aceasta decizie la Comisia de Apel a World Rugby, luptand cu toate mijloacele si instrumentele disponibile pentru interesele rugbyului romanesc. Folosirea unui jucator neeligibil intr-un meci atrage automat sanctiunea amenzii, conform Regulii 8.5.1 din Manualul World Rugby. Pentru a atrage sancţiunea depunctarii, trebuie sa fie identificate circumstante agravante in modul in care federatia gestioneaza procesul de verificare a eligibilitatii. Federatia Romana de Rugby considera ca intreaga sa conduita dovedeste existenta unor circumstante atenuante evidente, baza pe care isi va formula apelul impotriva deciziei Comisiei de Solutionare a Disputelor.





Sprijinul vostru, al celor care indragiti acest sport si solidaritatea ca valoare activa a sa, sunt esentiale in sustinerea cauzei noastre si a circumstantelor exceptionale care trebuie luate in calcul in evaluarea situatiei eligibilitatii sportivului Sione Faka’osilea si in decizia de sanctionare. Daca precizarile referitoare la aspectele financiare ale acestei decizii ni le asumam complet, depunctarea, asa cum a fost ea indicata, fara a se tine cont de specificitatea cazului Romaniei, va fi combatuta din respect pentru toti cei care sunt afectati de aceasta hotarare, cat si pentru toti cei care imbratiseaza rugbyul si valorile sale