Revoluţie la FCSB: Reghecampf pleacă pe un munte de bani! Becali devine antrenor. Latifundiarul şi-a luat secund

Laurenţiu Reghecampf va pleca, din nou, în fotbalul arab, după ce s-a clasat pe locul 2 cu FCSB pentru al doilea sezon consecutiv.





„Reghecampf mi-a zis că vine mâine să vorbească cu mine. Are o ofertă de 2,6 milioane de euro care cu bonusuri ajunge la 4 milioane pe an. El vrea să plece şi să-i dau un sfat“, a anunţat Gigi Becali la Digi Sport.





El a detaliat cum stau lucrurile în privinţa celui care va fi de acum încolo pe bancă. „Cu Dan Petrescu n-am vorbit. Nu l-am sunat nici pe Miriuţă. Dacă era după mine, eu l-aş fi luat pe Şumudică antrenor, dar era prea mare riscul şi n-aş fi putut. S-ar fi supărat suporterii şi era prea mare presiunea. După mine, da, Şumudică era prima opţiune, dacă acceptau suporterii. Dacă el a spus că are sânge vişiniu, eu ce să fac? Am înţeles că are ofertă de la Craiova“, a povestit Becali.





Astfel, Nicolae Dică, fostul jucător al Stelei care, în mandatul lui Mirel Rădoi, i-a fost secundul acestuia va ajunge pe banca bucureştenilor. Dică a început în luna martie cursurile pentru Licenţa Pro. Va absolvi şcoala de antrenori peste doi ani şi, până atunci, în acte poate fi doar secund. Ceea ce n-ar fi, totuşi, o problemă, având în vedere că Gigi Becali a insistat că el va lua deciziile la echipă.





„E posibil să fie Dică. În stadiu avansat sunt discuţiile. Primul la care m-am gândit e Dică. Am vorbit cu el în mare. Ne-am întâlnit. E de acord cu propunerea mea“, a explicat Becali.